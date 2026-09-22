Hombres armados de los Conquistadores de la Sierra estarían atemorizando comerciantes en Santa Marta, a pesar de las advertencias de Abelardo de la Espriella: estos son los videos

Hombres armados en motos presuntamente recorrieron sectores de Santa Marta e intimidaron a residentes y comerciantes de la comuna 3 - crédito X

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Hay zozobra en la ciudad de Magdalena tras la operación de la Policía Nacional que dejó siete muertos, entre ellos a José Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como Los Pachenca.

Y es que, a pesar de las advertencias del presidente Abelardo de la Espriella sobre una respuesta violenta a un posible paro armado del grupo, en la mañana del martes 22 de septiembre aparecieron imágenes de hombres armados que, presuntamente, estarían recorriendo varias zonas de la capital del Magdalena para atemorizar a comerciantes y habitantes.

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A través de redes sociales, se observan las imágenes de los desconocidos que, en motos y con armamento, estarían haciendo patrullajes, además de intimidar a los residentes de la comuna 3, según denunció el representante a la Cámara Felipe Hernández.

“Hay reportes de presuntos atentados a establecimientos en la Localidad 3, hombres armados intimidando en las calles, el comercio cerrado, colegios sin clases. La ciudad está sumida en el temor y la zozobra.Y vemos denuncias que preocupan en estos momentos de caos: policías escoltando las grúas”, señaló el legislador.

Horas antes, la quema de dos buses y el bloqueo de la Troncal del Caribe redujeron la movilidad en Santa Marta y elevaron la preocupación por posibles represalias tras el operativo contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn).

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La restricción del transporte público, la menor disponibilidad de taxis y las afectaciones en la venta de pasajes hacia Riohacha y Maicao se sumaron al cierre de comercios en la capital del Magdalena y en sectores de La Guajira.

La tensión surgió después de una operación de la Policía Nacional que dejó siete muertos, entre ellos José Pérez Villanueva, alias Cholo. Las versiones conocidas también indican que alias Pinocho resultó herido y huyó.

En Santa Marta, el temor ante la amenaza de un posible paro armado llevó a propietarios de negocios a suspender sus actividades. Los cierres alcanzaron zonas del centro, el Mercado y la Troncal del Caribe, mientras las autoridades desplegaron unidades de la Policía y el Ejército.

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El recorrido por varios sectores de la ciudad mostró establecimientos cerrados y escasa actividad comercial. Los comerciantes decidieron no abrir por miedo a nuevos episodios de violencia.

El corredor de El Tayrona volvió a habilitarse tras los bloqueos

Los bloqueos también afectaron el corredor de El Tayrona, donde fueron atravesados buses, árboles y camiones para impedir el tránsito. La interrupción de la vía se extendió desde la noche anterior hasta poco antes del mediodía.

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, informó que las autoridades retiraron los obstáculos y restablecieron la circulación en ese tramo. La mandataria aseguró que el tránsito quedó habilitado en su totalidad.

La interrupción obligó a algunos viajeros a buscar rutas alternas para movilizarse entre Santa Marta y Riohacha. La situación incidió además en el funcionamiento del transporte intermunicipal y en la actividad de la terminal.

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La administración distrital de Santa Marta indicó que adelanta acciones con el sector comercial para acompañar a los establecimientos afectados por los hechos posteriores al operativo.

La gobernadora descartó que las autoridades permitan un paro armado

La principal inquietud en Magdalena se concentró en la posibilidad de que las ACSN ordenaran un paro armado como respuesta a la muerte de alias Cholo. Guerra Zúñiga afirmó que las instituciones activaron medidas preventivas y que no permitirán que la amenaza se concrete.

La gobernadora explicó que, tras el procedimiento policial, se desarrolló un consejo de seguridad con el presidente de la República y se mantuvo un Puesto de Mando Unificado (PMU) hasta las 7.00 para seguir la evolución de los acontecimientos.

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“Todo está tranquilo”, señaló la mandataria al describir el panorama posterior a las intervenciones de la fuerza pública. Sus declaraciones contrastaron con los cierres comerciales y las restricciones de movilidad registradas durante la jornada.

El presidente Abelardo De La Espriella lideró un Consejo de Seguridad y advirtió que no permitiría un paro armado, de acuerdo con Seguimiento.co. La publicación informó que esa advertencia ocurrió luego de la operación que terminó con la muerte del segundo cabecilla de la organización.

La Policía y el Ejército reforzaron su presencia en Magdalena

Como parte de la respuesta, la Policía y el Ejército mantuvieron personal en distintos puntos del departamento. La gobernadora confirmó que llegaron refuerzos desde La Guajira, Atlántico y Cesar.

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La mandataria no precisó cuántos uniformados fueron enviados, aunque afirmó que el despliegue incluye varios pelotones del Ejército y unidades de Fuerzas Especiales. El objetivo es prevenir nuevos hechos que alteren el orden público.

La presencia institucional se concentra en corredores viales y zonas donde se registraron bloqueos. Las autoridades buscan recuperar la movilidad, mantener las actividades comerciales y contener cualquier acción armada que afecte a la población.

En La Guajira, varios comerciantes también mantuvieron sus establecimientos cerrados por temor a amenazas atribuidas al grupo armado. Un negocio ubicado sobre la Troncal del Caribe recibió disparos de desconocidos, lo que aumentó la inquietud entre los trabajadores de la zona.

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La disputa por rutas ilegales aparece detrás de la violencia

Guerra Zúñiga sostuvo que el operativo y los hechos posteriores se enmarcan en una disputa entre estructuras armadas por el control de rutas utilizadas para el narcotráfico.

De un lado aparecen las ACSN y, del otro, el grupo conocido como Los Primos. La gobernadora lo describió como una estructura que prestaría servicios criminales para ambos bandos.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre esta confrontación territorial mientras avanzan las medidas de seguridad. La recuperación del tránsito en el corredor de El Tayrona y el refuerzo de las tropas son parte de la respuesta ante el riesgo de nuevos ataques.