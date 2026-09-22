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Santa Fe podría jugar en el estadio Metropolitano de Techo la final de la Liga Femenina: esto fue lo que dijo la Alcaldía de Bogotá

Las Leonas jugarán contra Deportivo Cali la final del torneo profesional, por tercera vez consecutiva, en el campeonato del 2026 y clasificó a la Copa Libertadores Femenina

Estadio Metropolitano de Techo
El estadio de Techo fue intervenido para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024 - crédito Javier García/Infobae
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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) puso a disposición de Independiente Santa Fe el Estadio Metropolitano de Techo para el partido de ida de la final de la Liga Femenina BetPlay DIMAYOR 2026 contra Deportivo Cali, según informó el organismo el 22 de septiembre.

El escenario cuenta con la primera grama híbrida de Colombia y recibió una inversión de $8.140 millones para el Mundial Femenino Sub-20 de 2024. Durante 2026, la Selección Colombia masculina lo eligió para su preparación de cara a la Copa del Mundo.

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La medida fue dispuesta por la Administración Distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, como una alternativa para que Santa Fe dispute el encuentro en Bogotá. El IDRD señaló que el estadio está preparado para recibir competencias deportivas y respaldar el desarrollo del fútbol femenino.

Estadio Metropolitano de Techo
El estadio Metropolitano de Techo es la casa de Internacional de Bogotá y Fortaleza en la primera división del fútbol colombiano - crédito Javier García

El ofrecimiento surge luego de que Sencia, operador del estadio Nemesio Camacho El Campín, se negara a prestar el escenario deportivo al cuadro Cardenal para que dispute allí el partido de ida de la final de la Liga Femenina Profesional ante Deportivo Cali, el próximo 23 de septiembre a las 7:00 p. m. como estaba programado originalmente por la División Mayor del Fútbol Colombiano.

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El consorcio que administra actualmente el estadio alegó que el montaje del escenario para el concierto de BTS había sido acordado con los promotores y empresas logísticas organizadoras previamente y que les es imposible modificar lo pactado. El evento cultural está agendado para el 2 y 3 de octubre y se necesitan al menos 10 días para armar la estructura.

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