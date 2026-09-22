Quién es alias Pinocho, el máximo cabecila de Los Pachenca que se convirtió en el próximo objetivo del presidente Abelardo de la Espriella: “Sigues tú”

Alias Pinocho quedó en libertad a finales d junio de 2023, pero sigue siendo un objetivo del Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella - créditos Policía Nacional

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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), conocidas también como Los Pachenca, mantienen presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta, La Guajira, Cesar y otros territorios del norte de Colombia.

El grupo combina control armado, extorsión, narcotráfico, presión sobre propietarios de tierras y alianzas con bandas de sicarios en zonas urbanas, y tras la caída de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, en un operativo que se desarrolló el lunes 21 de septiembre, y cuyos detalles se conocieron en un discurso que el presidente Abelardo de la Espriella compartió la mañana del martes 22 de septiembre de 2026, sobre el radar de las autoridades se posa el nombre del máximo cabecilla de esta extructura ilegal: Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho.

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La empresa criminal ha estado asociada desde sus inicios con el entorno de Hernán Giraldo (alias El Patrón, “El Taladro” o “El señor de la Sierra”), exjefe paramilitar de la Sierra Nevada.

Sin embargo, Giraldo ha negado tener vínculos con las Acsn, y no está definido qué nivel de influencia conserva sobre las actividades diarias de la organización desde su extradición a Estados Unidos, señaló un informe de Insight Crime.

El liderazgo actual del grupo se atribuye a los hermanos Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca. Ambos hicieron parte en el pasado del Bloque Resistencia Tairona (BRT), estructura paramilitar que tuvo presencia en la región de la costa Caribe colombiana.

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La organización conserva redes sociales, familiares y comunitarias construidas durante décadas en la Sierra Nevada. Esa presencia territorial le ha permitido sobrevivir a capturas de sus mandos, conflictos internos y confrontaciones con otras estructuras armadas.

Alias Pinocho fue detenido en España y extraditado a Colombia, pero meses después recobró la libertad - crédito Policía Nacional

“Pinocho” y “Muñeca” aparecen como los principales referentes de las Acsn o Los Pachenca

Alias Pinocho fue extraditado a Estados Unidos en 2008 para enfrentar cargos de narcotráfico. Tras cumplir una condena, fue deportado a Colombia en 2011.

En 2022 fue detenido en España y luego extraditado a Colombia, donde afrontó nuevos señalamientos por asesinato y concierto para delinquir.

En junio de 2023, “Pinocho” quedó en libertad después de una decisión judicial que generó controversia. Aunque esa resolución fue revocada posteriormente, el hombre continua en libertad.

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Su hermano, alias Muñeca, fue capturado en junio de 2024 en Pereira, Risaralda. Los dos aparecen como miembros representativos de las Acsn dentro de los procesos de negociación que se adelantaron durante el gobierno de Gustavo Petro.

En junio de 2025, el Ejecutivo los reconoció formalmente como delegados del grupo armado en los diálogos de paz. Ambos tenían órdenes de captura con fines de extradición a Estados Unidos, pero el expresidente uspendió los trámites mientras mantuvieran aportes al proceso de Paz Total.

Además de Pinocho y Muñeca, se identifica a Pérez Villanueva, alias Cholo (abatido); y a Orlando Pérez, alias Patilizo (mencionado en el discurso del presidente De la Espriella), como otros cabecillas de la estructura. En La Guajira también ganó notoriedad Naín Andrés Pérez, alias Bendito Menor, conocido por sus amenazas y desafíos a las autoridades en redes sociales.

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Además de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho; y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, dos de los líderes de las Acsn que estarían moviéndose debido a la caída de alias Cholo, serían Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso; y Jhon Rafael Salazar Salcedo, alias Flash o "Comandante 200", un viejo conocido para las autoridades en la región Caribe colombiana - crédito captura de pantalla Revista Raya / YouTube

“Pinocho” contó qué habló por última vez con “Bendito Menor”, y su deseo de someterse a la justicia: llamado a De la Espriella

Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, aseguró que su última conversación con Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, estuvo relacionada con un posible regreso del cabecilla a los acercamientos que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) mantuvieron con el Gobierno de Gustavo Petro.

