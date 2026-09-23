Colombia

Gobernadora de Magdalena se refirió al paro armado decretado por los Pachenca en Santa Marta y sus alrededores: “Estamos cansados de que la delincuencia imponga horarios laborales”

Margarita Guerra aseguró que respalda el incremento del pie de fuerza que ordenó el presidente Abelardo de la Espriella luego de la militarización de la ciudad reconocida por ser uno de los destinos turísticos más visitados por nacionales y extranjeros

Declaraciones de la mandataria departamental Margarita Guerra - crédito @mmarguiguerra/X

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La gobernadora de Magdalena Margarita Guerra, se refirió la mañana del miércoles 23 de septiembre al estado de la situación de orden público en Santa Marta y sus alrededores, luego del anuncio de paro armado por 48 horas que anunciaron Los Pachenca, como también se conocen a las Autodefensas Conquistadoras Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

“Desde el mercado público de Santa Marta va a despachar la gobernación del Magdalena hasta tanto no estén abiertos todos los locales”, señaló en un video la mandataria departamental la mañana del miércoles 23 de septiembre por medio de un video que compartió desde su cuenta de X.

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Sumada a esta publicación, en otro mensaje desde la misma red social, Guerra brindó un parte de tranquilidad luego del consejo de seguridad que se llevó a cabo con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella.

“Por instrucción del presidente @ABDELAESPRIELLA, impartida en el Consejo de Seguridad, en Ciénaga está garantizado el orden público, con presencia del Ejército Nacional y la Policía Nacional, recorrimos el mercado y los principales comercios locales, que ya operan con normalidad”, destacó la gobernadora de Magdalena, que hizo un llamado a las comunidades locales para que vuelvan a realizar sus tareas de forma habitual.

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Guerra invitó a los comerciantes a retomar sus actividades económicas - crédito @mmarguiguerra/X
Guerra invitó a los comerciantes a retomar sus actividades económicas - crédito @mmarguiguerra/X

“Invito a comerciantes y ciudadanía en general a retomar sus actividades con tranquilidad y seguridad, seguimos en territorio, protegiendo a nuestra gente”, expresó Guerra.

Mientras que en la grabación, la mandataria expresó que va a continuar despachando desde la plaza de mercado. “No es solamente hoy, aquí vamos a estar todos los días. Decirles que el señor presidente de la República ayer (martes 22 de septiembre) fue enfático como comandante de las Fuerzas Militares y se ha aumentado el pie de fuerza en el distrito de Santa Marta”, puntualizó Guerra.

La gobernadora se dirigió más adelante a todos los comerciantes y aclaró que comprende “la situación de pánico, de temor, que es infundada durante años y que obviamente hoy tienen temor por sus vidas”, pero dejó en firme: “Aquí estamos para hacer equipo. Los buenos somos más y aquí está todo el gabinete departamental, pero también con cada uno de sus equipos de trabajo”.

“Vamos a acompañar a cada uno de los comerciantes, nos vamos a quedar en cada uno de sus locales comerciales. La Policía se va a aumentar aquí en el mercado público, el Ejército también lo vamos a traer acá al mercado público, porque aquí hay que decir los buenos somos más, ya está bueno de que nos impongan horarios laborales las personas que se dedican a la delincuencia o a los grupos armados”, dijo Guerra.

Declaraciones de Margarita Guerra y el vocero del Comité Intergremial del Magdalena - crédito @mmarguiguerra/X

Pasado el mediodía del mismo miércoles, y en un tercer mensaje acompañado de otro video, Guerra contó las conclusiones luego de reunirse con los gremios económicos.

“Acá hoy vamos a aperturar cada uno de los comercios, cada uno de los locales comerciales. Vamos a empezar por el centro histórico, vamos a empezar por el mercado público, que es el corazón de Santa Marta. Acá no vamos a permitir que la delincuencia imponga horarios laborales”, señaló la mandataria departamental.

Guerra puntualizó que “el mensaje es claro: somos unidos, somos más, somos más los buenos y ya estamos cansados que la delincuencia imponga horarios laborales. Aquí estamos todos agarrados de la mano, vamos para adelante, se abre todo el comercio, se abre todos los gremios y bueno, realmente gracias a todo el respaldo y seguimos esas instrucciones del señor presidente de la República”.

Por su parte, el vocero del Comité Intergremial del Magdalena le dio su respaldo a la gobernadora y a todas las autoridades. “Estamos con ustedes, que este es un respaldo de toda la sociedad. Santa Marta es una sola, todos estamos en esta lucha y este tema lo ha padecido otras ciudades en el país y salieron adelante, ¿por qué? Porque lo hicieron un solo ideal, un solo trabajo y todos unidos con un mismo objetivo".

El mandatario mostró parte de su recorrido por distintos barrios de la ciudad y aseguró que la Fuerza Pública permanecía desplegada en la zona. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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