Directora del Icbf aseguró que “familia solo hay una” y armó polémica en el Senado: “Provocadora y peligrosa”

María Carolina Restrepo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), interviene en la Comisión Séptima del Senado sobre "la familia" en Colombia - crédito Canal Congreso Colombia/YouTube

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Lo que al principio parecía una discusión formal frente al presupuesto general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para el año 2027, se convirtió en una guerra sobre conceptos en el Congreso.

En la jornada del 22 de septiembre, la directora de la entidad Carolina Restrepo asistió a un debate de control político citado por la Comisión Séptima del Senado, con el que se evaluaría el monto destinado para el instituto en el año entrante, en medio de la discusión frente al Presupuesto General de la Nación, que fue aprobado por $639,4 billones en su primer debate, y se volverá a discutir en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.

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La propuesta avalada por las comisiones económicas conjuntas establece que el Icbf será de casi $12 billones. Para Restrepo, ese monto asignado es más que suficiente para atender las necesidades de la entidad, cuya misión es proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes del país, así como fortalecer las familias de la nación.

Carolina Restrepo, directora del Icbf, fue citada a debate de control político en la Comisión Séptima del Senado - crédito ICBF/X

“Yo de entrada les voy a decir que no vengo a pedir plata, porque no la necesito (...) Los 21.000 (billones) no son los que realmente necesita el ICBF. Yo con los 11,5 billones voy a hacer lo que ya está y más”, indicó la funcionaria en su intervención.

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Acto seguido, expuso su definición sobre la familia, cuando se encontraba exponiendo sobre los programas que tendrán mayor capacidad con el monto asignado. “Les adelanto que los nombres van a cambiar porque la familia es una, no son las familias (...) eso lo vamos a hacer”, dijo.

Esa frase desató una oleada de reacciones en la Comisión Séptima, especialmente por sectores independientes y de oposición. Uno de ellos fue el senador Duvalier Sánchez (Alianza Verde) que catalogó la postura de Carolina Restrepo como “provocadora y peligrosa” y enfatizó en que existe evidencia de que la familia colombiana se compone de múltiples versiones.

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Duvalier Sánchez discute con la directora del Icbf por "la familia" en Colombia - crédito @DuvalierSanchez/X

“La directora del ICBF es provocadora y peligrosa. Ahora quiere borrar las distintas familias que existen en Colombia. Su soberbia no la deja entender que en este país quienes sacan adelante a niños, niñas y jóvenes son familias de madres o padres solteros, abuelas e incluso tíos”, mencionó el congresista.

Además, consideró que la actitud de la directora del Icbf, en sus palabras, refleja su calidad humana, y rememoró una polémica frente al colectivo ‘Resistencia Chiquita’ que fue suprimido en su llegada a la entidad, aunque recalcó que era una organización liderada por menores que salió tras el crimen de la niña Yuliana Zamboni en Bogotá. “Así me haga caras, así intente burlarse de mí, eso no me ofende, pero ofende a los niños de este país”, denunció.

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A las críticas se sumó el segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, quien señaló que la visión de Restrepo es muy alejada a la que se contempla en los tiempos modernos. “¡En pleno siglo XXI pretender imponer una sola visión de familia es un retroceso inadmisible! La familia no la define un dogma ni un decreto del Estado. El único requisito real que debería importar para formar un hogar es el amor. El Estado debe proteger a todas las familias por igual, no juzgar cómo se componen”, escribió en su cuenta de X.

- crédito @alejoocampo/X

Ante los cuestionamientos, Carolina Restrepo se refirió a su frase y aclaró que no contempla impulsar la denominada familia tradicional (compuesta por padre, madre e hijos) y calificó las críticas como prejuicios que, para ella, no han estado presentes en su estancia en la entidad.

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“Independientemente de que usted le vea la calidad que quiera, de uno, de dos, de cinco, de cuatro, de tres, papá, mamá, mamá, papá, es la misma, es la familia (...) Usted fue el que se inventó que yo no pensaba en la familia tradicional. Yo nunca hablé de una familia tradicional. Eso fue usted. Son sus prejuicios, no los míos, no me los achaque”, contestó Restrepo a las palabras de Duvalier Sánchez.

María Carolina Restrepo, directora del ICBF, responde cuestionamientos de Duvalier Sánchez - crédito Canal Congreso Colombia/YouTube