Por qué el presidente Abelardo de la Espriella carga un ‘walkie-talkie’ a la mano en todo momento: Defensores de la Patria, su partido político, explicó la razón

Defensores de la Patria sostuvo que el dispositivo de De La Espriella sería un equipo Motorola vinculado con la seguridad nacional - crédito Defensores de la Patria/Instagram

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Desde su llegada a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella ha captado la atención de la ciudadanía por la utilización de varios elementos que lleva consigo en el desarrollo de su agenda diaria.

Uno de ellos es un radioteléfono que constantemente carga en su mano derecha. Dicho aparato, también conocido popularmente como ‘walkie-talkie’, se ha convertido en su fiel escudero, sin importar si esta en un evento de la Presidencia o en un asunto familiar, tal como se le observo en la celebración de Amor y Amistad con su esposa Ana Lucía Pineda.

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Desde varios sectores ha generado repercusión. Mientras que algunos destacan el compromiso del jefe de Estado, al destacar que el radio es utilizado para tener comunicación directa con las Fuerzas Militares, otros consideran que lo estaría utilizando indebidamente, al compararlo con otros dirigentes del mundo que no cuenta con dicho sistema.

Al presidente colombiano se le ha visto con el sistema de comunicaciones en su agenda y en sus eventos personales - crédito Presidencia de Colombia

Ante ello, el movimiento Defensores de la Patria, partido político que lidera el actual mandatario de los colombianos, salió en redes sociales a explicar el motivo por el que el presidente De la Espriella lleva consigo el radio teléfono.

En un video publicado en las redes sociales, la colectividad sostuvo que el dispositivo es un radioteléfono Motorola de tecnología avanzada en red trunking que permite un canal permanente con la cúpula de las Fuerzas Armadas y con unidades situadas en la selva o en regiones afectadas por el orden público.

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El sistema de enlace pretende conectar la Presidencia con el terreno de operaciones sin la cadena habitual de intermediarios. La administración plantea que esa comunicación permite coordinar respuestas inmediatas frente a situaciones de seguridad en distintas zonas de Colombia.

“A través de este dispositivo, el presidente no solo mantiene enlace estratégico con la cúpula militar y el Ministerio de Defensa, sino que tiene la capacidad técnica de conectarse en tiempo real con un pelotón internado en la mitad de la selva”, indicó el partido político.

La cuenta Defensores de la Patria difundió un video sobre el uso del equipo de comunicaciones y sostuvo que no es un elemento decorativo para el mandatario - crédito Captura de Pantalla Instagram

Las operaciones atribuidas a este modelo, según detalló Defensores de la Patria, incluyen capturas de cabecillas en áreas urbanas y decomisos de cargamentos de estupefacientes en altamar mediante intervenciones de guardacostas.

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“La estrategia contempla operaciones durante las 24 horas al día, los 7 días de la semana”, mencionaron. Los consejos de seguridad, encabezados habitualmente por el mandatario y los altos mandos, concentran la revisión de reportes operacionales y la definición de instrucciones contra economías ilícitas y estructuras criminales.

Por último, el movimiento político resaltó que el radioteléfono del presidente “no es un adorno ni un gesto protocolario” sino que es un elemento esencial para imponer el orden y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

“Mientras los narcoterroristas delinquen y nuestras tropas patrullan fronteras, mares y selvas, el presidente ejerce el mando en tiempo real desde cualquier rincón del país. En Colombia hay un comandante en jefe despierto, conectado y al frente de la victoria operacional”, concluyeron.

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El radio acompaña al presidente en reuniones de alto nivel, recorridos territoriales, viajes aéreos y visitas a poblaciones apartadas - crédito Capturas de Video X

Vale mencionar que la Constitución Política de 1991 establece en su artículo 189 que el jefe de Estado debe “dirigir la fuerza pública” y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. También le atribuye responsabilidades para preservar el orden público.

Por el momento, ni la Presidencia ni el Ministerio de Defensa han publicado una ficha técnica que permita verificar de forma independiente el modelo mencionado o las funciones atribuidas al aparato. Tampoco hay documentación de las Fuerzas Militares que confirme la cobertura que le adjudican sus simpatizantes.

El radioteléfono o ‘walkie-talkie’ también adquirió un valor visual en la imagen pública de De La Espriella. La experta en comunicación no verbal Rita Karanauskas dijo a La FM que objetos de este tipo pueden transmitir disponibilidad y presencia operativa ante el público.

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Karanauskas resumió esa percepción con una frase: “Ahí está y está listo”. Su análisis se refiere al mensaje que proyecta el objeto, no a una prueba sobre sus capacidades de comunicación ni sobre el alcance de la red.