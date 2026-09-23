Colombia

Una persona lesionada en medio de un incendio en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá: la vivienda quedó destruida

La emergencia ocurrió en Tierra Nueva, cerca de la vereda Quiba, donde los socorristas pidieron una ambulancia para atender al afectado a la altura del kilómetro 24 hacia Guadal

Las llamas generaron daños estructurales en inmuebles vecinos al sur de Bogotá - crédito @BomberosBogota/X
Las llamas generaron daños estructurales en inmuebles vecinos al sur de Bogotá - crédito @BomberosBogota/X
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Una persona resultó lesionada durante un incendio que afectó una vivienda en el sector rural de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Las autoridades solicitaron una ambulancia y desplegaron equipos para controlar la emergencia y revisar los daños en los inmuebles cercanos.

El hecho ocurrió en la mañana del miércoles 23 de septiembre en Tierra Nueva, cerca de la vereda Quiba, en el kilómetro 24 de la vía hacia Guadal. La información fue divulgada por Alerta Bogotá con base en los reportes del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

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La emergencia comprometió una casa y puso en riesgo a varias viviendas ubicadas en los alrededores. Las unidades operativas de Bomberos atendieron el fuego mientras las entidades distritales iniciaron la valoración de las estructuras afectadas.

El incendio en Ciudad Bolívar dejó una persona herida, destruyó una vivienda y causó afectaciones en edificaciones vecinas, según los informes preliminares de los organismos de socorro. El Idiger activó su equipo de respuesta para coordinar la evaluación de daños y reducir los riesgos en esta zona rural de Bogotá.

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