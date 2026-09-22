Abelardo de la Espriella brindó detalles de operativo en Santa Marta donde fue eliminado alias Cholo y lanzó advertencia: “Muy pronto vendrá ‘Pinocho’”

En sus declaraciones de la noche del lunes 21 de septiembre de 2026, el presidente De la Espriella afirmó que irá por el máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Santa Marta que alias Cholo, señalado como segundo cabecilla y financiero de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), fue abatido durante una operación de la Fuerza Pública en zona rural de la capital del Magdalena.

El mandatario informó el resultado pasadas las 10:50 p. m. del 21 de septiembre, según lo que menciona al inicio de la grabación que él mismo compartió desde su cuenta de X la mañana del martes 22 de septiembre de 2026, y afirmó que la acción dejó siete integrantes de la estructura neutralizados y tres capturados.

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El video fue acompañado por un mensaje en el que el jefe de Estado dejó en firme que no dejará que se lleve a cabo un paro armado, en medio de la zozobra que vive los habitantes en el departamento.

“Perdieron a uno de sus principales cabecillas, les golpeamos las finanzas y les arrebatamos un poderoso arsenal. Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir”, menciona De la Espriella en su publicación.

El presidente De la Espriella compartió los detalles del operativo la mañana del martes 22 de septiembre de 2026 vía X - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sumado a lo anterior, el presidente advirtió que “han ido cayendo como ratas: ‘Bendito Menor’, ‘Cholo’ y muy pronto vendrá ‘Pinocho’”, en alusión a Fredy Castillo Carrillo, máximo cabecilla de la estructura ilegal que también hace de las suyas en La Guajira y Cesar.

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“Vamos por todos los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo. Uno por uno”, sentenció De la Espriella.

Qué más señaló Abelardo de la Espriella en su discurso tras la caída de alias Cholo en Santa Marta

El mandatario inicó calificando en resultado operacional como “excepcional de nuestra Fuerza Pública”.

De la Espriella identificó a alias Cholo como uno de los miembros de mayor relevancia dentro de Los Pachenca, nombre con el que también se conoce a las Acsn. “Uno de los bandidos más temibles y sanguinarios de la región fue dado de baja”, afirmó.

La Policía Nacional indicó que el operativo se realizó en el sector de Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, área rural de Santa Marta. La acción estuvo a cargo de la Dirección de Antinarcóticos, con participación de Policía Judicial, Comandos Jungla y Aviación Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

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La operación se desarrolló mediante una diligencia de allanamiento y registro en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, jurisdicción rural de Santa Marta - crédito Policía Nacional

Tres helicópteros y dos aeronaves participaron en el operativo en Guachaca

Según el reporte oficial, la operación partió de una diligencia de allanamiento y registro contra la estructura armada. Para el despliegue fueron utilizados tres helicópteros UH-60 de la Aviación Policial y dos aeronaves Super Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana.

El balance entregado por la Policía estableció que siete integrantes de las ACSN fueron neutralizados y tres personas fueron capturadas. Entre los muertos estaba alias Cholo, contra quien existía una orden de captura por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y extorsión.

En su declaración, De la Espriella sostuvo que el señalado cabecilla murió junto con otros seis integrantes del grupo. También hizo referencia a reportes preliminares de la Fuerza Pública sobre más cuerpos hallados en la zona.

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“Este, sin duda, es un golpe contundente contra esta estructura narcoterrorista”, dijo el presidente. A continuación, defendió su estrategia de seguridad y afirmó que el Gobierno mantendrá operaciones contra las organizaciones que tienen presencia en la región Caribe.

“Cuando el Estado se decide, los criminales siempre caen”, sostuvo De la Espriella. El mandatario agregó que, en su concepto, la presencia y fortalecimiento de organizaciones ilegales ocurre cuando no existe una respuesta suficiente de las instituciones.

