Dos jugadores del Junior de Barranquilla están entre los diez que más avanzan con balón, según el CIES

Dos jugadores del Junior de Barranquilla. Joel Canchimbo y Brayan Castrillón, aparecen en el ranking de los 10 jugadores que más avanzan con balón en posesión - crédito Colprensa

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Joel Canchimbo y Bryan Castrillón, jugadores de Junior de Barranquilla, aparecen entre los diez futbolistas con más conducciones progresivas en campo contrario por cada 90 minutos de Sudamérica, de acuerdo con un listado del Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES).

La medición reúne a jugadores que superaron los 900 minutos en la temporada en curso y calcula la cantidad de avances con balón hacia la mitad rival del campo por cada 90 minutos disputados. El indicador no contabiliza goles, asistencias ni remates: registra acciones de conducción que trasladan la pelota hacia territorio adversario y permiten medir la frecuencia con la que un futbolista progresa con posesión.

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Canchimbo ocupa el noveno puesto, con 3,33 conducciones progresivas en campo rival por cada 90 minutos, mientras que Castrillón figura décimo, con 3,31. Los dos representantes del club barranquillero son los únicos jugadores de la Liga BetPlay que aparecen en los diez primeros lugares de la clasificación.

Este es el ranking completo del CIES sobre los 10 futbolistas que más avanzan con el balón en Suramérica - crédito @cies_fotball/Instagram

El listado de los diez jugadores con más avances con balón

La clasificación elaborada a partir de registros de la temporada actual y limitada a futbolistas con más de 900 minutos es la siguiente:

Romeo Benítez, Olimpia de Asunción, Paraguay: 4,54 Adalberto Peñaranda, Deportivo Táchira, Venezuela: 4,46 Jáminton Campaz, Rosario Central, Argentina: 3,86 Yerlin Quiñónez, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Ecuador: 3,79 Aldrix Jara, Deportes Concepción, Chile: 3,51 Emerson Pata, Independiente del Valle, Ecuador: 3,50 Rick Lima, Talleres de Córdoba, Argentina: 3,40 Clemente Montes, Universidad de Chile, Chile: 3,36 Joel Canchimbo, Junior de Barranquilla, Colombia: 3,33 Bryan Castrillón, Junior de Barranquilla, Colombia: 3,31

La diferencia entre Canchimbo y Castrillón es de 0,02 acciones por cada 90 minutos. Entre el delantero de Junior y Benítez, líder de la medición, hay una distancia de 1,21 conducciones progresivas por partido completo.

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Jáminton Campaz, de la selección Colombia y Rosario Central, es el otro colombiano que aparece en el listado de los jugadores que más corren con balón en posesión en campo contrario, según el CIES - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

Canchimbo suma cuatro goles en la temporada de 2026

Joel Canchimbo, atacante colombiano nacido el 12 de agosto de 2005, registra 28 partidos, 20 titularidades, cuatro goles y una asistencia con Junior en la Liga BetPlay de 2026, según las estadísticas publicadas por Sofascore. El jugador cuenta con 21 años y utiliza el dorsal 21 en el equipo de Barranquilla.

El requisito de más de 900 minutos establecido para el listado del CIES permite excluir a futbolistas con una muestra reducida de participación. Canchimbo supera ese umbral en el acumulado de la temporada: Sofascore registra 1.150 minutos en 33 presentaciones en todas las competencias, con cuatro tantos y una asistencia.

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Las estadísticas de Joel Canchmbo en el 2026, según Sofascore - crédito Sofascore

El 22 de septiembre, Junior comunicó que Canchimbo se encontraba en la fase cuatro de rehabilitación y que sería sometido a nuevas evaluaciones para definir su regreso a los trabajos de campo.

El comunicado del Junior de Barranquilla sobre le proceso de recuperación de Joel Canchimbo - crédito Junior

Castrillón registra dos goles y dos asistencias con Junior

Bryan Castrillón, nacido el 30 de marzo de 1999, es el otro colombiano incluido en la clasificación. El futbolista, de 27 años, lleva el número 88 en Junior.

En la Liga BetPlay de 2026, Castrillón acumula 26 apariciones, seis ingresos desde el banco, dos goles y dos asistencias, de acuerdo con el registro de Sofascore, que además le registra 29 partidos, 19 titularidades y 1.390 minutos en todas las competencias, junto con dos tantos y dos pases de gol.

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Las estadísticas de Bryan Castrillón en liga del 2026, según Sofascore - crédito Sofascore

Campaz ocupa el tercer puesto del listado continental

Jáminton Campaz, mediocampista colombiano de Rosario Central, ocupa el tercer lugar de la clasificación del CIES, con 3,86 conducciones progresivas en campo rival por cada 90 minutos. Solo lo superan Romeo Benítez, de Olimpia de Asunción, y Adalberto Peñaranda, de Deportivo Táchira.

Las estadísticas de Jaminton Campaz en liga este 2026, según Sofascore - crédito Sofascore

Campaz, de 26 años, utiliza el dorsal ocho en el club argentino. En la temporada 2026 suma 21 partidos, tres goles y cuatro asistencias en la liga, según Sofascore. En el acumulado de las competencias disputadas por Rosario Central, registra 29 apariciones, 1.985 minutos, tres tantos y cinco asistencias.