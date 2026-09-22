Un caimán recorrió una playa en medio de los turistas en el Parque Tayrona de Santa Marta: todo quedó video

Un caimán aguja camina por la arena de una playa con sombrillas y sillas blancas, rodeado de un grupo de personas que lo observan y lo graban a distancia. El reptil avanza hacia una zona delimitada con cuerdas y una señalización de advertencia marcada como Caimán aguja, donde finalmente ingresa a un cuerpo de agua rodeado de vegetación - crédito Plataforma Alto/X

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Un caimán recorrió la orilla de la playa de Cabo San Juan, en el Parque Tayrona de Santa Marta, en Magdalena, ante la mirada de cientos de turistas. El reptil avanzó cerca de las personas que estaban en el lugar y luego regresó al mar.

El animal se desplazó con tranquilidad y no mostró una actitud agresiva. El episodio ocurrió el domingo 20 de septiembre generando tensión, temor y sorpresa entre los visitantes, aunque no dejó personas afectadas.

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La aparición del caimán obligó a interrumpir de forma temporal la presencia de turistas en la playa. Los guardaparques y los uniformados de la Policía les pidieron que desalojaran el sector para impedir que alguien se acercara al animal silvestre.

El caimán aguja habita en distintos sectores del Tayrona

El Parque Nacional Natural Tayrona reúne bosques secos, húmedos y nublados, además de manglares, lagunas costeras, arrecifes de coral y praderas marinas.

Los turistas se apartaron para permitir que el caimán recorriera la playa del Tayrona, en Magdalena crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia/Captura de video

Esa diversidad ambiental sostiene poblaciones de mamíferos, aves, reptiles y especies marinas. Entre los reptiles registrados en el área figura el caimán aguja, una especie presente en el Caribe colombiano.

Parques Nacionales ha señalado que estos animales pueden aparecer en playas, lagunas costeras y sectores rocosos del parque. Por esa razón, el encuentro en la playa no supone que el animal haya salido de su entorno natural.

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El video difundido en redes sociales mostró cómo el grupo de turistas se apartó a ambos lados de la playa. La disposición de las personas fue comparada por algunos usuarios con una “calle de honor” para permitir el avance del reptil.

Las reacciones en las plataformas digitales combinaron sorpresa y humor. También hubo comentarios que valoraron que nadie intentara acercarse al animal ni alterar su desplazamiento.

Ante la presencia de un caimán, Parques Nacionales recomienda observarlo desde una distancia prudente. La entidad pide evitar cualquier intento de tocarlo, alimentarlo o manipularlo.

El Parque Nacional Natural Tayrona alberga poblaciones de caimán aguja en el Caribe colombiano - crédito Parques Nacionales y Naturales de Colombia

Los visitantes tampoco deben arrojar objetos hacia el animal. Interferir en su camino puede modificar su comportamiento y aumentar el riesgo para las personas que se encuentren cerca.

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La autoridad ambiental advierte que los caimanes son territoriales. Además, pueden adoptar conductas agresivas durante las etapas de reproducción, anidación y cuidado de las crías.

La señalización instalada en el área protegida busca prevenir incidentes y orientar tanto a los turistas como a la fauna. Las indicaciones establecen que el baño de mar debe realizarse únicamente en los sectores autorizados.

Las playas que cuentan con restricciones deben permanecer sin bañistas. Esa medida forma parte de las normas de seguridad para quienes ingresan al parque.

Una de las personas que reaccionó al registro sostuvo que el comportamiento de los visitantes reflejaba respeto por la fauna nativa. El mensaje también especuló sobre el sexo del ejemplar por su forma de caminar, un dato que no fue confirmado por las autoridades del parque.

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Los visitantes deben seguir las indicaciones de los guardaparques

Parques Nacionales también solicita que las personas permanezcan en los senderos señalizados y atiendan las instrucciones de los guardaparques durante su recorrido.

Otra recomendación es no alimentar a los animales. La entidad busca que las especies mantengan su dieta natural y no asocien la presencia humana con la obtención de comida.

El avistamiento de fauna forma parte de las actividades permitidas en el Tayrona. La experiencia exige distancia, silencio y respeto por los desplazamientos de los animales que viven en el área protegida.

El paso del caimán por Cabo San Juan del Guía dejó imágenes inusuales para los turistas, pero también recordó que las playas del parque comparten espacio con especies silvestres. En ese contexto, despejar el camino y evitar el contacto son las medidas que reducen riesgos para ambos.

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