El ministro de Defensa Jorge Mora le explicó al presidente De la Espriella detalles del operativo que se suma al de alias Bendito Menor - crédito @mindefensa/X

El presidente atribuyó a alias Cholo más de 15 años de trayectoria criminal

La información de inteligencia citada por el presidente señala que alias Cholo tenía una trayectoria de más de 15 años en estructuras armadas ilegales.

De la Espriella afirmó que inició sus actividades criminales en el Clan del Golfo, donde habría ejercido como jefe de sicarios.

Luego habría ingresado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Tras la captura de alias Muñeca, según el mandatario, asumió como segundo cabecilla de la organización. La Policía lo identificó también como responsable de asuntos financieros dentro de la estructura.

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“Bajo su mando estaban aproximadamente 80 hombres”, comentó De la Espriella. Según sus palabras, ese grupo habría coordinado homicidios selectivos y cobros extorsivos dirigidos contra sectores turísticos, comerciantes, ganaderos y transportadores de Magdalena, Cesar y La Guajira.

El presidente añadió que alias Cholo tenía un papel en las rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica. De acuerdo con su versión, la estructura utilizaba lanchas rápidas tipo go fast y semisumergibles que salían desde la Alta Guajira.

Las autoridades investigan la participación de las Acsn en economías ilegales, extorsiones y disputas territoriales en la región.

"No voy a permitir que ninguna estructura criminal someta a los ciudadanos mediante amenazas y terror", señaló el presidente De la Espriella en un mensaje vía X - créditos Policía Nacional | @ABDELAESPRIELLA / X

De la Espriella anunció que alias Pinocho, Patiliso y Comando 200 son objetivos prioritarios

Buena parte de la intervención presidencial estuvo dedicada a advertir sobre próximas operaciones contra otros integrantes de grupos armados y estructuras criminales en la costa Caribe.

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De la Espriella recordó que, semanas atrás, murió alias Bendito Menor en otro procedimiento de la fuerza pública.

“Hoy ha caído el segundo de esa organización y el que sigue es alias Pinocho”, expresó el presidente. Luego dirigió un mensaje a ese presunto integrante de Los Pachenca: “Pinocho, tienes fecha de expiración y estamos tras de ti”.

El mandatario añadió que dos personas conocidas con los alias de Patiliso y “200” serán consideradas objetivos prioritarios de la fuerza pública, y detalló que ambos tendrían incidencia en hechos criminales que afectan a Santa Marta y otros municipios de la región.

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De la Espriella sostuvo que las organizaciones ilegales tendrán dos alternativas: someterse a la justicia o enfrentar las operaciones de las autoridades. “Los vamos a enfrentar como nunca antes y los vamos a poner a buen recaudo de la justicia”, dijo.

En otros apartes de la alocución, el presidente utilizó expresiones sobre el empleo de bombas y armas contra integrantes de organizaciones criminales. Esas actuaciones, en caso de desarrollarse, deberán ajustarse a la Constitución, la ley, los protocolos operacionales y las normas aplicables sobre uso de la fuerza.

"La Patria Milagro demuestra que donde se esconde el crimen, llega la fuerza pública", señaló la cuenta de X del Ministerio de Defensa - crédito @mindefensa/X

El Gobierno defendió una política de seguridad centrada en operaciones contra estructuras criminales

De la Espriella presentó la operación como parte de su política de seguridad, a la que denominó “la Era del Tigre”. El mandatario resaltó el papel de la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea en las acciones contra grupos armados organizados.

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“Contamos con soldados y policías comprometidos con la patria, dispuestos a ofrendar su vida por defender la libertad, la institucionalidad y la democracia”, aseveró De la Espriella, y también dijo que el Gobierno busca responder a reclamos ciudadanos relacionados con la extorsión, el hurto, el microtráfico, la trata de menores y los paros armados.

El presidente cuestionó además el papel de alias Cholo como gestor de paz y aseguró que su administración puso fin a ese esquema.

“Este bandido de alias Cholo, narcoterrorista, fue gestor de paz. Yo acabé con esa farsa”, puntualizó el jefe de Estado.