Colombia

Cali redujo 42% los homicidios durante el fin de semana de Amor y Amistad: este es el balance de las autoridades

La Policía Metropolitana registró siete muertes violentas entre el 18 y el 20 de septiembre de 2026, cinco menos que en el mismo periodo de 2025, cuando la ciudad reportó 12 casos

El despliegue dejó 42 detenidos en flagrancia y cinco por órdenes judiciales, mientras las unidades decomisaron un fusil calibre 5.56, pistolas, artefactos traumáticos y un arma artesanal tipo lapicero en distintos barrios - crédito @PoliciaCali / X

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Los homicidios en Cali cayeron 42% durante el fin de semana de Amor y Amistad, según el informe de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali. Entre el viernes 18 y el domingo 20 de septiembre, la ciudad registró siete muertes violentas, cinco menos que las 12 ocurridas durante el mismo periodo de 2025.

La disminución se presentó en los tres días de la celebración. El viernes hubo dos homicidios, frente a tres del año anterior; el sábado se registraron dos casos, cuando en 2025 fueron cuatro; y el domingo ocurrieron tres, en comparación con cinco del mismo fin de semana del año anterior.

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Las autoridades atribuyeron el resultado al despliegue de patrullajes, controles y operativos focalizados en barrios de la capital del Valle del Cauca, así como en municipios de su área metropolitana. El dispositivo incluyó acciones contra el porte ilegal de armas, el tráfico de estupefacientes, el hurto y los hechos que afectan la convivencia.

Siete homicidios fueron registrados entre el 18 y el 20 de septiembre

Aunque la cifra representa una reducción frente a 2025, durante el fin de semana se presentaron hechos violentos que son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía.

Cali registró 267 homicidios en el primer trimestre de 2026, un aumento del 5% frente al 2025 - crédito @ConcejoCali_ / X
Los homicidios en Cali cayeron 42% durante el fin de semana de Amor y Amistad, con siete muertes violentas entre el 18 y el 20 de septiembre - crédito @ConcejoCali_ / X

Uno de ellos ocurrió el domingo 20 de septiembre en el barrio 9 de Enero, en la comuna 14. Allí murió Julián Andrés Hurtado Valencia, de 22 años, tras recibir un disparo con arma de fuego durante una riña. Otro hombre, de 23 años, resultó herido y quedó bajo observación médica.

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Las autoridades capturaron en flagrancia a dos jóvenes de 18 y 19 años en ese sector, señalados de tentativa de homicidio. De acuerdo con la información oficial, el procedimiento se produjo luego de una agresión en la que fueron utilizadas armas de fuego y objetos contundentes.

En el barrio Puertas del Sol, otro hombre, de 27 años, murió tras ser atacado por la espalda con arma blanca. La Policía investiga si el caso estuvo relacionado con un episodio de intolerancia.

La Policía informó 47 capturas y la incautación de 17 armas de fuego

El coronel Carlos Latorre, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, informó que durante los controles fueron capturadas 47 personas, de las cuales 42 quedaron detenidas en flagrancia y cinco mediante órdenes judiciales.

Los detenidos por el homicidio en El Peñón de Cali fueron presentados con las manos cubiertas con bolsas plásticas para preservar evidencia forense clave - crédito Policía Metropolitana de Santiago de Cali
Los operativos de Amor y Amistad en Cali dejaron 47 capturas y la incautación de 17 armas de fuego, incluido un fusil calibre 5.56. - crédito Policía Metropolitana de Santiago de Cali

Entre las actuaciones se destacó la aprehensión de un menor de 16 años en el conjunto residencial Arcadia, en el barrio Ricardo Balcázar. El adolescente era requerido por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

En Montebello, las unidades policiales también capturaron a un hombre que tenía una orden judicial por violencia intrafamiliar agravada.

Los operativos se concentraron en sectores como El Vallado, Mojica, El Vergel, Pance, La Sultana, Brisas de los Álamos, Nueva Tequendama, Floralia, El Poblado II, Marroquín I y El Ingenio. En esas intervenciones, las autoridades incautaron 17 armas de fuego, entre ellas un fusil calibre 5.56, además de pistolas, armas traumáticas y un arma artesanal tipo lapicero.

Los controles dejaron más de 50 kilos de marihuana incautada

Las autoridades también reportaron resultados contra el microtráfico. En el barrio Uribe Uribe, la Policía interceptó un vehículo particular que transportaba 50 kilos de marihuana. Según el informe, el cargamento tendría un valor superior a $60 millones.

La Policía incautó 50 kilos de marihuana en un vehículo interceptado en el barrio Uribe Uribe de Cali - crédito Policía del Valle del Cauca
La Policía incautó 50 kilos de marihuana en un vehículo interceptado en el barrio Uribe Uribe de Cali - crédito Policía del Valle del Cauca

En Terrón Colorado fue capturada una pareja que tenía en su poder 1.000 dosis de marihuana. En dos procedimientos realizados en Alfonso López I y III fueron incautadas otras 1.000 dosis de la misma sustancia.

Los controles contra el hurto permitieron recuperar tres vehículos particulares y ocho motocicletas que habían sido reportadas como robadas. Entre los automóviles recuperados figura uno avaluado en $44 millones, localizado en Calimio Desepaz, y otro de $100 millones, recuperado en Meléndez.

También se registraron procedimientos en Bella Suiza, Valle del Lili, San Pascual, Mojica, Manuela Beltrán y Valle Grande, donde fueron recuperadas motocicletas y vehículos.

La Línea 123 recibió 6.489 llamadas durante la celebración

El Centro Automático de Despacho (CAD) de la Línea 123 atendió 6.489 llamadas durante el fin de semana. De ese total, 1.562 requirieron la presencia de patrullas de vigilancia para intervenir en distintos puntos de Cali.

La Línea 123 atendió 6.489 llamadas durante Amor y Amistad en Cali, con las riñas como principal motivo de solicitud de atención - crédito Alcaldía de Cali
La Línea 123 atendió 6.489 llamadas durante Amor y Amistad en Cali, con las riñas como principal motivo de solicitud de atención - crédito Alcaldía de Cali

Las riñas concentraron la mayor cantidad de solicitudes de atención, con 525 reportes. A ellas se sumaron 444 llamadas por alteraciones de la tranquilidad pública y 131 casos relacionados con violencia intrafamiliar.

Las autoridades señalaron que esos requerimientos permitieron orientar los patrullajes y las intervenciones en zonas donde se presentaron situaciones de convivencia. El dispositivo también se extendió a Yumbo, Jamundí, Candelaria y Vijes.

En Yumbo, la Policía incautó más de 1.000 dosis de marihuana y recuperó una motocicleta hurtada. En Jamundí fueron capturados dos hombres por hechos vinculados con agresiones con arma de fuego. En Candelaria se recuperó otra motocicleta reportada como robada en Cali y fueron detenidas tres personas por distintos delitos.

En la zona rural de Vijes, la labor de policía judicial permitió hallar un fusil, dos pistolas, proveedores y munición. La Policía Metropolitana y la Fiscalía mantienen las investigaciones sobre los homicidios registrados durante el fin de semana y reiteraron el llamado a reportar delitos a través de la Línea 123 y de la línea contra el crimen 321 394 5156.

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