Él es el empresario Joaquín Gutiérrez Caballero: sería el próximo presidente de Ecopetrol

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Joaquín Gutiérrez Caballero es el principal candidato para asumir la presidencia de Ecopetrol tras la salida de Ricardo Roa - crédito Defensores de la Patria

Joaquín Gutiérrez Caballero es el principal candidato para asumir la presidencia en propiedad de Ecopetrol.

Gutiérrez Caballero es administrador de empresas de la Universidad del Norte (Barranquilla) y tiene una especialización en Gerencia de Salud. Su carrera se concentró en la gestión de compañías privadas, negocios sanitarios, asesorías, proyectos inmobiliarios y actividades agropecuarias, pero no registra experiencia en petróleo, gas, energía o hidrocarburos.

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Antes de ingresar al sector privado, trabajó como asesor en la Fiscalía General de la Nación durante la administración del entonces fiscal general Mario Iguarán. Entre 2006 y 2009 fue subgerente de De La Espriella Lawyers, firma en la que participó en la estandarización y sistematización de procesos durante su período de expansión.

Una persona próxima al empresario lo describió en declaraciones a Semana como un ejecutivo orientado a la rentabilidad: “Es un generador de riqueza en las empresas a las que ha dirigido, sin importar el sector. Sus verbos rectores son planificar, organizar, dirigir, gestionar y crecer”.

Su primera experiencia administrativa estuvo vinculada a la finca de su padre, dedicada al cultivo de palma africana, mango y tomate. Luego incursionó en ganadería, agricultura, salud, construcción y desarrollo inmobiliario.

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Joaquín Gutiérrez es administrador de empresas y no registra experiencia en petróleo, gas, energía ni hidrocarburos - crédito carlossuarezrojas/Instagram

También creó un grupo de instituciones prestadoras de salud en varias ciudades del país y desarrolló una ciudadela residencial frente al mar en Santa Marta. El complejo ocupa 86.000 metros cuadrados, incluye siete torres, cerca de tres mil apartamentos, playa privada, locales comerciales, cine, bar y una empresa propia de servicios públicos que suministra agua potable y energía.

La cercanía con De la Espriella fue determinante en su proyección política. Durante el discurso posterior al triunfo presidencial, el mandatario electo agradeció a “mis hermanos del alma, Carlos Suárez y Joaquín Gutiérrez, estratega general y jefe de campaña respectivamente”.

Gutiérrez coordinó la agenda electoral, la organización de eventos, las relaciones políticas y buena parte de la estructura logística de la candidatura. También fue designado compromisario para explorar un eventual debate con la campaña de Iván Cepeda.

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Negocios de salud, construcción y demandas laborales

Gutiérrez desarrolló negocios en salud, construcción, actividades agropecuarias y proyectos inmobiliarios antes de su postulación a Ecopetrol - crédito @VillanueAle/X

El empresario es propietario de Desarrolladora Salguero, compañía encargada de construir un proyecto inmobiliario de lujo impulsado por De la Espriella en la zona T de Bogotá. Al presentar esa iniciativa, el entonces candidato afirmó que sus utilidades contribuirían a financiar la campaña presidencial.

A través de Desarrolladora Salguero y Jossan Medical Serves, Gutiérrez controla el Centro Regional Hospitalario Santa Mónica, una clínica privada de Barranquilla. La institución atiende usuarios de Cajacopi, EPS que opera bajo el nombre de Proteger, y recibe recursos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, además de ingresos asociados a accidentes de tránsito cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

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El hospital fue creado en 2017 por Jossan Medical Serves y Centro de Consultas, empresa de Villavicencio. Un año después, Gutiérrez adquirió la totalidad de las acciones, que desde 2022 se distribuyen en partes iguales entre Desarrolladora Salguero y Jossan Medical Serves.

Su participación empresarial también abarcó a Inversiones de Alta Tecnología Médica, Soluciones Medical Global y Amritzar, de acuerdo con La Silla Vacía. Varias de esas sociedades mantuvieron relaciones comerciales entre sí mediante prestación de servicios y cobros cruzados.

Amritzar acumula más de una docena de demandas civiles de profesionales de la salud que denunciaron falta de pago de salarios y prestaciones sociales, según indicó el medio citado. En 2023, trabajadores y empresa firmaron un acuerdo de pagos ante el Ministerio del Trabajo, pero el compromiso habría sido incumplido y varios extrabajadores solicitaron embargos judiciales para recuperar los recursos adeudados.

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La ausencia de experiencia técnica en el sector energético es uno de los principales reparos sobre una eventual designación. La próxima administración de Ecopetrol deberá definir decisiones sobre exploración, inversiones, reservas, transición energética y vínculos con inversionistas, además de conciliar la orientación estatal con las obligaciones ante accionistas minoritarios.

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La junta directiva de Ecopetrol definirá al sucesor de Ricardo Roa en medio de una reestructuración de la alta dirección - crédito Ecopetrol

Gutiérrez ya participó en al menos una reunión sobre el funcionamiento de Ecopetrol, pese a no haber atravesado todavía el proceso formal de selección, según dos fuentes internas consultadas por La Silla Vacía. También estuvo en el primer encuentro de De la Espriella con representantes de la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato petrolero del país.

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Así mismo, Valora Analitik informó que la junta directiva se reuniría para escoger al nuevo presidente. Una decisión inmediata sería inusual, porque la selección de un presidente de Ecopetrol suele extenderse durante alrededor de dos meses e incluye una lista de candidatos y la evaluación de sus perfiles.

Carlos Suárez, estratega de campaña y aliado cercano de De la Espriella, fue confirmado como presidente de la junta directiva. La asamblea general de accionistas eligió recientemente a los nuevos integrantes del órgano, tres de ellos cercanos al presidente electo.