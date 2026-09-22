Dimayor aclaró si la empresa de Mauricio Correa fue la seleccionada para competirle a Win Sports en la puja por los derechos de televisión del FPC

Los clubes históricos del FPC quieren recibir más dinero por los derechos televisivos a partir del 2027 - crédito Visuales IA

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La Dimayor escogió el lunes 21 de septiembre una empresa proponente para distribuir las competencias del fútbol profesional colombiano entre 2027 y 2030, aunque Win Sports conserva un plazo de 60 días para igualar la oferta y retener los derechos de televisión. La identidad de la compañía y el monto propuesto permanecen bajo reserva, según informó Caracol Radio.

Los presidentes de los 36 clubes y los integrantes de la junta directiva firmaron un acuerdo de confidencialidad que impide divulgar las condiciones económicas de la propuesta. La Asamblea eligió al proponente, pero la adjudicación definitiva dependerá de la decisión de Win Sports antes del 21 de noviembre.

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Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.

El fútbol profesional colombiano recibe USD 62 millones anuales por sus derechos audiovisuales, de los cuales los clubes perciben USD 35 millones, explicó el periodista César Augusto Londoño. El nuevo contrato superaría el valor vigente y abarcaría cuatro temporadas.

La posibilidad de igualar la propuesta coloca a Win Sports en una posición privilegiada dentro de la licitación. Si la señal no presenta una oferta equivalente dentro del plazo previsto, perderá la distribución de las competencias a partir de 2027.

La empresa Go Sports Media, vinculada al empresario Mauricio Correa en versiones que circularon antes de la Asamblea, no fue la firma seleccionada. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, negó esa posibilidad según lo expresado por Londoño en 6AM W de Caracol Radio: “Todo es mentira”.

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Londoño precisó que tampoco pudo confirmar la cifra ofrecida debido a la reserva acordada por los dirigentes. “Lo único claro es que Go Sports Media no es la empresa, la cifra no se puede mencionar. Ya hay un proponente que fue escogido y fue elegido con beneplácito por la asamblea”, afirmó.