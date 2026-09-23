Colombia

Gerente del metro de Bogotá respondió revelaciones de la Contraloría sobre retrasos en la obra: “El consorcio tiene que modificar su manera de ejecutar”

El gerente Leónidas Narváez atribuyó las principales alertas a la construcción de estaciones y al traslado de redes subterráneas, también pidió al consorcio Metro Línea 1 reforzar su capacidad de ejecución

Las estaciones definitivas se ubicarán en espacios libres de columnas dentro de los vagones, mejorando la movilidad - crédito Metro de Bogotá
Contraloría asume control fiscal del Metro mientras la empresa defiende la meta de 2028 - crédito Metro de Bogotá
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La Empresa Metro de Bogotá sostuvo que la Primera Línea del Metro mantiene el cronograma para comenzar la marcha blanca el 14 de septiembre de 2027 y la operación comercial en marzo de 2028, pese a las desviaciones registradas en estaciones, sistemas, espacio público y obras viales.

El gerente de la entidad, Leónidas Narváez, reconoció que el proyecto presenta un avance físico de 82,33%, por debajo del 86,79% previsto en la programación temprana. No obstante, aseguró que la obra se encuentra por encima de la programación tardía, que situaba la ejecución esperada en 78,96%.

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“La desviación frente a la programación temprana es del 4%, pero frente a la tardía tenemos una diferencia positiva de casi 3%”, afirmó Narváez en una entrevista con 6 AM W de Caracol Radio.

Las declaraciones se conocieron después de que la Contraloría General de la República anunciara que asumirá el control fiscal integral de la obra. La entidad nacional informó que hará un seguimiento permanente al contrato ante los atrasos identificados en varios frentes.

La Contraloría de Bogotá, que realiza labores de vigilancia sobre el proyecto desde 2021, puso a disposición de la entidad nacional la información y el trabajo acumulado durante ese periodo.

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Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, aseguró que la primera línea del metro será elevada - crédito Alcaldía de Bogotá.
Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, aseguró que los retrasos del Metro de Bogotá pueden revertirse - crédito Alcaldía de Bogotá.

Las estaciones concentran las alertas sobre el cronograma

Narváez señaló que las principales dificultades se concentran en las edificaciones, en particular en las estaciones que debe construir el consorcio Metro Línea 1. Según explicó, el avance de esos trabajos condiciona la instalación de los sistemas de comunicaciones, control y otros equipos necesarios para la futura operación del tren.

“El consorcio tiene que modificar su manera de ejecutar las edificaciones porque se están generando retrasos”, indicó el gerente de la Empresa Metro de Bogotá.

El funcionario precisó que la entidad ya había advertido este riesgo en un oficio enviado durante la segunda semana de agosto. También indicó que las obras requieren más trabajadores, tanto especializados como no calificados, para acelerar labores de mampostería, acabados y redes internas.

La demora en las estaciones afecta de forma directa el componente de sistemas y comunicaciones. Las áreas técnicas no pueden instalar determinados equipos hasta que las estructuras estén disponibles y cumplan las condiciones requeridas para esa fase.

Narváez afirmó que el concesionario tiene capacidad para recuperar el desfase. “Las desviaciones que hoy tenemos son totalmente reversibles”, sostuvo. La empresa, añadió, exigirá medidas que permitan cumplir la programación contractual.

El 8 de febrero el gerente asistió a un debate de control político en el Congreso de la República.
El Metro de Bogotá reportó un avance de 82,33% y ratificó la marcha blanca para 2027 - crédito Alcaldía de Bogotá

Las redes subterráneas incidieron en las obras de espacio público

Otro de los factores que incidieron en el avance corresponde al traslado de redes de servicios públicos ubicadas bajo andenes y vías. El gerente indicó que la estimación inicial para esa etapa resultó insuficiente, pues la cantidad de redes encontradas casi duplicó las previsiones incluidas en la estructuración del proyecto.

Ese escenario tendrá consecuencias sobre algunas intervenciones de espacio público. Narváez anticipó que podrían quedar actividades pendientes hasta septiembre de 2027, aunque aseguró que esa situación no impediría el inicio de las pruebas operacionales.

“Puede haber trabajos de espacio público pendientes, pero eso no impediría que empezáramos a operar todo el sistema en marcha blanca”, explicó.

La marcha blanca corresponde al periodo en que el sistema realiza pruebas integrales sin pasajeros o con operaciones controladas. Esa fase permite verificar el comportamiento de los trenes, las estaciones, las comunicaciones, el suministro eléctrico y los mecanismos de control antes de abrir el servicio al público.

La Primera Línea del Metro conserva su cronograma, aunque las estaciones presentan demoras - crédito Enea Lebrun/REUTERS
La Primera Línea del Metro conserva su cronograma, aunque las estaciones presentan demoras - crédito Enea Lebrun/REUTERS

La operación comercial sigue prevista para marzo de 2028

El gerente reiteró que las fechas contractuales no han sufrido cambios. La meta es comenzar las pruebas el 14 de septiembre de 2027 y poner en funcionamiento comercial la línea seis meses más tarde, en marzo de 2028.

Para cumplir ese objetivo, el consorcio deberá mejorar su capacidad de gestión en el componente de edificaciones. Narváez mencionó que las tareas pendientes exigen una coordinación mayor entre la construcción de las estaciones y la posterior instalación de equipos técnicos.

“Tenemos que exigir el cumplimiento de la programación como está prevista”, manifestó.

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