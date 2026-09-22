Empresas colombianas podrán acceder a inversión de hasta USD 250.000: así puede postularse

La convocatoria está dirigida a compañías de ingredientes naturales, agricultura sostenible y economía circular de distintas regiones del país. - crédito Suministrada

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Empresas colombianas de distintos sectores relacionados con la sostenibilidad podrán participar en una convocatoria que busca prepararlas para acceder a inversión de impacto entre USD 50.000 y USD 250.000. La iniciativa hace parte de Colombia + Competitiva, programa de la Embajada de Suiza-Cooperación Económica SECO implementado por Swisscontact.

La convocatoria contempla la selección de hasta 25 empresas y permanecerá abierta hasta completar los cupos disponibles. Según la información suministrada por el programa, cerca de la mitad de la cohorte ya fue seleccionada.

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Las compañías que ingresen recibirán un proceso de alistamiento para la inversión sin costo, diseñado para fortalecer diferentes áreas de sus negocios antes de una eventual búsqueda de financiación. El acceso a recursos económicos no será automático y dependerá de las evaluaciones correspondientes y de la decisión de los inversionistas.

Qué empresas pueden postularse

La convocatoria está dirigida a compañías de ingredientes naturales, agricultura sostenible y economía circular, con cobertura para empresas ubicadas en cualquier región del país.

En el primer grupo se encuentran negocios que desarrollen ingredientes naturales para industrias como alimentos, salud o cosmética. También pueden participar compañías dedicadas a la agricultura sostenible y empresas que desarrollen actividades de economía circular mediante el aprovechamiento o transformación de residuos.

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El programa contempla además negocios que sustituyan insumos petroquímicos por alternativas renovables y otros modelos que guarden relación con las líneas establecidas en la convocatoria.

Las empresas interesadas deben estar legalmente constituidas en Colombia, tener al menos dos años de operación continua y contar con ventas verificables.

También deben presentar una necesidad de capital situada entre USD 50.000 y USD 250.000. A esto se suma una facturación mínima de USD 150.000 durante el último año fiscal cerrado, equivalente a COP 562,5 millones, de acuerdo con la tasa establecida por la convocatoria.

Pueden postularse pymes legalmente constituidas en Colombia, con al menos dos años de operación, ventas verificables y actividades en ingredientes naturales, agricultura sostenible o economía circular. - crédito Colombia mas competitiva

En qué consiste el acompañamiento

El proceso tendrá una duración aproximada de 12 meses y comenzará con un diagnóstico individual de cada empresa para determinar su nivel de preparación frente a una eventual inversión.

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A partir de ese diagnóstico, el acompañamiento abordará aspectos como el modelo de negocio, gobierno corporativo, estructuración financiera, medición de impacto y estrategia de financiación.

Las compañías también trabajarán en herramientas utilizadas durante los procesos de búsqueda de inversión, entre ellas el modelo financiero, el data room y el pitch deck.

Una vez concluida esta etapa, las empresas que alcancen el nivel requerido podrán tener contacto con inversionistas previamente identificados. Swisscontact facilitará los primeros acercamientos y podrá acompañar metodológicamente los procesos de debida diligencia.

Esta fase podrá extenderse por cuatro meses adicionales. La meta establecida por el programa es que al menos el 40% de las empresas participantes accedan a financiación o inversión de capital.

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La recuperación económica y la bioeconomía

El programa plantea su convocatoria en el contexto de la recuperación económica posterior al terremoto del 10 de agosto. De acuerdo con la información suministrada, las zonas afectadas por la emergencia concentran cerca de 270.000 empresas y más de 1,39 millones de empleos formales, según cifras de Confecámaras.

La iniciativa hace parte de las acciones de Swisscontact relacionadas con la competitividad y la recuperación económica. El programa señala que, además de la reconstrucción de infraestructura, el fortalecimiento empresarial puede contribuir a la generación de empleo y a la movilización de capital hacia los territorios.

Dentro de este propósito, la bioeconomía ocupa un lugar central debido a las actividades relacionadas con ingredientes naturales, sistemas de producción sostenibles y modelos que aprovechan recursos biológicos y residuos para generar productos de mayor valor agregado.

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Enrique Maruri, director país de Swisscontact Colombia, explicó el enfoque de la iniciativa: “La reconstrucción de un país no pasa únicamente por recuperar infraestructura. También requiere fortalecer empresas, generar empleo y atraer inversión. Colombia tiene una oportunidad extraordinaria para hacerlo a partir de sectores como la bioeconomía, donde contamos con biodiversidad, conocimiento y empresarios que ya están desarrollando soluciones con potencial de crecimiento. El desafío ahora es lograr que esas empresas accedan al capital que necesitan para escalar y competir”.

La iniciativa busca fortalecer negocios relacionados con el aprovechamiento sostenible de recursos biológicos y residuos. - crédito suministrada

Cómo serán seleccionadas las empresas

La evaluación tendrá cuatro componentes definidos por la convocatoria. La solidez y tracción del negocio tendrá una participación del 35%, mientras que la claridad y viabilidad de la necesidad de capital representará otro 35%.

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El equipo y el gobierno corporativo tendrán un peso del 20%, y la coherencia de la empresa con los sectores establecidos en la convocatoria corresponderá al 10% restante.

El programa también estableció un criterio de participación femenina. Al menos 13 de las 25 empresas seleccionadas deberán ser lideradas por mujeres o contar con productos o servicios dirigidos a mujeres.

El programa contempla empresas que desarrollen ingredientes destinados a industrias como alimentos, salud y cosmética. - crédito Suministrada

Dónde postularse y hasta cuándo

Las empresas interesadas podrán consultar los requisitos, descargar los términos de referencia y diligenciar el formulario oficial de la convocatoria a través de Colombia + Competitiva. ( www.colombiamascompetitiva.com/inversion-de-impacto/ ).

Las postulaciones se recibirán hasta completar los 25 cupos disponibles. Después de recibir una solicitud completa, Swisscontact informará los siguientes pasos dentro de los cinco días hábiles siguientes.

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La participación en el programa y el acompañamiento no tienen costo. No obstante, la financiación no está garantizada por el hecho de completar la convocatoria, pues las compañías que culminen el proceso podrán ser presentadas a inversionistas y estarán sujetas a sus respectivos procesos de evaluación, debida diligencia y aprobación.

La presentación oficial de la iniciativa se realizará el 15 de octubre en la Universidad EAN, en Bogotá, en un encuentro con representantes del Gobierno, la cooperación internacional, inversionistas de impacto y organizaciones del ecosistema empresarial.