Colombia

Un caimán recorrió una playa en medio de los turistas en el Parque Tayrona de Santa Marta: todo quedó video

El reptil fue visto dentro del parque nacional natural, en Magdalena, y los visitantes abrieron un corredor para permitir su desplazamiento mientras varios registraban la escena con celulares

Un caimán aguja camina por la arena de una playa con sombrillas y sillas blancas, rodeado de un grupo de personas que lo observan y lo graban a distancia. El reptil avanza hacia una zona delimitada con cuerdas y una señalización de advertencia marcada como Caimán aguja, donde finalmente ingresa a un cuerpo de agua rodeado de vegetación - crédito Plataforma Alto/X
Guardar

Un caimán recorrió la orilla de la playa de Cabo San Juan, en el Parque Tayrona de Santa Marta, en Magdalena, ante la mirada de cientos de turistas. El reptil avanzó cerca de las personas que estaban en el lugar y luego regresó al mar.

El animal se desplazó con tranquilidad y no mostró una actitud agresiva. El episodio ocurrió el domingo 20 de septiembre generando tensión, temor y sorpresa entre los visitantes, aunque no dejó personas afectadas.

PUBLICIDAD

La aparición del caimán obligó a interrumpir de forma temporal la presencia de turistas en la playa. Los guardaparques y los uniformados de la Policía les pidieron que desalojaran el sector para impedir que alguien se acercara al animal silvestre.

El caimán aguja habita en distintos sectores del Tayrona

El Parque Nacional Natural Tayrona reúne bosques secos, húmedos y nublados, además de manglares, lagunas costeras, arrecifes de coral y praderas marinas.

Los turistas se apartaron para permitir que el caimán recorriera la playa del Tayrona, en Magdalena crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia/Captura de video
Los turistas se apartaron para permitir que el caimán recorriera la playa del Tayrona, en Magdalena crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia/Captura de video

Esa diversidad ambiental sostiene poblaciones de mamíferos, aves, reptiles y especies marinas. Entre los reptiles registrados en el área figura el caimán aguja, una especie presente en el Caribe colombiano.

Parques Nacionales ha señalado que estos animales pueden aparecer en playas, lagunas costeras y sectores rocosos del parque. Por esa razón, el encuentro en la playa no supone que el animal haya salido de su entorno natural.

PUBLICIDAD

El video difundido en redes sociales mostró cómo el grupo de turistas se apartó a ambos lados de la playa. La disposición de las personas fue comparada por algunos usuarios con una “calle de honor” para permitir el avance del reptil.

Las reacciones en las plataformas digitales combinaron sorpresa y humor. También hubo comentarios que valoraron que nadie intentara acercarse al animal ni alterar su desplazamiento.

Ante la presencia de un caimán, Parques Nacionales recomienda observarlo desde una distancia prudente. La entidad pide evitar cualquier intento de tocarlo, alimentarlo o manipularlo.

El Parque Nacional Natural Tayrona alberga poblaciones de caimán aguja en el Caribe colombiano - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia
El Parque Nacional Natural Tayrona alberga poblaciones de caimán aguja en el Caribe colombiano - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Los visitantes tampoco deben arrojar objetos hacia el animal. Interferir en su camino puede modificar su comportamiento y aumentar el riesgo para las personas que se encuentren cerca.

La autoridad ambiental advierte que los caimanes son territoriales. Además, pueden adoptar conductas agresivas durante las etapas de reproducción, anidación y cuidado de las crías.

La señalización instalada en el área protegida busca prevenir incidentes y orientar tanto a los turistas como a la fauna. Las indicaciones establecen que el baño de mar debe realizarse únicamente en los sectores autorizados.

Las playas que cuentan con restricciones deben permanecer sin bañistas. Esa medida forma parte de las normas de seguridad para quienes ingresan al parque.

Una de las personas que reaccionó al registro sostuvo que el comportamiento de los visitantes reflejaba respeto por la fauna nativa. El mensaje también especuló sobre el sexo del ejemplar por su forma de caminar, un dato que no fue confirmado por las autoridades del parque.

Los visitantes deben seguir las indicaciones de los guardaparques

Parques Nacionales también solicita que las personas permanezcan en los senderos señalizados y atiendan las instrucciones de los guardaparques durante su recorrido.

Otra recomendación es no alimentar a los animales. La entidad busca que las especies mantengan su dieta natural y no asocien la presencia humana con la obtención de comida.

