Colombia

Policías simularon detener a un hombre para que sorprendiera a su novia con una propuesta de matrimonio: este es el video

Los dos oficiales se acercaron a un hombre y simularon detenerlo antes de ponerlo de rodillas frente a su pareja y los asistentes al restaurante

Un hombre realizó una propuesta de matrimonio en un restaurante con la ayuda de dos agentes de policía y se volvió viral en las redes sociales - crédito @gaitan_n/X

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En redes sociales se hizo viral un video de una propuesta de matrimonio en la que participaron agentes de la Policía Nacional.

El hecho, compartido por diferentes usuarios de la red social X, tuvo la intervención simulada de dos agentes de la Policía Nacional y llamó la atención por la reacción de los clientes de un restaurante.

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La secuencia muestra a los oficiales que se acercan al hombre y fingen detenerlo. Luego lo colocan de rodillas ante la mirada de su pareja y del resto de los asistentes al local.

Propuesta de matrimonio - crédito redes sociales
La secuencia muestra a los oficiales que se acercan al hombre y fingen detenerlo - crédito redes sociales

Acto seguido, el hombre se arrodilló e intercambió unas palabras con los agentes de la Policía, ante el asombro de la mujer y de los asistentes al restaurante.

El aparente procedimiento cambió de tono cuando el hombre sacó una caja con un anillo y le pidió matrimonio a la mujer. Ella aceptó la propuesta y ambos se abrazaron mientras los presentes celebraban la escena.

La mujer reaccionó con un “me asustaste, Rubén” y sonrió junto a su pareja, mientras de fondo sonaba la canción Cásate conmigo, de Silvestre Dangond.

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El hecho generó numerosas reacciones entre usuarios de X, que dejaron comentarios como: “Yo prefiero morirme, si les soy sincera (sic)”; “Le pidió matrimonio a la abuela (sic)”; “A mí me pareció lindo, esa carita de felicidad (sic)”; “Estuvo original, hay que aceptarlo (sic)”; “Qué hijueputa tan ordinario (sic)”; “Me esperé de todo menos eso (sic)”; y “A ellos el sueldo se los pagamos entre todos. Digo nomás... (sic)”.

La situación se conoció después de que se hiciera viral un video de un agente que cantaba una canción del Grupo Niche en las calles de Pereira.

Un video registrado en el centro de Pereira mostró un momento inusual entre un artista callejero y un integrante de la Policía Nacional. El joven interpretaba “Sin sentimiento”, del Grupo Niche, con un parlante y un micrófono cuando el uniformado se acercó.

La presencia del agente generó incertidumbre en el cantante, que interrumpió por unos segundos su presentación. Según se observa en la grabación, el joven creyó que los policías retirarían los equipos que utilizaba en la calle.

Sin embargo, el subintendente Yeferson Montaño Valencia tomó el micrófono y se sumó a la interpretación del tema musical. El artista continuó con la canción junto al policía, mientras varias personas que estaban en el sector observaban la escena.

Policía Nacional - crédito @DirectorPolicia/X
El subintendente Yeferson Montaño Valencia tomó el micrófono y se sumó a la interpretación del tema musical - crédito @DirectorPolicia/X

“Vamos a apoyar el arte callejero, porque es el que nos da la vida, el sazón”, expresó Montaño Valencia durante el video que luego circuló en redes sociales.

El integrante de la Policía Comunitaria de Pereira también se refirió a la reacción inicial del joven. “El compañero pensó que se lo íbamos a quitar, pero vamos es a cantar”, comentó antes de retomar la interpretación.

Tras esas palabras, ambos siguieron con “Sin sentimiento”. El uniformado incluso invitó a los transeúntes a bailar mientras sonaba la canción, lo que provocó reacciones entre quienes estaban cerca del lugar.

Las versiones difundidas sobre el sitio donde ocurrió el hecho presentan diferencias. Una de ellas sitúa la escena frente al edificio Plaza 10, en el centro de Pereira. Otra indica que ocurrió en la carrera Séptima, cerca de la Alcaldía.

La grabación alcanzó amplia circulación en redes sociales y llegó al director de la Policía Nacional, Jesús Alejandro Barrera. El funcionario anunció que el subintendente recibirá un reconocimiento por su participación en la presentación callejera.

“En Pereira, un policía nos recordó que detrás del uniforme hay seres humanos con talentos, sensibilidad y una enorme capacidad para conectarse con la ciudadanía”, señaló Barrera al referirse al video.

Policía Nacional - crédito @DirectorPolicia/X
El funcionario anunció que el subintendente recibirá un reconocimiento por su participación en la presentación callejera - crédito @DirectorPolicia/X

El director afirmó que la actitud del subintendente convirtió una situación cotidiana en “un verdadero encuentro de cercanía y humanidad”. También sostuvo que este tipo de acciones reflejan la labor que, según su postura, debe desarrollar un policía profesional, protegido y respaldado.

Barrera precisó que ordenó una distinción especial para Montaño Valencia. La decisión respondió a la conducta del agente durante el encuentro con el músico y a los valores institucionales que, de acuerdo con el director, representó con su actuación.

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