Según su versión en diálogo con revista Semana, el jefe armado buscaba resolver sus procesos judiciales y la situación jurídica de su pareja, Rosa Angélica Tarazona, alias la Bebecita, antes de que ambos murieran durante una operación de la Fuerza Pública en Riohacha, La Guajira.

“Pinocho” habló desde la clandestinidad con la periodista Salud Hernández-Mora y se refirió a las tensiones internas que, según dijo, existían con Bendito Menor. El jefe de las ACSN afirmó que el joven líder criminal operaba por cuenta propia, era difícil de controlar y había desatendido citaciones de la organización para abordar sus actuaciones públicas y los hechos violentos que se le atribuían.

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“Bendito Menor” fue presentado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella como uno de los primeros objetivos de alto valor de la ofensiva contra las estructuras armadas ilegales.

“Pinocho” dijo que delegado del gobierno de Gustavo Petro buscaba un acercamiento con “Bendito Menor”

Castillo Carrillo explicó que habló por última vez con Bendito Menor después de recibir una llamada de Mauricio Silva, a quien identificó como delegado del Gobierno de Gustavo Petro en los acercamientos con las Acsn.

“Cuando me llamó el doctor Silva, que quería un acercamiento con él, porque creíamos que estaba en Venezuela. No sabía que estaba ahí, en Riohacha, que llevaba varios meses en esa casa”, declaró alias Pinocho.

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Gustavo Petro habría intentado contactarse con "Bendito Menor" antes del operativo que se anunció por parte del Gobierno de Abelardo de la Espriella - créditos Catalina Olaya / Colprensa | suministrada a Infobae Colombia

Según su relato, el propósito era encontrar una vía para que “Bendito Menor” se incorporara de nuevo a la mesa de diálogo.

Castillo Carrillo sostuvo que se buscaba una eventual suspensión de la orden de captura, bajo la idea de que el cabecilla estaba fuera de Colombia y requería garantías para regresar al país.

“Y se buscó línea para que ellos hablaran, Gobierno y Bendito Menor, para ver si le cancelaban de nuevo la orden de captura, que él se pasara y se metiera en la mesa. Esa fue la última vez que hablé con Bendito Menor”, puntualizó “Pinocho”.

El líder de Los Pachenca aseguró que “Bendito Menor” expresó interés en resolver sus asuntos con la justicia, además de mencionar que el hombre estaba preocupado por la situación jurídica de alias “La Bebecita”.

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“También dijo que quería arreglar el problema de su mujer, a ‘la Bebecita’, que él no sabía qué podía pasar, que posiblemente se podía llegar a un acuerdo, lo cual nunca se dio”, relató.

Alias Pinocho, el jefe de las Acsn, admitió que “Bendito Menor” era difícil de controlar

Alias Pinocho sostuvo que la propia organización había tenido problemas para controlar a Bendito Menor. Según sus declaraciones, la estructura lo citó en varias oportunidades para que respondiera por sus publicaciones en redes sociales, sus amenazas y las acciones violentas que se le atribuían.

“A Bendito Menor se le enviaron varias razones, pero era difícil de controlar porque tomaba sus decisiones solo”, dijo Castillo Carrillo.

Naín Pérez Toncel, más conocido como alias Bendito Menor, era considerado como un líder criminal problemático, según lo que explicó alias Pinocho - crédito red social Facebook

El jefe de las Acsn señaló que Bendito Menor exhibía armas, vehículos y mensajes amenazantes en redes sociales. Para “Pinocho”, esas acciones afectaban los acercamientos que el grupo mantenía con el anterior Gobierno.

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“Le gustaba publicar su vida en redes sociales, mostrar cosas. Aparecía con sus fusiles, en camionetas, amenazando; graves delitos. Había un proceso de paz que había que cuidar, pero el Estado tenía claro que esos hechos los hacía él”, dijo Castillo Carrillo.

