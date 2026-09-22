Audiencia de Miguel Quintero fue aplazada: su defensa pidió más tiempo tras presentación de nuevas pruebas

Miguel Andrés Quintero Calle fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn

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La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero Calle y Sebastián de Dios Ortega Urán fue suspendida este lunes 21 de septiembre, luego de que las defensas solicitaran más tiempo para estudiar el material presentado durante la diligencia. El juez 27 penal municipal con función de control de garantías fijó como nueva fecha el lunes 28 de septiembre a las 2:00 p. m.

De acuerdo con Semana, la suspensión se produjo por petición del abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla, defensor de Miguel Quintero. La solicitud se presentó después de la intervención del apoderado del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), quien participa en el proceso en calidad de víctima.

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Defensa de Miguel Quintero pidió más tiempo

Durante la audiencia, el abogado Majer Abushihab, representante del Área Metropolitana, expuso elementos con los que busca sustentar la solicitud de una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Quintero Calle y Ortega Urán.

Según La FM, la exposición del representante de víctimas se extendió durante varias horas y estuvo centrada, entre otros aspectos, en los señalamientos realizados por testigos de la Fiscalía contra los dos procesados.

Quintero Calle y Ortega Urán fueron imputados en esta investigación por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros. Ambos niegan responsabilidad por los delitos que se les atribuyen, de acuerdo con la información suministrada para el desarrollo de la audiencia.

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Al finalizar la intervención del apoderado de víctimas, la defensa de Miguel Quintero pidió contar con más tiempo para revisar los elementos presentados antes de intervenir ante el juez.

La revista señaló que Trespalacios argumentó la magnitud del material expuesto y compromisos que tenía previamente ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que no tendría tiempo suficiente para preparar su intervención si la diligencia continuaba al día siguiente.

La defensa de Sebastián Ortega también solicitó tiempo adicional. Según La FM, su abogado indicó que apenas ese día había recibido el traslado de los elementos materiales probatorios presentados por la representación de víctimas.

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El juez aceptó las solicitudes y suspendió la diligencia.

La diligencia fue suspendida y quedó programada nuevamente para el lunes 28 de septiembre a las 2:00 p. m. - crédito captura de video audiencia

Área Metropolitana pidió medida de aseguramiento

Durante la jornada, el representante del AMVA solicitó al juez imponer detención preventiva en establecimiento carcelario contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega.

De acuerdo con Caracol Radio, Majer Abushihab sustentó esa petición en argumentos relacionados con una posible afectación al desarrollo de la investigación. Entre los aspectos mencionados estuvieron presuntas presiones a testigos, supuestos ofrecimientos a personas vinculadas al proceso y posibles accesos no autorizados a información judicial.

El abogado también hizo referencia a los desplazamientos internacionales de los procesados como parte de sus argumentos ante el juez.

La representación de víctimas mencionó específicamente a Laura Mejía y Misael Cadavid, quienes, según lo expuesto en la audiencia, se acogieron a mecanismos de colaboración con la Fiscalía.

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Misael Cadavid, exrepresentante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, fue mencionado durante la exposición del abogado del Área Metropolitana. - crédito Google Mpas y Misael Cadavid/Facebook

Misael Cadavid fue mencionado durante la exposición

Una parte de la intervención del representante del Área Metropolitana estuvo relacionada con Misael Cadavid, exrepresentante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Cadavid fue capturado en octubre de 2025 e imputado por peculado por apropiación. El emisora señaló que desde marzo de 2026 cuenta con un principio de oportunidad.

Durante la audiencia, el abogado del AMVA afirmó que desde abril de este año se habrían presentado presuntos hostigamientos contra Cadavid. Entre los hechos mencionados estuvieron supuestos ofrecimientos, acercamientos a personas de su núcleo familiar, extorsiones a través de su expareja y una campaña de desprestigio.

Caracol Radio reportó que, durante su intervención, Abushihab relacionó esa presunta campaña con Daniel Quintero y Esteban Restrepo, además de mencionar a un medio de comunicación. Estas afirmaciones fueron presentadas por el abogado de víctimas como parte de los argumentos para solicitar la medida de aseguramiento.

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Fiscalía anunció grupo especial para la investigación

Durante la misma audiencia, la Fiscalía General de la Nación informó que se conformó un grupo de tareas especiales para investigar y judicializar hechos de corrupción relacionados con la gestión pública y contractual en Medellín.

El ente acusador explicó que dentro de ese grupo quedó comprendida la investigación que actualmente se adelanta por los hechos relacionados con los contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

La investigación está relacionada con seis contratos celebrados entre el AMVA y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, estos contratos superaron los 17.000 millones de pesos y estuvieron relacionados con la entrega de kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19 y con capacitaciones para cuerpos de bomberos de otros municipios del Área Metropolitana.

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Según la hipótesis de la Fiscalía expuesta en el proceso, Miguel Quintero habría tenido una participación central en los hechos investigados, mientras que a Sebastián Ortega se le atribuye una presunta participación en la recepción de parte de los recursos. Se trata de señalamientos dentro de una investigación judicial y no de una decisión definitiva sobre su responsabilidad penal.

La Fiscalía anunció la conformación de un grupo de tareas especiales para investigar hechos relacionados con la gestión pública y contractual en Medellín. - crédito Colprensa

¿Cuándo continuará la audiencia?

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento quedó suspendida hasta el lunes 28 de septiembre a las 2:00 p. m.

De acuerdo con La FM, en esa jornada se prevé escuchar al delegado del Ministerio Público y posteriormente a las defensas de Miguel Quintero y Sebastián Ortega.

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