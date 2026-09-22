Manuel Medrano se pronunció sobre polémico comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Ser hombre siempre ha sido un privilegio”

Manuel Medrano explicó que su comentario sobre 'Los Hombres Sí Lloran' surgió como una broma y habló de su negativa inicial a participar - crédito @juanpabloraba @manuelmedrano / Instagram

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Manuel Medrano volvió a referirse a la polémica que abrió por sus críticas al pódcast Los Hombres Sí Lloran, de Juan Pablo Raba, y explicó que su comentario inicial surgió como una broma.

El cantante sostuvo que había rechazado una invitación anterior por un problema de agenda, pero afirmó que el debate sobre el programa lo llevó a plantear sus reparos sobre la forma en que algunos espacios abordan la salud mental y el papel de los hombres en la sociedad.

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La controversia comenzó cuando el intérprete publicó en X que le gustaría asistir al programa para decirles a sus invitados que dejaran de llorar tanto. La frase recibió cuestionamientos de usuarios que consideraron que banalizaba la vulnerabilidad masculina y el valor de hablar sobre emociones, ansiedad o depresión.

En medio de las reacciones, Medrano afirmó que Juan Pablo Raba lo había invitado al espacio y que él respondió que no podía asistir en la fecha propuesta. Luego acusó al actor de haber dejado de seguirlo en Instagram tras esa respuesta. El intercambio amplificó la discusión sobre la relación entre ambos y sobre el sentido de las palabras del artista.

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Manuel Medrano respondió a la controversia de Juan Pablo Raba y su Podcast - crédito @manuelmedrano/ X

Ahora, el cantante señaló que Raba volvió a extenderle una invitación para participar en el programa y decidió fijar su postura en una publicación más extensa. “No fue más que un trino de humor que llegó más lejos de lo que debía”, escribió el músico al dirigirse al presentador.

Medrano sostuvo que la reacción a su mensaje abrió una conversación que, a su juicio, debía enfocarse en los privilegios históricos de los hombres que cuentan con condiciones económicas favorables. “Lo único que yo encuentro leyendo la historia es que el hombre con comodidades siempre ha sido un privilegiado y siempre ha sabido que puede hacer lo que quiera, incluso llorar”, afirmó.

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El artista cuestionó la presencia de hombres que, según su lectura, exponen de forma reiterada su sufrimiento en espacios públicos sin poner el foco en otros sectores sociales que han enfrentado exclusión y opresión. “Verlos ahí llorando de más a todos es redundante, mientras se invisibilizan causas que han estado oprimidas durante toda nuestra historia”, agregó.

El artista sostuvo que los hombres privilegiados no deberían presentarse como una población históricamente oprimida - crédito @manuelmedrano/ X

El mensaje del cantante planteó una crítica directa a determinados formatos de conversación sobre salud mental. Medrano afirmó que hay una diferencia entre el interés genuino por el bienestar emocional y el uso de ese tema como parte de un producto digital.

“Una cosa es lucrarse de la ‘salud mental’, como muchos pódcasts lo hacen, y una muy distinta preocuparse realmente por ella”, señaló. El músico no precisó si su observación se dirigía específicamente a Los Hombres Sí Lloran o si incluía a otros espacios de entrevistas y contenidos personales que se difunden en plataformas digitales.

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En su reflexión, el artista subrayó que los hombres con privilegios no deben presentarse como un grupo históricamente oprimido. “Ser hombre siempre ha sido un privilegio para el hombre con comodidades y para ninguna especie más en el planeta”, escribió.

Medrano cuestionó los mensajes que, según su postura, podrían normalizar la depresión sin promover responsabilidad individual y colectiva - crédito @manuelmedrano/Instagram y Los Hombres Sí Lloran/YouTube

La publicación incluyó una crítica a la idea de que los hombres deben naturalizar estados de depresión sin una perspectiva de responsabilidad individual y colectiva. Medrano sostuvo que no se debe invitar a una población potencialmente afectada por problemas emocionales a creer que permanecer deprimida es una condición que debe aceptarse sin más.

“La sensibilidad no es solo un tema de ternura, es un tema de cuidado, así como la salud mental de todos”, expresó. En ese sentido, defendió que hablar de emociones debe estar acompañado por acciones orientadas a asumir responsabilidades y a construir formas de relación más conscientes.

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En el tramo final de su mensaje, Medrano buscó separar sus cuestionamientos al enfoque del programa de cualquier diferencia personal con Raba. El artista reconoció que la publicación inicial provocó una reacción mayor a la que esperaba, pero sostuvo que no existe un enfrentamiento entre los dos.

El artista señaló que espera conversar con el actor y definió el debate como un asunto de responsabilidad social

“Entiendo que esté preocupado y ahora sí quiera hablar conmigo, pero ya llegará nuestro momento de conversar. No pasa nada malo entre usted y yo. mientras tanto, esto era todo lo que hubiera ido a decir a tu programa. Saludos!”, escribió el cantante. También indicó que su intervención pública reflejaba, en esencia, lo que habría dicho si hubiera asistido al pódcast.

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“Es un tema de responsabilidad social”, afirmó Medrano, antes de cerrar su publicación con un saludo dirigido al actor.

Los Hombres Sí Lloran se estrenó en junio de 2024 y ha tenido entre sus invitados a figuras del deporte, la actuación y la música que han hablado sobre experiencias personales vinculadas con la ansiedad, la depresión, los vínculos familiares y otros procesos emocionales. Según cifras difundidas por la producción del programa, el contenido acumula 17,4 millones de reproducciones en Spotify, 14 millones en YouTube y 275 millones de visualizaciones en TikTok.

Manuel Medrano aclaró que sus críticas al programa no implican un conflicto personal con Juan Pablo Raba - crédito @juanpabloraba / Instagram

Medrano retomó parte de esa discusión desde otra perspectiva. “Ya es hora de hacernos cargo de la salud mental de cada uno y ser más responsables y construir desde aquí, no devolvernos”, escribió. El cantante concluyó que los hombres deben reconocer los daños que han causado históricamente y actuar de otra manera: “Ya es hora de volvernos hombres de verdad y hacer las cosas bien. Y bien pueda llore, todos podemos”.

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