En la entrevista, “Pinocho” reconoció que era difícil incluir nuevamente a Bendito Menor en un mecanismo de negociación debido a la gravedad de los hechos que se le atribuyen, entre ellos, una masacre en Dibulla.

“Muy delicado eso. Entonces ya yo tomé distancia con el tipo, porque era difícil una persona que se maneje sola, que no la controla nadie. Eso es un problema para todos”, afirmó el líder de las Acsn, que en su diálogo aclaró que no colaboró con las autoridades para ubicar a Bendito Menor.

“Pinocho” pidió una ley de sometimiento y dijo que aceptaría cinco años de cárcel

La entrevista también incluyó un mensaje de Pinocho dirigido al presidente De la Espriella. El jefe de las Acsn afirmó que está dispuesto a entregarse a la justicia colombiana y estadounidense, pero pidió garantías jurídicas y una ley de sometimiento para él y otros integrantes de la estructura.

“Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías. Quiero ayudar a que el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada se pueda someter a la ley”, señaló Castillo Carrillo.

Él reconoció que tiene una orden de captura en Colombia por el asesinato de un líder y un pedido de extradición por narcotráfico. No obstante, negó responsabilidad en los procesos que enfrenta.

La captura de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, se reportó por parte del entonces presidente de Colombia Iván Duque - crédito @IvanDuque/X

“Me escondo, pero no estoy corriendo. Me escondo porque tengo un problema, una orden de captura en Colombia por el asesinato de un líder, pero no tengo nada que ver, soy inocente. Y tengo un pedido por narcotráfico”, aseguró “Pinocho”.

El cabecilla de Los Pachenca pidió que el eventual sometimiento establezca con antelación las penas y las condiciones judiciales. Al ser consultado por cuántos años de cárcel estaría dispuesto a aceptar, respondió: “Cinco años de cárcel”.

El señalado comandante afirmó que una norma de ese tipo podría llevar a una parte de los hombres armados a dejar las armas. “Si en el Magdalena hay, por ejemplo, 500 fusiles y se traen 400, se le entregará ese número al Estado colombiano”, agregó.

Castillo Carrillo también habló del número de personas que, según él, componen la organización. “Aquí hay un promedio de casi 800 hombres; es lo que tiene la organización”, sostuvo.

“Pinocho” admitió cobros al sector empresarial y mencionó un “peaje” para rutas ilegales

“Pinocho” se refirió a las fuentes de financiación de las ACSN. Afirmó que la organización recibe “aportes” del sector empresarial y que el turismo y el narcotráfico pagan un “impuesto”.

“Nos financiamos con unos aportes que da el sector empresarial; el turismo y el narcotráfico pagan un impuesto”, dijo.

Al ser preguntado sobre cobros por rutas de salida de droga, respondió de forma directa: “Correcto. La organización cobra peaje”.

Sin embargo, negó que el grupo o él fueran propietarios de embarcaciones para transportar narcóticos. “Ni el grupo ni yo somos dueños de una lancha o algo. A veces cogen lanchas con droga y dicen que son mías, del grupo, pero es totalmente falso”, comentó “Pinocho”.

Pinocho aseguró que los cargamentos que salen por Santa Marta, y no por Barranquilla, pagan esos cobros.

El comandante de las Acsn dijo que la muerte de “Bendito Menor” no provocará retaliaciones

El jefe de las Acsn afirmó que el grupo no tomaría represalias por la muerte de Bendito Menor. Según dijo, el cabecilla desafió de manera reiterada al Estado y sus acciones no representaban la posición de la organización.

“Bendito Menor, en su momento, trabajó para la organización, pero ya no está; fue dado de baja. Él desafió mucho al Estado. Es el único que ha hecho eso. Y eso es muy delicado”, expresó Castillo Carrillo.

Alias Pinocho, es señalado de ser el máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) - crédito Policía Nacional

“Pinocho” añadió que, a su juicio, las organizaciones armadas deben respetar al Estado.

