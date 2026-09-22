Un recolector de basura murió arrollado por el camión en el que trabajaba durante una jornada de aseo en Medellín: qué pasó

El recolector de Emvarias cayó del vehículo y quedó bajo las llantas traseras del camión - crédito Emvarias

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Un trabajador de Empresas Varias de Medellín murió arrollado durante una jornada de recolección de residuos en el corregimiento de San Cristóba.

El accidente ocurrió hacia las 9:00 a. m. del lunes 22 de septiembre, en la vereda El Uvito. La víctima fue identificada por las autoridades como Jonatan Ocampo García, quien trabajaba como recolector mediante un convenio entre la empresa y la Fundación Universidad de Antioquia.

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Un video difundido en redes sociales muestra que Ocampo García intentó subir a una de las escaleras ubicadas en un costado del vehículo. En ese instante se resbaló y cayó al suelo. El camión avanzó unos metros después del impacto.

Otro operario advirtió al conductor sobre lo ocurrido y logró que detuviera la marcha. Jonatan Ocampo García murió en el lugar del accidente. Las circunstancias precisas de la caída y la secuencia del hecho serán materia de las actuaciones judiciales.

Jonatan Ocampo García, trabajador de Emvarias, murió arrollado por un camión recolector en la vereda El Uvito de San Cristóbal - crédito X

La vía de acceso a El Uvito permaneció cerrada durante más de dos horas. La restricción permitió que los investigadores realizaran la inspección técnica al cuerpo y recolectaran elementos para esclarecer lo sucedido.

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Agentes de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad de Medellín acudieron al sector tras el reporte del accidente. Luego de sus procedimientos, establecieron la identidad del trabajador fallecido.

Ocampo García hacía parte del programa de gestión de aseo de la ciudad. Emvarias informó que prestaba sus servicios a través de la Fundación Universidad de Antioquia.

¿Qué dijo Emvarias?

La empresa expresó sus condolencias en un comunicado. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Jonatan Ocampo García”, indicó Emvarias Grupo EPM.

Emvarias lamentó la muerte del recolector y el alcalde Federico Gutiérrez expresó solidaridad con sus familiares y compañeros - credito @Emvarias/X

La compañía precisó que el joven era operario de recolección de la Fundación Universidad de Antioquia, entidad vinculada a Emvarias para la prestación de esos servicios.

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“Desde Emvarias Grupo EPM lamentamos profundamente el fallecimiento de Jonatan Ocampo García, joven operario de recolección de la Fundación Universidad de Antioquia, entidad que presta sus servicios a Emvarias”, señaló la empresa.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se refirió a la muerte del trabajador. El mandatario envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de labores.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Jonatan Ocampo García”, manifestó Gutiérrez. El alcalde recordó que el operario trabajaba para la Fundación Universidad de Antioquia y prestaba sus servicios a Emvarias como empresa aliada.

“A sus familiares, amigos y compañeros de trabajo les envío un abrazo y toda mi solidaridad en este momento de profundo dolor”, agregó el mandatario local.

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Las autoridades continuarán con la revisión de los elementos recogidos en el sitio. La investigación busca determinar las condiciones en las que el trabajador cayó del vehículo recolector antes de ser arrollado.

Otros accidentes

Los siniestros con vehículos recolectores ya habían dejado una víctima mortal en Medellín antes del caso reciente.

El 5 de noviembre de 2024, un camión de recolección arrolló a Jhon Esneider Tabares Bedoya, de 26 años, en la comuna 14, El Poblado. El hecho ocurrió cuando el vehículo realizaba una maniobra de reversa.

Tras esa muerte, la empresa expresó su pesar e informó que ofreció apoyo psicológico y social a los familiares del trabajador, quien llevaba un año vinculado a la compañía.

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Más de 200 personas murieron en accidentes de tránsito durante lo que va del año en Medellín, según el balance más reciente de la Secretaría de Movilidad. Las autoridades atribuyeron la situación a conductas como la imprudencia, el exceso de velocidad y el incumplimiento de las normas viales.

El reporte encendió las alertas en la capital antioqueña, donde los siniestros continúan dejando víctimas fatales. La Secretaría de Movilidad pidió prudencia y respeto por la señalización, con especial atención a los conductores de motocicleta.