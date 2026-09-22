Cayeron Los Buitres, la banda acusada de robar camionetas de alta gama en Bogotá para venderlas a grupos armados

Las diligencias señalaron que los automotores eran trasladados a parqueaderos clandestinos y bodegas, en los que se modificaban sus identificaciones para su posterior comercialización ilícita, según la versión oficial entregada - crédito Policía de Bogotá

Guardar

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación capturaron a seis presuntos integrantes de Los Buitres, una estructura señalada de cometer robos violentos de camionetas de alta gama.

Tras una investigación que se extendió durante cinco meses, el grupo fue judicializado y quedó bajo medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de concierto para delinquir, hurto y secuestro simple.

PUBLICIDAD

El caso que impulsó la investigación ocurrió el 6 de abril de 2026 en la localidad de Suba, en Bogotá. Según las autoridades, los delincuentes despojaron a un hombre de su camioneta mediante intimidaciones y huyeron con una niña de siete años que permanecía dentro del vehículo. La menor fue localizada y rescatada esa misma noche por la Policía Nacional, que también recuperó el automotor.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que los hechos no se limitaron al robo del vehículo. “No es únicamente el hurto, es secuestro, porque lo que cometieron fue un secuestro”, declaró al referirse al caso de la niña.

PUBLICIDAD

La investigación comenzó la noche del robo en Suba

El Gaula de la Policía Nacional abrió la investigación tras el hurto de la camioneta en Suba. Durante cinco meses, los investigadores analizaron más de 100 horas de grabaciones, realizaron interceptaciones telefónicas, entrevistaron a víctimas y efectuaron reconocimientos mediante álbumes fotográficos, además de consultas en bases de datos.

El reporte oficial atribuye a la red el traslado de automotores a sitios de acopio, donde presuntamente alteraban sus sistemas de identificación antes de venderlos de manera ilegal en Bogotá - crédito Policía de Bogotá

Las diligencias permitieron establecer los roles de los integrantes de la organización y reconstruir la forma en que, presuntamente, seleccionaban a sus víctimas. De acuerdo con la Policía, los sospechosos hacían seguimientos previos para identificar horarios, recorridos, viviendas y otros momentos en los que podían abordar a los conductores.

Las autoridades indicaron que los robos se concentraban en las localidades de Suba, Usaquén, Fontibón, Chapinero, Engativá y Barrios Unidos. La estructura, según la investigación, buscaba principalmente a personas que llegaban a sus casas o descendían de sus vehículos para ingresar a sus viviendas.

PUBLICIDAD

“Estas personas, de formas violentas, sin miramiento alguno, con armas de fuego, los intimidaban, los golpeaban y se hurtaban el vehículo”, señaló Cristancho Zambrano.

Así operaban Los Buitres

La modalidad atribuida a Los Buitres incluía la retención temporal de algunas víctimas mientras los integrantes del grupo tomaban control del vehículo y aseguraban su traslado. Los automotores eran llevados a parqueaderos clandestinos, bodegas o inmuebles que, de acuerdo con la Policía, funcionaban como sitios de acopio.

Un juez impuso medida de aseguramiento carcelario a seis presuntos miembros de la estructura Los Buitres - crédito Policía de Bogotá

En esos lugares, los vehículos habrían sido sometidos a modificaciones en sus sistemas de identificación antes de su comercialización ilegal. La hipótesis de las autoridades señala que algunas camionetas de alta gama eran ofrecidas a grupos armados en Norte de Santander.

PUBLICIDAD

Los vehículos que no correspondían a esa categoría, en cambio, podían terminar en el mercado ilegal de autopartes en Bogotá, según la versión entregada por el comandante de la Policía Metropolitana.

La investigación también identificó presuntas redes de apoyo para la falsificación de placas, la modificación de documentos y la receptación de automotores. La operación afectó rentas criminales estimadas en más de $200 millones mensuales, de acuerdo con el reporte oficial de las autoridades.

Los delincuentes tenían funciones definidas

Entre los detenidos está alias Homero, identificado por la Policía como el supuesto cabecilla de la estructura. Las autoridades le atribuyen tareas de planeación, dirección y supervisión de los robos.

PUBLICIDAD

Las autoridades rescataron a una niña de siete años que permanecía dentro de una camioneta hurtada en la localidad de Suba - crédito Policía de Bogotá

Por su parte, alias Costeño habría coordinado acciones de intimidación y violencia contra los conductores para facilitar el despojo de los vehículos y controlar a las víctimas. Mientras tanto, alias El Flaco es señalado de abordar y reducir a las personas con armas de fuego para obligarlas a entregar los automotores y sus pertenencias.

Según la Policía, los seis capturados registran anotaciones judiciales por delitos como secuestro extorsivo, hurto, amenazas, lesiones personales, tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y porte ilegal de armas.

La institución atribuye a la banda al menos cinco hurtos violentos de vehículos bajo esta modalidad. Dos de los detenidos ya habían sido capturados en otros hechos relacionados con el robo de automotores, precisó el comandante Cristancho.

PUBLICIDAD

Los allanamientos se realizaron en Bosa y Puente Aranda

Las capturas se concretaron durante cuatro diligencias de allanamiento y registro en los barrios Porvenir y Parques de Bogotá, en la localidad de Bosa, y en el barrio Muzú, en Puente Aranda.

El alcalde Carlos Fernando Galán exigió una respuesta judicial firme ante el secuestro de menores de edad en la ciudad - crédito Policía de Bogotá

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron tres computadores, seis dispositivos móviles y munición. Los elementos quedaron bajo análisis de los investigadores dentro del proceso penal.

Los seis hombres fueron presentados ante la Fiscalía, que les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto y secuestro simple. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, lo que quiere decir que permanecerán privados de la libertad mientras se define su situación jurídica.

PUBLICIDAD

En el anuncio de las capturas, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo que los casos en los que menores de edad quedan expuestos a hechos de violencia requieren una respuesta judicial efectiva. “Secuestrar a una niña es de los delitos más graves que hay”, afirmó.