Colombia

Familia del guarda de seguridad de Transmilenio asesinado podría recibir millonaria indemnización: estas son las razones según experto

La reclamación podría involucrar al empleador, a la Alcaldía de Bogotá y al operador del sistema, si se establecen omisiones prevenibles frente a los riesgos que enfrentaban quienes intervenían ante evasores

La muerte del joven, de 27 años, será evaluada dentro del sistema de riesgos laborales, pues la jurisprudencia exige comprobar una relación entre el ataque y la actividad que desempeñaba - crédito @periodispublico/X
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El vigilante Cristian Garzón, de 27 años, fue asesinado mientras cumplía tareas de seguridad en Transmilenio. Su familia podría recibir prestaciones del sistema de riesgos laborales si se reconoce que la muerte tuvo origen laboral, pero una indemnización adicional no es automática y dependerá de establecer responsabilidades del empleador, del sistema y de las autoridades involucradas.

La decisión inicial corresponde a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), que deberá determinar si el homicidio ocurrió con ocasión del trabajo.

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Si concluye que fue un accidente laboral, los beneficiarios que acrediten los requisitos legales podrán acceder a una pensión de sobrevivientes y al auxilio funerario, Según indicó el abogado laboralista Iván Jiménez, profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, en declaraciones a La FM.

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