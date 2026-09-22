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Teófilo Gutiérrez confirmó su retiro como futbolista profesional, y agradeció a las personas que lo acompañaron: “No es fácil decir adiós”

El delantero colombiano pondrá fin a su carrera a los 41 años y proyecta un partido de despedida con referentes de la Selección Colombia y antiguos compañeros que lo acompañaron durante su trayectoria

El ídolo del Barrio La Chinita en Barranquilla jugará su partido de despedida el 19 de diciembre de 2026 en el nuevo estadio Metropolitano-crédito @ESPNColombia/X
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El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez anunció su retiro del fútbol: dejará la actividad en diciembre de 2026, con 41 años, y planea disputar un partido de despedida. El partido de despedida del “Perfume” será el 19 de diciembre de 2026 en el renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

De esta forma, el ídolo del Junior habló el 21 de septiembre de 2026 a con el noticiero de Sportscenter de ESPN, y allí pidió que la afición colombiana respalde a los referentes de la Selección Colombia por su aporte al fútbol nacional. Entre ellos mencionó a Falcao, James, Cuadrado, Bacca, Jackson, Yepes, el Pibe, Asprilla e Higuita, además de la generación del Mundial de 2014.

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La despedida que proyecta Gutiérrez reuniría a varios de esos jugadores y a otros compañeros de carrera.

“No es fácil decir adiós. Pero siempre hay un punto final. Agradecimientos a Dios y mi familia por estar en momentos difíciles, así como a esos compañeros que me hicieron ganar títulos importantes, así como a cada entrenador que me hizo ver lo que no veía”, afirmó.

El delantero también manifestó su deseo de terminar su carrera con Junior y luchar por el tricampeonato:

“Ojalá puedan estar todos en mi despedida y ahora con Junior, hasta donde nos toque, para poder ganar el tricampeonato”. Todavía no definió qué hará después del retiro, aunque cumplió su sueño de jugar hasta el último tramo de su carrera en el club barranquillero.

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El concepto de Teófilo Gutiérrez sobre Sebastián Viera como técnico del Junior

Sebastián Viera
Sebastián Viera empezará a ajustar la plantilla de Junior para encontrar un equilibrio en la defensa - crédito Junior FC

En la misma charla, Teo reveló la jerarquía e importancia que tiene el Junior en el fútbol colombiano, y se refirió a la llegada de su excompañero, y hoy técnico en el cuadro “Tiburón”, Sebastián Viera:

“Junior es un equipo muy grande en Colombia, tiene un prestigio, una hinchada muy fanática, a la que acostumbramos a ganar. Eso le gusta al costeño, el buen fútbol. Lo que más quiero es que a Seba le vaya bien, porque es compañero mío, porque le dio mucho a la institución, merece muchos aplausos, que la gente llene el estadio, que la gente lo respalde en este momento”, explicó.

Además hizo una reflexión sobre la calidad del fútbol colombiano, destacando el bicampeonato del Junior frente al Deportes Tolima en diciembre de 2025, y ante Atlético Nacional en junio de 2026:

“El fútbol colombiano es difícil. Muchos creen que es fácil. No es fácil por las canchas, porque tienes que jugar en altura, después ir a Barranquilla. Es como la eliminatoria. No es fácil y ellos están pasando por eso, lo están sintiendo, como lo sentí yo. Uno acá en Colombia debe darle amor a todos los jugadores, en general el colombiano ama a sus jugadores”, concluyó.

Teófilo Gutiérrez habló sobre la convocatoria de la selección Colombia

'Teo' Gutiérrez no fue convocado al Mundial de Rusia 2018 - crédito Colprensa
'Teo' Gutiérrez no fue convocado al Mundial de Rusia 2018 - crédito Colprensa

Finalmente, Teo Gutiérrez recordó su dupla con Falcao García y expresó su deseo de que la Selección Colombia encuentre una sociedad ofensiva similar en la nueva generación de delanteros, durante una entrevista con ESPN publicada el 21 de septiembre de 2026.

Entre los futbolistas que sigue está Matías Orozco, volante de 18 años adquirido por Brighton y cedido al Castellón del ascenso español. Teófilo también pidió recuperar a Jhon Durán y que clubes como Junior, Medellín y Nacional desarrollen nuevos atacantes.

El exdelantero recordó con nostalgia el Mundial de Brasil 2014, donde llevó la camiseta nueve y marcó ante Grecia en el triunfo 3-0 que Colombia terminó con el quinto puesto.

“Usar el nueve en un Mundial es algo maravilloso, pero es difícil. Yo la llevé con alegría, pero a la vez con tristeza porque era mi compañero de dupla Falcao”, dijo.

Gutiérrez señaló que aquella sociedad fue importante durante las Eliminatorias y deseó que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo potencie a sus atacantes:

“Ojalá podamos encontrar esa dupla que era Teo-Falcao. Hay delanteros muy buenos”. Con Colombia disputó 42 partidos y marcó 14 goles.

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