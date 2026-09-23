Colombia

Abelardo de la Espriella recorrió Santa Marta con un arma en la cintura y Gustavo Petro aprovechó para lanzar crítica: “Como en épocas pasadas”

La controversia por la exhibición del armamento se sumó a la discusión que rodea la firma del Decreto 1368 del pasado 8 de septiembre, norma con la cual el Ejecutivo levantó la suspensión general sobre el porte de armas de fuego en Colombia

El mandatario mostró parte de su recorrido por distintos barrios de la ciudad y aseguró que la Fuerza Pública permanecía desplegada en la zona. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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A través de sus redes , el expresidente Gustavo Petro se refirió el miércoles 23 de septiembre a las virales imágenes en las que se le vio al hoy mandatario, Abelardo de la Espriella, durante un recorrido por Santa Marta (Magdalena), en respuesta a los violentos hechos de orden público que tendrían como protagonistas a miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

Petro, que no dudó en pronunciarse frente a la situación que se registra en la Bahía de América, apuntó hacia su sucesor, que según él no ha tenido la misma voluntad de llevar progreso a la ciudad y volvió a poner en discusión la política de seguridad desarrollada por el Ejecutivo. Con ello, encendió la controversia por la comparación que dejó abierta, insinuando una conducta irregular.

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Abelardo con pistola al cinto como en épocas pasadas, va a Santa Marta y no muestra que busca recortar el 40% de los subsidios para los pobres. En mi gobierno lo que llevamos fue mucho turismo que redujo la pobreza como ninguna capital de Colombia logró”, afirmó el exjefe de Estado en su publicación, con la que se sumó a la creciente controversia por la aparición del primer mandatario.

Gustavo Petro se pronunció sobre Abelardo de la Espriella y el uso de armas
Con este mensaje en la red social X, el expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre las acciones del mandatario Abelardo de la Espriella y el uso de armas, como se le vio en su recorrido por Santa Marta - crédito @petrogustavo/X

ONG Temblores también reaccionó a la polémica

Por su parte, la ONG Temblores, con un breve hilo en su perfil de X, exigió una serie de aclaraciones sobre el arma de fuego que portó el presidente De la Espriella durante un patrullaje en Santa Marta. Y en su pronunciamiento cuestionó la legalidad del porte y la necesidad de que el mandatario la llevara pese a contar con uno de los mayores esquemas de protección estatal.

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La organización no gubernamental, que se originó en 2016 y que defiende los derechos humanos de los líderes sociales, expresó sus reparos a la actitud del jefe de Estado; que además del walkie-talkie que se le vio en apariciones anteriores sumó a su atuendo esta pistola, lo que dio pie a una serie de críticas en las plataformas digitales, con lo que el acto no pasó desapercibido.

Temblores se pronunció tras ver a Abelardo de la Espriella con un arma
La ONG Temblores se pronunció tras las imágenes en las que se ve al presidente Abelardo de la Espriella con un arma, durante su recorrido por Santa Marta - crédito @TembloresOng/X

¿Qué arma porta?, ¿está registrada?, ¿a nombre de quién?, ¿cuenta con permiso de porte vigente y las autorizaciones exigibles?”, fueron algunos de los interrogantes que abrió Temblores frente a este episodio y con los que se sumó a la polémica por las imágenes en las que se leve con el arma al cinto, acompañado de las autoridades políticas, policiales y militares del Magdalena.

El cuestionamiento de la ONG se da en medio de la polémica que, en su momento, causó la firma del Decreto 1368, el 8 de septiembre: con el que el primer mandatario levantó la suspensión general del porte de armas vigente desde 2015 para ciudadanos con salvoconductos o permisos en regla, y que habían renovado sus antecesores, como Iván Duque Márquez y Gustavo Petro.

Abelardo de la Espriella con un arma en Santa Marta
El presidente Abelardo de la Espriella apareció con un arma durante su visita Santa Marta, para controlar el accionar de hombres de la Autodefensas Conquistdoras de la Sierra Nevada (Acsn) - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Temblores pidió verificar el registro y el permiso de porte del arma

La organización fue clara en precisar que la discusión no se limita a la documentación del arma. “Incluso si el porte cumple todos los requisitos legales, ¿por qué el Presidente de la República considera necesario portar personalmente un arma de fuego, teniendo a su disposición uno de los mayores esquemas de protección del Estado?”, expresó Temblores en su postura sobre el tema.

Es oportuno recordar que De la Espriella llegó a Santa Marta tras la amenaza de la Acsn contra los comerciantes, transportadores y habitantes del departamento. La ejecución de un paro armado en la región ordenó cierres de establecimientos, suspensión de rutas de transporte, disparos contra negocios y la quema de vehículos; lo que ameritó la presencia del jefe de Estado en la ciudad.

Abelardo de la Espriella realizó un recorrido por Santa Marta en medio del despliegue de la fuerza pública, que respondió al accionar delincuencial en la ciudad - crédito @CarlosPinedoC/X
Abelardo de la Espriella realizó un recorrido por Santa Marta en medio del despliegue de la fuerza pública, que respondió al accionar delincuencial en la ciudad - crédito @CarlosPinedoC/X

Durante la visita, De la Espriella convocó un consejo extraordinario de seguridad y ordenó el despliegue de 1.100 uniformados de la Policía y el Ejército, incluidas unidades de Fuerzas Especiales Urbanas. El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, y la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respaldaron el refuerzo de la fuerza pública y reabrieron la Troncal del Caribe.

Sin embargo, el episodio que causó esta reacción fue el video en el que se vio al presidente bajándose de un automóvil, en el que recorrió sectores de la capital del Magdalena, con chaleco antibalas y una pistola visible en el cinturón: con lo que hizo frente al paro atribuido a la mencionada estructura ilegal, que sufrió la baja de alias Cholo, segundo cabecilla y financiero del grupo.

El Cuerpo de Bomberos de Santa Marta controló el incendio de los vehículos y evitó que las llamas se extendieran - crédito @mmarguiguerra / X
El Cuerpo de Bomberos de Santa Marta controló el incendio de los vehículos causado por miembros de la Acsn y evitó que las llamas se extendieran - crédito @mmarguiguerra / X

Y es que la organización ilegal anunció la paralización forzada tras una operación de las Fuerzas Militares y la Policía en Guachaca, realizada el 21 de septiembre, que dejó siete de sus integrantes muertos, entre ellos ‘Cholo’. Es válido destacar que De la Espriella ya había asestado un duro golpe a este grupo, con el abatimiento de Naín Pérez, alias Bendito Menor, y su pareja.

“A los samarios y a Colombia les garantizo que iremos tras los máximos cabecillas de estas estructuras narcoterroristas y emplearemos toda la capacidad legítima del Estado para neutralizar su accionar criminal y llevar a sus responsables ante la justicia. Que lo tengan muy claro: el Estado no se arrodilla ante los criminales”, puntualizó el jefe de Estado en sus canales oficiales.

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