Colombia

Así son los locales de Frisby España: la empresa, que sigue con una disputa legal con la cadena colombiana, reportó ventas de 3,3 toneladas de pollo en su primer mes

El crecimiento laboral acompañará la apertura de nuevos establecimientos y cuatro franquicias acordadas en el país, mientras el tercer punto de venta se prepara para operar en el norte madrileño

La instalación ubicada en ese distrito amplía el reparto tras las 3,3 toneladas de pollo vendidas durante el primer mes, cuando la marca operaba solo mediante Uber Eats sin locales a pie de calle - crédito @frisby.europa/Instagram

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Frisby España abrió el lunes 21 de septiembre su segunda cocina en Madrid tras vender 3,3 toneladas de pollo durante su primer mes de actividad, una expansión con la que busca atender Vallecas y los barrios del sur de la capital española. La empresa, que comercializa exclusivamente mediante Uber Eats, informó que el nuevo punto está ubicado en Puente de Vallecas.

Así mismo, la compañía anunció que creó 16 puestos de trabajo en Madrid desde el inicio de sus operaciones y prevé llegar a 50 empleos antes de que finalice 2026, conforme avance la apertura de nuevos establecimientos y franquicias.

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El primer punto de venta funciona desde el 17 de agosto y está orientado al distrito de Salamanca y al centro de la ciudad. Sus ventas medias fueron tres veces superiores al promedio de su categoría en Uber Eats, de acuerdo con Frisby España.

FRISBY ESPAÑA vende 3,3 toneladas de pollo en su primer mes y abre hoy mismo (21.09) su segunda cocina en Madrid para cubrir Vallecas y el sur de la capital. El pollo frito de la marca, disponible exclusivamente en Uber Eats, supera las previsiones iniciales con un único punto de venta”, se observa en el comunicado emitido por la compañía.

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La empresa vendió 3,3 toneladas de pollo durante su primer mes de actividad en Madrid mediante Uber Eats - crédito Frisby España
La empresa vendió 3,3 toneladas de pollo durante su primer mes de actividad en Madrid mediante Uber Eats - crédito Frisby España

Charles Dupont, portavoz de la compañía, vinculó el resultado inicial con los próximos planes de crecimiento: “Tres toneladas en un mes, con una sola cocina y un solo canal, es la mejor respuesta que podíamos recibir. Madrid ha hablado, y ahora nos toca llegar a los barrios, y muy pronto a las ciudades, que nos lo estaban pidiendo”.

La firma sostuvo que la cifra se alcanzó sin un local a pie de calle ni otros canales comerciales. El producto permaneció disponible únicamente a través de Uber Eats durante ese primer mes.

“La cifra, alcanzada sin local a pie de calle ni otro canal de venta, confirma la acogida del público madrileño y sitúa a la marca entre los lanzamientos más dinámicos de la plataforma en la capital este verano, con unas ventas medias tres veces superiores a la media de su categoría en Uber Eats”, se agrega en el documento.

La disputa por la marca entre España y Colombia

La primera cocina de Frisby España opera desde el 17 de agosto y atiende Salamanca y el centro de Madrid - crédito @frisby.europa/X
La primera cocina de Frisby España opera desde el 17 de agosto y atiende Salamanca y el centro de Madrid - crédito @frisby.europa/X

La llegada de la empresa a Madrid ocurrió después de una controversia legal con Frisby S.A. BIC, la cadena colombiana que utiliza el mismo nombre, logotipo y mascota. La disputa comenzó en mayo de 2025, cuando apareció en España una compañía con esa identidad comercial.

En noviembre de ese año, un juzgado mercantil de Alicante (España) ordenó suspender de forma temporal el uso de la marca mientras avanzaba el litigio. La Audiencia Provincial de Alicante revocó las medidas cautelares en marzo de 2026, lo que permitió a Frisby España operar, aunque la compañía colombiana aclaró que esa decisión no resolvía el fondo del conflicto.

Frisby España combina dark kitchens, locales físicos y franquicias en su modelo de restauración de pollo frito y sabores sudamericanos - crédito @frisby.europa/Instagram
Frisby España combina dark kitchens, locales físicos y franquicias en su modelo de restauración de pollo frito y sabores sudamericanos - crédito @frisby.europa/Instagram

Un mes después, la Oficina Española de Patentes y Marcas declaró caducadas las marcas “Frisby” y “Frisby Pollo Frito”, que la firma colombiana tenía registradas en España desde 2001. Frisby S.A. BIC anunció que apelaría esa resolución.

Frisby España inició su actividad comercial en Madrid en agosto de 2026, después de esas resoluciones judiciales y administrativas. La empresa indicó que continúan los procedimientos judiciales que promovió y espera para el próximo otoño decisiones relacionadas con una reclamación por daños y perjuicios contra Frisby S.A. BIC.

Una segunda cocina para cubrir el sur de Madrid

Las ventas medias del primer punto de Frisby España triplicaron el promedio de su categoría en Uber Eats, según la compañía - crédito @frisby.europa/Instagram
Las ventas medias del primer punto de Frisby España triplicaron el promedio de su categoría en Uber Eats, según la compañía - crédito @frisby.europa/Instagram

La nueva instalación amplía el radio de entrega hacia zonas en las que la compañía detectaba una demanda sostenida que no podía cubrir con su primera cocina. El tercer punto de venta abrirá en las próximas semanas en el norte de Madrid, con el objetivo de completar la cobertura de la capital.

Frisby España también firmó un acuerdo para abrir cuatro franquicias adicionales en el país. La empresa se define como una compañía española de restauración especializada en pollo frito y sabores sudamericanos, con un modelo que combina cocinas de producción, conocidas como dark kitchens, locales físicos y establecimientos franquiciados.

“En apenas un mes de actividad, FRISBY ESPAÑA ha creado ya 16 puestos de trabajo en Madrid y prevé alcanzar los 50 empleos antes de que finalice el año, al ritmo de las nuevas aperturas”, concluye el comunicado.

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