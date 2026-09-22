El jugador colombiano Miguel Ángel Borja fue calificado de “arrogante” en México: “Cae mal”

El periodista Agustín Martínez describió al delantero colombiano como el ideal para el Club América-crédito Medio Tiempo/Facebook

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El colombiano Miguel Ángel Borja marcó un gol de chilena y firmó un doblete para el Club América en el empate 2-2 ante Chivas de Guadalajara, el 19 de septiembre de 2026, durante una nueva edición del Clásico Nacional de México. El delantero ingresó desde el banco de suplentes y cambió el desarrollo de un partido que el equipo azulcrema perdía por dos goles en el Estadio Azteca.

Chivas había construido una ventaja que parecía suficiente para encaminarse hacia el triunfo, pero América encontró una reacción en el tramo final. Borja apareció como la referencia ofensiva que necesitaba el equipo local y redujo la diferencia al minuto 71 con una definición de alto grado de dificultad.

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Miguel Ángel Borja celebra el gol de chilena con el que América redujo la diferencia ante Chivas en el Clásico Nacional-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La jugada comenzó con un envío desde la derecha. El atacante colombiano se acomodó dentro del área, quedó de espaldas al arco y ejecutó una chilena que superó al arquero Raúl “Tala” Rangel. El remate de Borja puso el 2-1 y reabrió un clásico que parecía resuelto.

La anotación modificó el ánimo de los futbolistas y del público. América adelantó sus líneas en busca del empate, mientras Chivas intentó resistir la presión en los minutos posteriores. Borja volvió a aparecer apenas tres minutos después, al 74, cuando recibió una asistencia de Henry Martín dentro del área y definió para establecer el 2-2 definitivo.

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Con sus dos goles, el delantero colombiano evitó la derrota del América y pasó a ocupar el centro de las conversaciones posteriores al partido. La chilena fue la acción más comentada de la noche, aunque su segunda intervención resultó igual de determinante por el contexto: permitió que las Águilas rescataran un punto después de estar 0-2 abajo.

El colombiano ingresó desde el banco y encabezó la reacción del América después de una desventaja de dos goles-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La actuación de Miguel Ángel Borja también generó comentarios en los programas deportivos mexicanos. En Conexión Medio Tiempo, el periodista Agustín Martínez sostuvo que el colombiano cuenta con condiciones para convertirse en una figura identificada con el americanismo.

“Tiene un futbolista increíble en potencia. Tiene un futbolista que tiene todo el ADN, Jorge, para convertirse en ídolo”, afirmó Martínez. El comunicador se refirió a la presencia del atacante dentro del campo y a su comportamiento después de los goles.

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“Es fachero, tiene una personalidad arrogante, es un tipo que cae mal y eso es el americanismo”, agregó. Martínez aludió luego al intercambio entre Borja y Rangel tras el doblete: “¿Viste cómo le cantó los goles al Tala Rangel?”.

El periodista describió el gesto del delantero frente al guardameta de Chivas como una muestra de carácter.

“¿Viste cómo se le paró aquí el partido? Monumental, con una espalda de este tamaño, y se le plantó enfrente a nuestro arquero mundialista y le dijo: ‘Dos, papá, dos goles’”, relató.

Martínez aclaró que no simpatiza con ninguno de los dos clubes, aunque destacó el desarrollo del encuentro por la jerarquía de los rivales.

“Los dos me gustan porque son los dos máximos exponentes del fútbol mexicano, los dos equipos más importantes. Yo estoy muy contento porque vi un partido extraordinario”, señaló.

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Esto dijo Miguel Ángel Borja tras su golazo con el Club América

Borja fue la gran figura en el Club América de México-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Tras el empate en el Clásico Nacional, Borja habló con el canal TUDN sobre su actuación, y destacó la reacción de su equipo en el segundo tiempo, agradeció el respaldo del cuerpo técnico durante su recuperación y consideró justo el empate.

“Creo que hicimos un buen segundo tiempo. El equipo salió con otra actitud después del descanso. Les agradezco a los compañeros, que estuvieron muy bien y me asistieron, y también al capitán, que fue muy generoso conmigo. La verdad es que no vi entrar la pelota en el gol de chilena. Cuando venía alta, pensé que no tenía otra opción y que debía intentarlo. Desde 2016, en Nacional, no hacía un gol como este. Le agradezco a Dios por darme esta oportunidad”, dijo.

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