El avistamiento de fauna forma parte de las actividades permitidas en el Tayrona. La experiencia exige distancia, silencio y respeto por los desplazamientos de los animales que viven en el área protegida.

El paso del caimán por Cabo San Juan del Guía dejó imágenes inusuales para los turistas, pero también recordó que las playas del parque comparten espacio con especies silvestres. En ese contexto, despejar el camino y evitar el contacto son las medidas que reducen riesgos para ambos.

Temas Relacionados

Parque TayronaAvistamiento caimánMagdalenaPlaya Santa MartaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hombres armados de los Conquistadores de la Sierra estarían atemorizando comerciantes en Santa Marta, a pesar de las advertencias de Abelardo de la Espriella: estos son los videos

Las restricciones alcanzaron los viajes hacia Riohacha y Maicao, redujeron la disponibilidad de taxis y llevaron a propietarios de negocios del Centro, el Mercado y la Troncal del Caribe a suspender actividades por temor

Hombres armados de los Conquistadores de la Sierra estarían atemorizando comerciantes en Santa Marta, a pesar de las advertencias de Abelardo de la Espriella: estos son los videos

Mujer quedó atrapada en un torniquete en un bus del Sito en Bogotá: tuvieron que llamar a los Bomberos

“Es el colmo con esas registradoras”, señaló una de las pasajeras que grabó con su celular el momento que se hizo viral en redes sociales

Mujer quedó atrapada en un torniquete en un bus del Sito en Bogotá: tuvieron que llamar a los Bomberos

Así sería la ley de sometimiento que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella, según explicó el ministro Iván Cancino: contempla rebajas de hasta el 50% en las penas

El ministro de Justicia indicó que quienes entreguen información sobre delitos, corrupción, rutas de desarme y vínculos políticos podrán acceder a reducciones de condena bajo condiciones definidas por el Estado

Así sería la ley de sometimiento que prepara el gobierno de Abelardo de la Espriella, según explicó el ministro Iván Cancino: contempla rebajas de hasta el 50% en las penas

Por qué el presidente Abelardo de la Espriella carga un ‘walkie-talkie’ a la mano en todo momento: Defensores de la Patria, su partido político, explicó la razón

La organización que respaldó la candidatura de Abelardo De La Espriella sostuvo que el aparato Motorola permitiría contactos con altos mandos para el desarrollo de operativos militares en el país

Por qué el presidente Abelardo de la Espriella carga un ‘walkie-talkie’ a la mano en todo momento: Defensores de la Patria, su partido político, explicó la razón

Pacto Histórico prepara su primer congreso y definirá las candidaturas para las elecciones regionales de 2027

La dirección provisional prevé discutir estatutos, programa y organización interna, mientras una comisión elabora la reglamentación para los procesos en los territorios

Pacto Histórico prepara su primer congreso y definirá las candidaturas para las elecciones regionales de 2027
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

ENTRETENIMIENTO

Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Beto Zabaleta casi termina con la cara quemada en medio de un concierto en el Magdalena: le lanzaron una bengala

Yina Calderón pelearía en ‘Stream Fighters 5′, pero puso como condición enfrentarse a Aída Victoria Merlano o Yeri Mua: “Esta vez no me escapo”

Juan Pablo Raba respondió a quienes lo convierten en un meme por llorar en su podcast: “¿Por qué les molesta ver a un hombre llorar?”

Jorge Barón le pidió a Westcol tenerlo en cuenta para ‘Stream Fighters 5′: retó a famoso YouTuber español a subirse al ring

Iván Lalinde recordó entre lágrimas el día en que su mamá dejó de reconocerlo por el Alzheimer: “Se le olvidó todo”

Deportes

Él es Mauricio Correa: creador de Win Sports y la cabeza detrás de la oferta de TV que habría sido elegida por Dimayor

Él es Mauricio Correa: creador de Win Sports y la cabeza detrás de la oferta de TV que habría sido elegida por Dimayor

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Dimayor confirmó Tunja como la sede de la final de ida en la Liga Femenina 2026: la entrada será gratuita y Santa Fe dispondrá de buses

El jugador colombiano Miguel Ángel Borja fue calificado de “arrogante” en México: “Cae mal”

Teófilo Gutiérrez se refirió a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA, y le envío mensaje a Néstor Lorenzo: “Ojalá sepa mostrar el camino”