“El Estado es el Estado y hay que respetarlo. Si uno se encuentra en este lugar y el Estado hace un operativo, pues hay que defenderse. Pero hacerlo como él lo hacía, desafiando al Gobierno, no estamos de acuerdo”, dijo el líder de las Acsn.

Sobre el control territorial en La Guajira, “Pinocho” aseguró que mantendrán presencia frente a las pretensiones de otras estructuras armadas, entre ellas los Gaitanistas. Pinocho sostuvo que ese grupo ha intentado avanzar sobre la zona, aunque afirmó que no ha logrado hacerlo.

La Sierra Nevada es el principal enclave de la organización

De acuerdo con cifras de la fuerza pública, para finales de 2025 las Acsn tenían cerca de 620 integrantes, de los cuales 352 estaban armados y 268 hacían parte de redes de apoyo.

El principal territorio de influencia de la estructura está en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero su radio de acción llega hasta la frontera con Venezuela, especialmente en La Guajira y el norte de Cesar.

En los últimos años, el grupo también habría intentado ampliar su presencia hacia otros municipios de esos departamentos, así como a Santander y Norte de Santander (zona donde se ubica otra de las subregiones que se disputan grupos armados ilegales: el Catatumbo, por sus condiciones para la producción y los cultivos de coca, además de ser corredor estratégico de rutas de narcotráfico), además de pasos ilegales que atraviesan esa zona.

El control territorial de las Acsn se sostiene en buena parte por sus actividades extorsivas. Comerciantes, residentes, hoteles, negocios turísticos y transportadores figuran entre los sectores afectados por los cobros ilegales atribuidos al grupo.

Las zonas cercanas a las playas de la Sierra Nevada han adquirido importancia por el crecimiento de la actividad turística. Ese auge económico habría ampliado las oportunidades de cobro para la estructura criminal.

En su discurso que compartió el 22 de septiembre de 2026, el presidente De la Espriella también se refirió a otro de los máximos objetivos de la línea de mando de las Acsn: Orlando Pérez Ortega, alias Patiliso - crédito @JACOBOSOLANOC/X

Extorsiones y venta ilegal de tierras hacen parte de sus fuentes de financiación

Las Acsn no solo obtendrían recursos del narcotráfico y la extorsión. La organización criminal también se beneficia de la venta irregular de tierras, mediante presiones a propietarios para que vendan sus predios y entreguen un porcentaje de la operación.

Cuando un dueño se niega, el grupo presuntamente ocupa la propiedad y desplaza por la fuerza a los habitantes. Después, la parcela sería vendida directamente por integrantes o redes asociadas a la estructura.

Este mecanismo de apropiación ilegal permite consolidar el control sobre corredores estratégicos, terrenos rurales y zonas de interés turístico. También refuerza la influencia del grupo sobre la vida económica de los municipios donde tiene presencia.

El Clan del Golfo: aliados y rivales de las Acsn

La relación de las Acsn con el Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha tenido etapas de cooperación y confrontación. Durante varios años las Acsn actuaron como uno de los principales operadores de los Gaitanistas en el tráfico de drogas en el norte del país.

Jhon Rafael Salazar Salcedo, más conocido como alias Flash o "Comando 200", es otro de los objetivos de las Acsn por parte del Gobierno de De la Espriella - crédito Policía Nacional

Desde 2021, ambas estructuras sostienen una disputa por el control de rutas, territorios y economías ilegales en Magdalena, La Guajira y Cesar. El conflicto también se habría extendido a Norte de Santander.

Las Acsn han establecido vínculos con bandas de sicarios, en especial en municipios y centros urbanos donde buscan ejercer control, destaca el portal especializado en su informe. Esas alianzas permitirían reforzar actividades como homicidios selectivos, cobros extorsivos y vigilancia sobre las economías locales.

La confrontación con los Gaitanistas constituye uno de los factores que explica la persistencia de hechos violentos en áreas de la Sierra Nevada y sus alrededores. La disputa se concentra en corredores para el narcotráfico, rutas hacia la costa Caribe y espacios con ingresos derivados de actividades comerciales y turísticas.