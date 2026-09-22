Iván Lalinde recordó entre lágrimas el día en que su mamá dejó de reconocerlo por el Alzheimer: “Se le olvidó todo”

La dolorosa historia de Iván Lalinde sobre el Alzheimer que padeció su madre - crédito @ivanlalindeg/ Instagram

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Iván Lalinde recordó el impacto que tuvo el Alzheimer en su familia y relató cómo la enfermedad transformó la relación con su madre, Teresa Gallego, hasta el punto de que ella dejó de reconocerlo.

El presentador de Día a Día habló de los últimos años de vida de su mamá, fallecida en diciembre de 2022 a los 92 años, y de la despedida que vivió junto a ella.

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El presentador antioqueño explicó que los primeros cambios pasaron inadvertidos en su familia, pues interpretaron algunos olvidos como parte natural del envejecimiento. Con el tiempo, sin embargo, comprendieron que el deterioro de Teresa respondía a una condición más compleja.

El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y puede afectar la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la autonomía. Entre las señales que pueden aparecer a medida que avanza la enfermedad están la desorientación en lugares conocidos, la dificultad para realizar tareas habituales y los problemas para reconocer a familiares o amigos.

Iván Lalinde relató cómo el Alzheimer transformó la relación con su mamá, Teresa Gallego - crédito @ivanlalindeg/ Instagram

En el caso de Iván Lalinde, el proceso adquirió una dimensión todavía más dolorosa tras la muerte de Humberto, uno de sus hermanos. El presentador recordó que la pérdida afectó de forma profunda a su mamá y marcó un punto de quiebre en su estado emocional. “Apenas se muere mi hermano Humberto, ella como que entrega todo. Ya, ya. Ella dice: ‘A mí no me importa estar aquí en este mundo’ y se le olvidó todo”, relató Lalinde durante su conversación con el programa La Red.

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Según contó, después de ese momento el deterioro cognitivo de Teresa se volvió cada vez más visible. La familia comenzó a enfrentarse a situaciones que revelaban hasta qué punto la enfermedad alteraba la comprensión de lo que sucedía a su alrededor.

Uno de los episodios que más recuerda ocurrió cuando su madre se perdió cerca de una iglesia. Lalinde relató que, al encontrarla, reaccionó con preocupación por el susto que había causado. Ella no logró comprender del todo la dimensión de lo ocurrido y respondió con una frase que el presentador conserva en su memoria.

Los primeros olvidos de Teresa Gallego parecían propios de la edad antes de que la familia entendiera la enfermedad - crédito @ivanlalindeg/ Instagram

“No, el gordito ya no le gusta estar con nosotros, qué pesar”, le dijo Teresa a otra persona, según recordó su hijo. Con el paso de los años, Lalinde entendió que esa reacción hacía parte de los efectos de la enfermedad y de la progresiva desconexión de su madre con la realidad cotidiana.

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La familia también afrontó la muerte del padre del presentador por COVID-19. Teresa no alcanzó a procesar completamente esa pérdida y permaneció en un duelo que se extendió en el tiempo, de acuerdo con el relato de Lalinde. La suma de esas ausencias y el avance del Alzheimer afectaron la dinámica familiar.

El presentador explicó que llegó un momento en el que su mamá ya no lo reconocía. Para él, esa fue una de las experiencias más difíciles del proceso, aunque también resaltó la importancia de acompañarla durante sus últimos años.

La muerte de Humberto, hermano de Iván Lalinde, marcó un deterioro más visible en la salud de Teresa Gallego - crédito @ivanlalindeg/ Instagram

Teresa Gallego murió el 22 de diciembre de 2022. Lalinde recordó que, antes de la muerte de su mamá, anticipaba un dolor que consideraba imposible de sobrellevar. “Cuando mi mamá se murió, yo creí que yo me iba a morir. Yo pensaba en eso y yo decía: ‘Eso va a ser durísimo’”, confesó. El conductor señaló que pudo despedirse de ella y conservar un último gesto que considera fundamental dentro de su duelo. “Yo sabía cuando yo me despedí, yo le pedí la bendición”, afirmó al recordar aquel momento.

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La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y afecta de manera progresiva la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Según Mayo Clinic, el proceso biológico se relaciona con la acumulación anormal de proteínas en el cerebro, entre ellas las placas de beta amiloide y los ovillos neurofibrilares de proteína tau. Estos cambios dañan las neuronas, interrumpen la comunicación entre ellas y, con el tiempo, provocan la reducción del tejido cerebral.

Iván Lalinde recordó el momento en que su madre dejó de reconocerlo durante los últimos años de su enfermedad - crédito @ivanlalindeg/ Instagram

El deterioro también puede afectar el razonamiento y la toma de decisiones. Actividades como administrar dinero, pagar facturas, cocinar, conducir o seguir los pasos de una rutina pueden convertirse en tareas complejas. En etapas posteriores, algunas personas requieren apoyo para acciones básicas como vestirse, bañarse, alimentarse o mantener el equilibrio, detalló Mayo Clinic.

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