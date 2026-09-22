Colombia

Iván Duque cuestionó el liderazgo y la estrategia digital de Gustavo Petro: “Es un gran líder de nada”

El expresidente cuestionó el estilo político de Petro cuando fue jefe de Estado y lo acusó de recurrir a la presión, las amenazas y el conflicto para ejercer el poder

Iván Duque arremetió contra Gustavo Petro y lo llamó “pirómano político” - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Presidencia de Colombia
Iván Duque arremetió contra Gustavo Petro y lo llamó “pirómano político” - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Presidencia de Colombia
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El expresidente colombiano Iván Duque lanzó críticas contra el también exmandatario Gustavo Petro durante una entrevista en el programa Los Protagonistas de Caracol Radio. El exjefe de Estado afirmó que Petro “no es un gran líder” y lo acusó de buscar atención a través de la confrontación pública.

Duque habló con el periodista Gustavo Gómez sobre el comportamiento de Petro en el debate político y el uso de sus redes sociales. En ese contexto, sostuvo que el expresidente atraviesa una etapa en la que necesita ocupar un lugar permanente en la agenda informativa.

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“Petro no es un gran líder de nada”, expresó Duque. Según dijo, el exjefe de Estado se habría acostumbrado a promover controversias para conservar visibilidad. “Él se volvió adicto a generar siempre escándalo”, agregó el exmandatario.

El expresidente sostuvo que, cuando Petro no aparece en las portadas o no concentra la atención de los medios, intenta recuperar protagonismo con nuevas declaraciones o publicaciones. Duque describió esa conducta como una búsqueda constante de notoriedad dentro de la discusión política nacional.

Iván Duque dijo que Gustavo Petro se volvió “adicto a generar escándalo” - crédito Adrián Escandar - Iván Valencia/AP Foto
Iván Duque dijo que Gustavo Petro se volvió “adicto a generar escándalo” - crédito Adrián Escandar - Iván Valencia/AP Foto

Durante la conversación radial, Duque también se refirió a la actividad del expresidente en plataformas digitales. Aseguró que la interacción de las cuentas de Petro habría bajado más del 50%.

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“El engagement ha tenido unas caídas de más del 50%”, afirmó el exmandatario. Para Duque, ese descenso estaría vinculado con el fin de recursos estatales que, según su interpretación, habrían sido utilizados para impulsar la difusión de contenidos oficiales a través de redes sociales.

Gómez intervino para aludir a “las redes públicas”, una expresión que dio paso a una nueva crítica del expresidente. Duque planteó que Petro habría usado esos canales en su mandato como herramientas de difusión gubernamental y política.

Duque afirmó que el líder de la oposición no presentó propuestas que, a su juicio, permitieran reunir a distintos sectores del país. “¿Qué le ha presentado Gustavo Petro a Colombia que haya sido algo transformador que una al país?”, preguntó durante la entrevista.

Iván Duque, ex presidente de Colombia, participó del evento de ciberseguridad e inteligencia artificial.
Iván Duque acusó a Gustavo Petro de gobernar con una “mentalidad guerrillera” - crédito Digi Americas

El expresidente sostuvo que la forma en que Petro ejerció el poder responde a una “mentalidad guerrillera”. Según Duque, esa lógica se reflejaría en una estrategia política basada en confrontar, presionar y amenazar a sus adversarios. “Es un agitador y un pirómano político”, señaló.

Duque enumeró acciones que atribuyó a la conducta política de Petro, entre ellas “destruir, chantajear y amenazar”.

En la conversación, Duque insistió en que la capacidad de Petro para liderar se habría debilitado. “Por eso ya no lo veo como un gran líder”, concluyó el exmandatario, antes de reiterar su cuestionamiento a la estrategia política del presidente.

Iván Duque se refirió a la remada por la paz de Juan Manuel Santos

En la misma entrevista, Iván Duque cuestionó la postura de su antecesor Juan Manuel Santos frente al proceso de paz y sostuvo que su interpretación responde a una “conquista personal”.

Iván Duque cuestionó la visión de Juan Manuel Santos sobre el proceso de paz - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE
Iván Duque cuestionó la visión de Juan Manuel Santos sobre el proceso de paz - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Consultado por la participación reciente de Santos en actividades vinculadas con la paz, Duque afirmó que no está claro si el exmandatario “rema para avanzar” o si, por el contrario, impulsa un retroceso. Según planteó, la mirada de Santos sobre ese tema tiene un componente individual.

“Tiene una visión vanidosa de la paz”, expresó Duque al responder a Gómez, quien le pidió que explicara su comentario. El exjefe de Estado señaló que la discusión debería orientarse hacia una construcción colectiva para Colombia, en lugar de presentarse como un logro atribuido a una sola persona.

El exmandatario también cuestionó los resultados del acuerdo suscripto con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En su intervención, aseguró que la “impunidad ha sido la gran triunfadora” de ese proceso.

Duque agregó que, a su juicio, no hubo suficientes avances en materia de reparación para las víctimas ni en el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado. “No haya reparación ni verdad”, afirmó al referirse a los asuntos que, según su visión, siguen pendientes.

El expresidente consideró que Santos mantiene una lectura “cínica” al asociar la paz con un reconocimiento personal.

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