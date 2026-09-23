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Hernán Torres ‘prendió el ventilador’ sobre su salida de Millonarios: “A usted lo están usando de carne de cañón”

El entrenador reveló un hecho que nadie conocía sobre el momento en que fue despedido del cuadro embajador, en enero de 2026, tras perder los primeros tres partidos del año

Hernán Torres
El técnico Hernán Torres dirigió a Millonarios entre agosto de 2025 y enero de 2026, en su segundo ciclo - crédito Colprensa
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Millonarios ha tenido tres entrenadores en la temporada 2026. El más reciente es Alberto Gamero y la junta directiva busca dar con un técnico que brinde buen juego y encamine al club hacia la estrella 17 en la Liga BetPlay. El equipo completará tres años y medio sin título.

Hernán Torres dirigió a los azules al comienzo del año, pero fue despedido tras los resultados negativos: perdió sus primeros tres partidos ante Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto, todos por 2-1. Los dirigentes y los hinchas no aceptaron el mal inicio.

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Ocho meses después, el tolimense se refirió a su etapa en Millonarios y reveló que le habían advertido sobre lo que ocurriría con su cargo. Fabián Bustos lo reemplazó pocos días después, aunque también fue despedido el 1 de septiembre.

“Lo están utilizando”

Hernán Torres volvió a hablar de Millonarios y recordó la advertencia que recibió al regresar al club, meses después de cerrar su segundo ciclo como entrenador. En una entrevista con el periodista Diego Rueda, contó que un comunicador le anticipó que sería utilizado para luego ser despedido, una situación que terminó cumpliéndose.

El técnico relató que aquel periodista lo abordó poco después de su llegada y le dijo: “A usted lo están usando de carne de cañón, y lo están utilizando. Se lo digo porque a mí me dijeron que a usted lo van a sacar”. Torres admitió que la advertencia terminó teniendo sentido por el desenlace de su etapa en el equipo.

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Millonarios oficializó la salida de Hernán Torres tras crisis de resultados y presión de la hinchada, el 29 de enero de 2026 - crédito Colprensa y @MillosFCoficial/X
Millonarios oficializó la salida de Hernán Torres tras crisis de resultados y presión de la hinchada, el 29 de enero de 2026 - crédito Colprensa y @MillosFCoficial/X

Torres dirigió a Millonarios entre agosto de 2025 y enero de 2026, en una segunda etapa que concluyó antes de lo previsto. Al referirse al club, explicó que evitó profundizar porque le guarda afecto y considera que la institución le dio momentos importantes, incluido el primer título de su carrera.

El entrenador también rechazó las versiones sobre un supuesto maltrato a sus futbolistas. “Nunca he tratado mal a un jugador. Que alguien salga a decir que yo dije palabras… yo soy de carácter, soy directo y recto, y digo las cosas que siento al jugador, al directivo, al periodista y al hincha. Trato de ser justo, que el puesto se pelee, y que juegue el que rinda y haga las cosas bien”, afirmó.

El cuadro embajador buscaría refuerzos tanto en el mediocampo como en el ataque para la temporada 2026 - crédito Cristian Bayona / Colprensa
Hernán Torres dirigió uno de los Millonarios con el rendimiento más bajo desde 2019, debido a que fracasó en Liga BetPlay y Copa Colombia - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Consultado sobre un posible regreso al banquillo azul, Torres no descartó esa opción, pese a que, en la actualidad, son pocos los aficionados que le guardan cariño y prefieren el recuerdo de su primer ciclo, con la estrella 14 en 2012: “En algún momento sí, aunque la última experiencia no fue tan buena”.

El mal ciclo de Hernán Torres

El segundo ciclo de Hernán Torres en Millonarios terminó al inicio de este año, después de tres derrotas y seis goles recibidos que determinaron su salida, además de que ese mal inicio provocó que el equipo quedara afuera de los cuadrangulares por primera vez en cinco años, bajo el mando de Fabián Bustos por la “herencia maldita” del tolimense.

La etapa también puso fin a varias rachas frente a rivales grandes. Millonarios perdió con Nacional en Medellín después de ocho años, permitió un triunfo de Junior en Bogotá que no ocurría desde 2017 y cayó como visitante ante Pasto tras nueve años.

Hernán Torres llegó a la dirección técnica de Millonarios en un momento deportivo difícil- crédito @MillosFCoficial/ Instagram
Hernán Torres llegó a la dirección técnica de Millonarios en un momento deportivo difícil- crédito @MillosFCoficial/ Instagram

Torres dirigió 19 partidos, con seis victorias, cinco empates y ocho derrotas. Su campaña incluyó la eliminación como local ante Envigado en los octavos de final de la Copa Colombia 2025, al perder 1-0 en el marcador global.

El entrenador había estado cerca de asumir en Real Cartagena en agosto de 2025, cuando la salida de David González le abrió la posibilidad de regresar al equipo bogotano. Su título número 14 con Millonarios, conseguido en 2012, respaldó su llegada como una alternativa para alcanzar los ocho mejores y recuperar el rendimiento de su primera etapa.

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