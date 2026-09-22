Colombia

Juez tomó importante decisión sobre orden de arresto contra el alcalde de Cali Alejandro Eder: lo sancionaron por desacato a una tutela

La decisión conocida el 22 de septiembre evitó que el mandatario de Cali pagara una multa de cinco salarios mínimos, tras negar la tutela presentada por Élmer José Montaña Gallego

Un juez de segunda instancia revocó el arresto de cinco días y la multa contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder - crédito Alcaldía de Cali
Un juez de segunda instancia revocó el arresto de cinco días y la multa contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder - crédito Alcaldía de Cali
Guardar

El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga revocó el fallo de primera instancia que imponía una orden de arresto contra el alcalde de Cali Alejandro Eder por cinco días.

La decisión fue emitida el 21 de septiembre de 2026, en el que negó el amparo solicitado por el abogado Élmer José Montaña Gallego, y también contemplaba una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales

PUBLICIDAD

Según el nuevo fallo judicial, la Alcaldía atendió el derecho de petición sobre cuatro convenios entre la Alcaldía y Propacífico mediante el SECOP II, la plataforma estatal de contratación pública. Para el despacho, esa exigencia desconocía criterios de eficiencia, celeridad y uso de herramientas tecnológicas.

Ana Catalina Castro, directora Jurídica de la Alcaldía de Cali, confirmó la notificación y afirmó que la entidad mantendrá el acceso a la información pública mediante sus canales institucionales. Además, rechazó que la petición estuviera relacionada con actuaciones de administraciones anteriores a la de Alejandro Eder.

La controversia comenzó el 23 de abril de 2026, cuando Montaña Gallego pidió a la Alcaldía información y documentos sobre cuatro convenios firmados entre el Distrito de Cali y Propacífico, una entidad privada sin ánimo de lucro. El abogado presentó una acción de tutela al considerar insuficiente la respuesta de la administración distrital.

PUBLICIDAD

La tutela fue fallada el 13 de agosto y ordenó a la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali responder de fondo el derecho de petición. La orden establecía un plazo de tres días para entregar los documentos, las pruebas, las precisiones técnicas y contractuales, además de los anexos requeridos.

El despacho abrió el incidente de desacato el 1 de septiembre, tras requerir a la entidad por medio de su representante legal, Eder. La Alcaldía respondió el 4 de septiembre a través del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

El juez Carlos Restrepo señaló que las respuestas no abordaban con suficiente claridad y precisión los interrogantes planteados. También indicó que no encontró constancia de que la información hubiera sido enviada al correo electrónico suministrado por el peticionario.

Por ese motivo, el 17 de septiembre el juzgado sancionó a Alejandro Eder, como representante legal de la Alcaldía, con arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La medida contemplaba comunicar la decisión a la Policía Nacional y remitir copias al Consejo Superior de la Judicatura.

Temas Relacionados

Alejandro EderAlcalde de CaliArresto EderDesacato a tutelaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

La JEP aclaró cómo se distribuyen los recursos del tribunal y aclaró si les pagan honorarios a los abogados del Secretariado de las Farc: “Asegurando garantías judiciales”

La Jurisdicción Especial para la Paz publicó un hilo en la red social X para aclarar que el monto total de su convenio con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad) no corresponde a los pagos individuales de los abogados

La JEP aclaró cómo se distribuyen los recursos del tribunal y aclaró si les pagan honorarios a los abogados del Secretariado de las Farc: “Asegurando garantías judiciales”

Él es el empresario Joaquín Gutiérrez Caballero: sería el próximo presidente de Ecopetrol

El administrador de empresas ha dirigido negocios de salud, construcción, agricultura e inmobiliarios, pero si es elegido en la presidencia de la estatal petrolera deberá afrontar decisiones sobre exploración, reservas, inversiones y transición energética

Él es el empresario Joaquín Gutiérrez Caballero: sería el próximo presidente de Ecopetrol

Estas son las críticas del América de Cali contra el arbitraje tras el empate ante Tolima: “Juntos responderemos”

Los “Diablos Rojos” compartieron jugadas y decisiones que considera perjudiciales, un día después de la jornada en Ibagué, marcada por tres expulsiones, cuatro revisiones tecnológicas y tantos invalidados

Estas son las críticas del América de Cali contra el arbitraje tras el empate ante Tolima: “Juntos responderemos”

Tras el feniminicido de la niña Ana Lucía Gónzalez, familiar del detenido lanzó acusaciónes contra la hermana de la menor: “Amenazaba a mi hermano”

La familiar afirmó que Rusmeiri habría dejado sola a la menor, versiones que las autoridades aún deben contrastar dentro de la investigación judicial

Tras el feniminicido de la niña Ana Lucía Gónzalez, familiar del detenido lanzó acusaciónes contra la hermana de la menor: “Amenazaba a mi hermano”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán, niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo: había intentado huir del grupo armado

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán, niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo: había intentado huir del grupo armado

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

ENTRETENIMIENTO

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Esposa de Luis Alfonso desempolvó fotos de cuando aún no era famoso y le dedicó emotivo mensaje

Reykon habló de las ‘coquetas’ miradas que tuvo con Shakira, que provocaron rumores de romance: “Yo me sentí muy impactado”

Beéle y su exesposa Cara Rodríguez reaparecieron muy amorosos en público y reavivaron rumores de una reconciliación

Ciudadana suiza reveló la sorpresa que le causó llegar a Colombia y que todos le dijeran ‘mi amor’: “Me asusté”

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Estas son las críticas del América de Cali contra el arbitraje tras el empate ante Tolima: “Juntos responderemos”

Fútbol no pero BTS sí: fuerte polémica por cierre del estadio El Campín por montaje de concieto de Kpop mientras se recupera la gramilla

Colombia sumó oros en ciclismo, gimnasia y lucha en los Juegos Suramericanos 2026, durante la jornada del lunes 21 de septiembre

La camiseta de Atlético Nacional bajaría de precio con la desvinculación de Nike: por estas razones la reconocida marca no seguirá vistiendo al equipo