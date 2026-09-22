Mujer quedó atrapada en un torniquete en un bus del Sito en Bogotá: tuvieron que llamar a los Bomberos

La mujer requirió de atención médica - crédito Periodicocve / Facebook

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Una usuaria se hizo viral en redes sociales luego de quedar atrapada en uno de los nuevos torniquetes instalados en un bus zonal del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) de Bogotá.

El hecho quedó registrado en video y requirió la intervención de los Bomberos de Bogotá, que acudieron al vehículo para liberar a la pasajera. La grabación se hizo viral el lunes 21 de septiembre de 2026.

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La emergencia se produjo por una falla mecánica en el mecanismo de acceso. El dispositivo, instalado de piso a techo dentro del bus, habría quedado bloqueado mientras la mujer intentaba pasar.

“Mira, tocó llamar bomberos porque la señora no pudo salir. Es el colmo con esas registradoras”, dijo una de las ciudadanas que registró con su celular el momento.

En las imágenes se observa a los integrantes del cuerpo de bomberos durante el procedimiento de rescate.

Los uniformados revisaron el torniquete y realizaron la intervención necesaria para retirar a la usuaria sin que se hayan conocido, hasta el momento, detalles sobre posibles lesiones y tuvo que ser necesaria la presencia de una ambulancia.

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“Ya, ya salió. Ahora van a poner la ambulancia porque la señora está asfixiada, está maltratada”, comentó otra de las pasajeras.

Los nuevos torniquetes hacen parte de las medidas aplicadas en algunos buses del sistema para controlar el ingreso de pasajeros y verificar el pago del servicio.

Este tipo de sistemas busca impedir el ingreso irregular y facilitar el control del recaudo. Sin embargo, el hecho registrado planteó cuestionamientos entre los internautas y los protocolos de revisión, mantenimiento y respuesta ante fallas mecánicas.