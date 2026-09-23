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Ronald Longa ganó medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026: las preseas que obtuvo el país en la jornada del 22 de septiembre

La delegación nacional sumó dos oros, una plata en el disco y un bronce en el relevo mixto 4x100 metros durante la jornada en Santa Fe

Ronald Longa le dio la medalla de oro a Colombia en atletismo de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Ministerio del Deporte
Ronald Longa le dio la medalla de oro a Colombia en atletismo de los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Ministerio del Deporte
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Ronal Longa conquistó la medalla de oro en los 100 metros planos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una jornada que también dejó el título de Stefany Cuadrado en ciclismo de pista, una plata para Yerlin Mesa en lanzamiento de disco y un bronce en el relevo mixto 4x100 metros.

Con esos resultados, Colombia llegó en forma provisional a 45 oros, 44 platas y 36 bronces, para un total de 125 preseas.

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Longa se impuso en la final de los 100 metros con un registro de 10,10 segundos. El colombiano sacó una diferencia de 0,14 segundos sobre el venezolano Bryant Álamo, que obtuvo la plata con 10,24, mientras Alexis Nieves, también de Venezuela, completó el podio con 10,33.

El velocista había avanzado a la definición tras ganar su serie semifinal con 10,21 segundos. En la final confirmó su condición de favorito y le entregó a Colombia el primer oro del atletismo en esta edición de los Juegos Suramericanos, que se disputan en la provincia de Santa Fe, Argentina.

Ronald Longa antes de ganar la medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Panam Sports
Ronald Longa antes de ganar la medalla de oro para Colombia en los Juegos Suramericanos 2026 - crédito Panam Sports

Longa completó un ciclo de títulos regionales en los 100 metros

La victoria en Santa Fe incorporó a Longa al grupo de campeones colombianos de la jornada y reforzó su presente en la velocidad continental. El atleta ya había conseguido títulos regionales durante la temporada y ahora añadió el oro suramericano en una prueba que reunió a representantes de Venezuela, Argentina, Brasil y otros países de la región.

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El podio de los 100 metros tuvo dominio venezolano detrás del colombiano. Álamo y Nieves quedaron segundo y tercero, respectivamente, mientras Longa cruzó la meta como el único atleta que bajó de los 10,20 segundos en la final.

El resultado representó una señal positiva para la delegación colombiana en el inicio de las pruebas de pista y campo. El atletismo repartirá 46 títulos hasta el 25 de septiembre, por lo que el país todavía tendrá opciones de ampliar su cosecha en las jornadas restantes.

Stefany Cuadrado conquistó el oro en la velocidad individual de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito Panam Sports
Stefany Cuadrado conquistó el oro en la velocidad individual de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 - crédito Panam Sports

Yerlin Mesa consiguió la plata en lanzamiento de disco

La segunda medalla de Colombia en atletismo llegó con Yerlin Mesa, que obtuvo la plata en la final femenina de lanzamiento de disco. La deportista registró 55,49 metros, una marca que la ubicó entre la brasileña Andressa Oliveira y la venezolana Ottaynis Febres.

Oliveira se quedó con el oro gracias a un lanzamiento de 59,36 metros. Febres, por su parte, alcanzó 51,98 y aseguró el bronce. Mesa le dio a Colombia una presea en una jornada de apertura del atletismo que también incluyó la final de los 100 metros femeninos y las competencias del decatlón.

El equipo colombiano también ocupó el tercer lugar en la posta mixta 4x100 metros. Carlos Flórez, Angélica Gamboa, Carlos Palacios y Danna Bánquez marcaron 42,37 segundos. Venezuela ganó con 41,87 y Argentina fue segunda con 42,22.

La colombiana Yerlin Mesa obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de disco, tras registrar una marca de 55,49 metros en las pruebas de atletismo de los Juegos Suramericanos - crédito Panam Sports
La colombiana Yerlin Mesa obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de disco, tras registrar una marca de 55,49 metros en las pruebas de atletismo de los Juegos Suramericanos - crédito Panam Sports

Stefany Cuadrado alcanzó su segunda medalla dorada

En el ciclismo de pista, Stefany Cuadrado sumó su segunda medalla de oro en Santa Fe 2026 al imponerse en la prueba de velocidad femenina. La colombiana venció a Chile en la definición y mantuvo su campaña perfecta en el velódromo, donde buscará una tercera presea dorada en la siguiente jornada.

Cuadrado ya había formado parte del equipo colombiano que obtuvo el oro en la velocidad por equipos femenina junto con Mariana Pajón, Juliana Gaviria y Manuela Loaiza. Su nuevo título fortaleció el aporte del ciclismo de pista, una de las disciplinas que más medallas le ha entregado al país en estos Juegos.

Colombia había cerrado el lunes 21 de septiembre con 43 oros, 43 platas y 35 bronces, para 121 preseas. Los dos oros de Longa y Cuadrado, la plata de Mesa y el bronce del relevo mixto elevaron la cuenta de manera provisional a 125 medallas, con la delegación en el tercer puesto detrás de Brasil y Argentina.

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