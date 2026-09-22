Deportes

Dimayor aclaró si la empresa de Mauricio Correa fue la seleccionada para competirle a Win Sports en la puja por los derechos de televisión del FPC

La oferta que habría sido escogida por los 36 presidentes de los clubes del fútbol profesional colombiano sería cercana a los 90 millones de dólares anuales

Dimayor - Derechos de televisión - G8
Los clubes históricos del FPC quieren recibir más dinero por los derechos televisivos a partir del 2027 - crédito Visuales IA
Guardar

La Dimayor escogió el lunes 21 de septiembre una empresa proponente para distribuir las competencias del fútbol profesional colombiano entre 2027 y 2030, aunque Win Sports conserva un plazo de 60 días para igualar la oferta y retener los derechos de televisión. La identidad de la compañía y el monto propuesto permanecen bajo reserva, según informó Caracol Radio.

Los presidentes de los 36 clubes y los integrantes de la junta directiva firmaron un acuerdo de confidencialidad que impide divulgar las condiciones económicas de la propuesta. La Asamblea eligió al proponente, pero la adjudicación definitiva dependerá de la decisión de Win Sports antes del 21 de noviembre.

PUBLICIDAD

Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.
Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.

El fútbol profesional colombiano recibe USD 62 millones anuales por sus derechos audiovisuales, de los cuales los clubes perciben USD 35 millones, explicó el periodista César Augusto Londoño. El nuevo contrato superaría el valor vigente y abarcaría cuatro temporadas.

La posibilidad de igualar la propuesta coloca a Win Sports en una posición privilegiada dentro de la licitación. Si la señal no presenta una oferta equivalente dentro del plazo previsto, perderá la distribución de las competencias a partir de 2027.

La empresa Go Sports Media, vinculada al empresario Mauricio Correa en versiones que circularon antes de la Asamblea, no fue la firma seleccionada. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, negó esa posibilidad según lo expresado por Londoño en 6AM W de Caracol Radio: “Todo es mentira”.

PUBLICIDAD

Londoño precisó que tampoco pudo confirmar la cifra ofrecida debido a la reserva acordada por los dirigentes. “Lo único claro es que Go Sports Media no es la empresa, la cifra no se puede mencionar. Ya hay un proponente que fue escogido y fue elegido con beneplácito por la asamblea”, afirmó.

Temas Relacionados

DimayorFútbol Profesional ColombianoWin SportsOferta derechos de televisión FPCColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Luis Díaz tiene toda la confianza del Bayern Múnich, aseguró el presidente del club alemán: “Si marca goles, seremos imbatibles”

El delantero de la selección Colombia no fue llamado a la fecha FIFA ante México, Paraguay y Perú, y desde Alemania apoyan al “Guajiro”

Luis Díaz tiene toda la confianza del Bayern Múnich, aseguró el presidente del club alemán: “Si marca goles, seremos imbatibles”

Santa Fe no podrá jugar la final del fútbol femenino en El Campín y realizó fuerte crítica por la administración del estadio: “No resulta aceptable”

El presidente del equipo Cardenal tiene como opción jugar en el estadio La Independencia de Tunja, debido a que el montaje de la tarima para el concierto de BTS fue priorizada por Sencia

Santa Fe no podrá jugar la final del fútbol femenino en El Campín y realizó fuerte crítica por la administración del estadio: “No resulta aceptable”

Eduardo Méndez aclaró cuál sería la sede de la final de la Liga BetPlay entre Santa Fe y Cali: “El fútbol femenino cobra valor”

Tras la negativa del concesionario de Sencia, encargados de administrar el estadio, de prestar el estadio El Campín, la directiva analiza otras opciones para disputar el juego de ida

Eduardo Méndez aclaró cuál sería la sede de la final de la Liga BetPlay entre Santa Fe y Cali: “El fútbol femenino cobra valor”

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica

La Tricolor enfrentará además enfrentará a Paraguay y Perú en la primera fecha FIFA de amistosos después de la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

ENTRETENIMIENTO

Cara Rodríguez aclaró su reencuentro con Beéle tras rumores de reconciliación y sorprendió con confesión sobre su futuro con Jake Castro: “Son momentos de papá y mamá”

Cara Rodríguez aclaró su reencuentro con Beéle tras rumores de reconciliación y sorprendió con confesión sobre su futuro con Jake Castro: “Son momentos de papá y mamá”

J Balvin dejó mensaje durante un show en vivo que relacionan con su separación de Valentina Ferrer: “Somos humanos, nos tropezamos”

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Esposa de Luis Alfonso desempolvó fotos de cuando aún no era famoso y le dedicó emotivo mensaje

Deportes

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Luis Díaz tiene toda la confianza del Bayern Múnich, aseguró el presidente del club alemán: “Si marca goles, seremos imbatibles”

Santa Fe no podrá jugar la final del fútbol femenino en El Campín y realizó fuerte crítica por la administración del estadio: “No resulta aceptable”

Eduardo Méndez aclaró cuál sería la sede de la final de la Liga BetPlay entre Santa Fe y Cali: “El fútbol femenino cobra valor”

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica