Colombia

EPM informó cómo va la recuperación de tubería de agua que colapsó en el oriente de Medellín: esta es la fecha en que volverá el servicio

Los operarios iniciaron el llenado del depósito Campo Valdés y acondicionan la red para recuperar paulatinamente la prestación en ocho barrios

Los sectores de Campo Valdés, Manrique Central, El Pomar y La Salle figuran entre los barrios beneficiados - crédito Juan David Duque/REUTERS
Los sectores de Campo Valdés, Manrique Central, El Pomar y La Salle figuran entre los barrios beneficiados - crédito Juan David Duque/REUTERS
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Culminó la reparación de la tubería de la conducción Villa Hermosa - Campo Valdés - Berlín, una intervención que había interrumpido el servicio de acueducto en sectores del nororiente de Medellín.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que los trabajos terminaron durante la tarde del martes 22 de septiembre. Luego, los técnicos iniciaron el llenado del tanque de almacenamiento de agua potable de Campo Valdés.

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El restablecimiento del suministro comenzará de forma gradual, después de que EPM complete la preparación de la red. Mientras avanza ese proceso, los carrotanques continuarán en circulación para entregar agua potable a la comunidad afectada.

La reparación permitió iniciar la normalización del servicio de acueducto en el nororiente de Medellín. EPM indicó que el retorno del agua será progresivo, pues antes debe llenarse el tanque Campo Valdés y ajustarse la red de distribución.

EPM finalizó los trabajos en la tubería de conducción Villa Hermosa-Campo Valdés-Berlín durante la tarde del martes - crédito EPM
EPM finalizó los trabajos en la tubería de conducción Villa Hermosa-Campo Valdés-Berlín durante la tarde del martes - crédito EPM

La empresa precisó que ocho sectores no tendrán una nueva interrupción durante la noche del martes 23 de septiembre: Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

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Tanque Campo Valdés comenzó a llenarse tras el fin de las obras

Una vez concluyó la intervención en la tubería, los equipos técnicos iniciaron el llenado del tanque de almacenamiento de agua potable Campo Valdés. El proceso es parte de la etapa previa al restablecimiento del suministro en los sectores donde el daño causó la interrupción.

La empresa explicó que el retorno del agua depende de la recuperación progresiva de las condiciones de operación en la red. Por ese motivo, algunos hogares podrían recibir el servicio antes que otros durante la noche.

La normalización de la presión también hace parte de las tareas pendientes. EPM pidió a los usuarios tener paciencia mientras el sistema recupera su operación habitual. La compañía recomendó evitar consumos elevados apenas vuelva el suministro, con el fin de permitir que la red se estabilice.

Los carrotanques distribuyen agua potable en la zona mientras la red recupera la normalidad - crédito Juan David Duque/ REUTERS
Los carrotanques distribuyen agua potable en la zona mientras la red recupera la normalidad - crédito Juan David Duque/ REUTERS

Mientras finalizan las maniobras técnicas, los carrotanques continuarán distribuyendo agua potable en el territorio. EPM indicó que esa atención se mantendrá hasta que el servicio de acueducto se normalice en los sectores que todavía presenten afectaciones.

La empresa agradeció a los habitantes del nororiente de Medellín por la comprensión durante las labores de reparación y el período de interrupción.

Las medidas de operación del sistema se mantienen bajo seguimiento ante las condiciones climáticas y la eventual persistencia de la sequía en los próximos meses.

La prioridad de la compañía es completar la recuperación del servicio y asegurar que la red opere de manera estable tras la reparación de la conducción.

Un camión cisterna con el logotipo de epm aparcado en una calle mientras varias personas hacen fila con baldes y recipientes para recibir agua.
EPM prepara la infraestructura para lograr un restablecimiento gradual de la red de agua - @EPMestamosahi/X (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles de la tubería

La afectación comenzó tras una socavación vial reportada el lunes 21 de septiembre. El daño ocurrió en la red primaria de acueducto y obligó a ejecutar una excavación de gran tamaño, ya que la conducción está ubicada a tres metros de profundidad.

El martes 22 de septiembre, la empresa informó que sus equipos realizaron una primera soldadura y continuaban las labores en varios puntos de la estructura.

El objetivo era completar el denominado cinturón de cierre, un paso necesario para asegurar la conducción antes de iniciar las maniobras que permitan estabilizar el sistema.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que el equipo social revisó las consecuencias del incidente en la zona. La inspección detectó ingreso de agua y sedimentos en nueve viviendas y tres garajes. También hubo daños en muebles y enseres de las familias afectadas.

El mandatario afirmó que la Alcaldía acompañará a los residentes y atenderá las afectaciones ocasionadas por la emergencia.

“Las cuadrillas ya avanzaron un 60 % en la reparación”, señaló Gutiérrez. El alcalde estimó que el trabajo podía finalizar antes del mediodía, siempre que las condiciones se mantuvieran según lo previsto. La proyección oficial contemplaba el restablecimiento del servicio de acueducto entre las 15.00 y las 16.00 de ese martes.

Mientras avanzaban los trabajos, la empresa dispuso carrotanques desde las 5.00 para suministrar agua a los habitantes de los sectores afectados.

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