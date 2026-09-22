Tras el feniminicido de la niña Ana Lucía Gónzalez, familiar del detenido lanzó acusaciónes contra la hermana de la menor: “Amenazaba a mi hermano”

La hermana de Shenner José Rojas Lárez afirmó que él mantenía una relación conflictiva con Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía - créditos Fiscalía | Red social X

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La investigación por la muerte de Ana Lucía González Mendoza, la niña de ocho años hallada en una alcantarilla del sur de Bogotá, incorporó una versión entregada por la hermana de Shenner José Rojas Lárez, el hombre privado de la libertad por el caso.

La mujer habló y formuló señalamientos que aún deberán ser verificados por la Fiscalía General de la Nación.

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Rojas fue capturado en Bogotá después de que las autoridades reconstruyeran parte de los movimientos posteriores a la desaparición de la menor. En la audiencia, el ente investigador expuso su hipótesis del caso, el procesado no aceptó los cargos y un juez ordenó su reclusión mientras avanza el proceso.

La nueva declaración se concentra en la relación que Rojas mantenía con Rusmeiri González, hermana de Ana Lucía. Según la familiar del capturado, ambos habían llegado desde Venezuela a Colombia en 2020 y mantenían una convivencia atravesada por discusiones frecuentes.

La hermana del investigado sostuvo que Ana Lucía habría permanecido sola en la calle durante horas como parte de supuestos castigos- crédito Composición fotográfica: X, Fiscalía

La familiar de Shenner Rojas habló de amenazas y conflictos de pareja

La hermana de Rojas sostuvo que Rusmeiri González presuntamente amenazaba a su hermano con acudir a las autoridades. “Rusmeiri González, la hermana de la niña, amenazaba constantemente a mi hermano con mandarlo a la cárcel”, aseguró la mujer a El Tiempo.

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La entrevistada también afirmó que recibió amenazas contra integrantes de su familia. El diario consignó que esa parte del relato corresponde a los dichos de la familiar del procesado y no a un hecho acreditado por la Fiscalía.

Además, la mujer planteó que Ana Lucía habría pasado sola varias horas en la calle en algunas ocasiones. De acuerdo con su relato, esa situación habría respondido a supuestos castigos impuestos a la menor.

No obstante, el material conocido hasta ahora no confirma esos señalamientos. La investigación deberá determinar si existen pruebas que respalden o descarten cada una de las afirmaciones hechas por la hermana del hombre detenido.

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La familiar de Rojas Lárez aseguró que Rusmeiri González amenazaba con enviar a su hermano a la cárcel, una acusación que no ha sido verificada por la Fiscalía - crédito Captura video

La familiar de Shenner Rojas también se refirió a una presunta grabación de cámaras de seguridad. Según contó, las imágenes mostrarían a Ana Lucía fuera de la vivienda y, después, subiendo a una motocicleta.

La mujer dijo que, desde su lectura del video, la niña no habría mostrado resistencia al abordar el vehículo. Ese aspecto podría tener peso en la reconstrucción de las últimas horas de la menor, ya que los registros de seguridad son parte de los elementos examinados por los investigadores.

La declaración no precisa qué cámara habría captado la secuencia ni aporta una conclusión oficial sobre el contenido del material. Corresponderá a las autoridades establecer la autenticidad, el contexto y el valor probatorio de esa eventual grabación.

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El caso ya contaba con imágenes y otros elementos para seguir el recorrido que presuntamente realizó Rojas desde Mosquera hasta Bogotá. La nueva versión se incorporó en un escenario en el que las autoridades todavía buscan reconstruir cada tramo posterior a la desaparición.

Sobre la desaparición de la niña de 8 años

Shenner José Rojas Lárez permanece privado de la libertad mientras es investigado por la desaparición y muerte de Ana Lucía González Mendoza - crédito Fiscalía

La hermana del capturado aseguró que Rusmeiri González acompañó a Rojas a presentar la denuncia por la desaparición de Ana Lucía. Para la entrevistada, ese comportamiento despertó sospechas.

“Me parece sospechosa la actitud de la hermana de la niña”, afirmó la familiar de Rojas ante el diario. Se trata de una apreciación personal que, por sí sola, no atribuye participación alguna a Rusmeiri González.

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La eventual relación entre esa denuncia y los hechos investigados deberá ser establecida por la Fiscalía. Hasta el momento, el proceso mantiene a Rojas como procesado y continúa bajo análisis de un juez.

Ana Lucía había sido reportada como desaparecida el 14 de septiembre en Mosquera, Cundinamarca. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un túnel de alcantarillado del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.