Juez tomó importante decisión sobre orden de arresto contra el alcalde de Cali Alejandro Eder: lo sancionaron por desacato a una tutela

Un juez de segunda instancia revocó el arresto de cinco días y la multa contra el alcalde de Cali, Alejandro Eder - crédito Alcaldía de Cali

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El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga revocó el fallo de primera instancia que imponía una orden de arresto contra el alcalde de Cali Alejandro Eder por cinco días.

La decisión fue emitida el 21 de septiembre de 2026, en el que negó el amparo solicitado por el abogado Élmer José Montaña Gallego, y también contemplaba una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales

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Según el nuevo fallo judicial, la Alcaldía atendió el derecho de petición sobre cuatro convenios entre la Alcaldía y Propacífico mediante el SECOP II, la plataforma estatal de contratación pública. Para el despacho, esa exigencia desconocía criterios de eficiencia, celeridad y uso de herramientas tecnológicas.

Ana Catalina Castro, directora Jurídica de la Alcaldía de Cali, confirmó la notificación y afirmó que la entidad mantendrá el acceso a la información pública mediante sus canales institucionales. Además, rechazó que la petición estuviera relacionada con actuaciones de administraciones anteriores a la de Alejandro Eder.

La controversia comenzó el 23 de abril de 2026, cuando Montaña Gallego pidió a la Alcaldía información y documentos sobre cuatro convenios firmados entre el Distrito de Cali y Propacífico, una entidad privada sin ánimo de lucro. El abogado presentó una acción de tutela al considerar insuficiente la respuesta de la administración distrital.

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La tutela fue fallada el 13 de agosto y ordenó a la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali responder de fondo el derecho de petición. La orden establecía un plazo de tres días para entregar los documentos, las pruebas, las precisiones técnicas y contractuales, además de los anexos requeridos.

El despacho abrió el incidente de desacato el 1 de septiembre, tras requerir a la entidad por medio de su representante legal, Eder. La Alcaldía respondió el 4 de septiembre a través del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública.

El juez Carlos Restrepo señaló que las respuestas no abordaban con suficiente claridad y precisión los interrogantes planteados. También indicó que no encontró constancia de que la información hubiera sido enviada al correo electrónico suministrado por el peticionario.

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Por ese motivo, el 17 de septiembre el juzgado sancionó a Alejandro Eder, como representante legal de la Alcaldía, con arresto y una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. La medida contemplaba comunicar la decisión a la Policía Nacional y remitir copias al Consejo Superior de la Judicatura.