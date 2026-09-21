Colombia

Identificaron el cadáver de un hombre encontrado en el interior de un carro en el norte de Bogotá: “Era un señor muy humilde y recatado”

El hallazgo se reportó en la mañana del sábado 19 de septiembre en el barrio Aures, mientras las autoridades buscan el motivo del fallecimiento

El cuerpo fue hallado en el interior del vehículo, en el barrio Aures, Suba - crédito @ColombiaOscura/X
El cuerpo fue hallado en el interior del vehículo, en el barrio Aures, Suba - crédito @ColombiaOscura/X
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La Fiscalía General de la Nación investiga la muerte de un hombre hallado dentro de un carro particular estacionado en el barrio Aures, en la localidad de Suba, Bogotá.

El Cuerpo Técnico de Investigación asumió el procedimiento tras la alerta de los vecinos, que acordonó el sector para realizar la inspección y permitir el levantamiento del cuerpo

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El hallazgo ocurrió cerca de las 10:50 a.m. del sábado 19 de septiembre, en la calle 132 con carrera 109B. La patrulla que acudió al lugar encontró el cuerpo dentro del vehículo, cuya permanencia en el parqueadero ya había llamado la atención de residentes y comerciantes del sector.

El caso corresponde a la muerte de un hombre que estaba en un automóvil verde aparcado frente a negocios de tapicería, polarizados, avisos y alarmas. Las autoridades aún no han confirmado su identidad ni la causa definitiva del fallecimiento, aunque una hipótesis inicial apunta a heridas ocasionadas con arma cortopunzante.

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Un cuerpo sin vida fue hallado dentro de un vehículo aparentemente abandonado en Suba durante la mañana del 19 de septiembre-crédito @PasaenBogota/X
Un cuerpo sin vida fue hallado dentro de un vehículo aparentemente abandonado en Suba durante la mañana del 19 de septiembre-crédito @PasaenBogota/X

El vehículo permanecía estacionado frente a varios comercios

Las imágenes difundidas por testigos mostraron que el automóvil tenía las llantas pinchadas. Los vecinos señalaron que el vehículo parecía abandonado en ese lugar.

Durante la inspección, los agentes acordonaron el área para permitir el levantamiento del cuerpo y las labores de investigación. La víctima vestía prendas similares a las utilizadas por los vigilantes de seguridad.

Un conocido de la víctima describió el impacto que generó la noticia entre quienes trabajaban cerca del lugar. “Imagínate la mía al enterarme de que el suceso le pasó a él”, dijo a City Noticias al referirse a la consternación de los vecinos.

El testigo explicó que conocía a Don José desde hacía varios años, debido a que ambos desarrollaban sus actividades laborales en el mismo sector de Suba. “Yo lo conozco bastante, tengo alrededor de 4 o 5 años trabajando en esta zona”, relató el hombre ante el medio. Según su testimonio, el vigilante trabajaba detrás de su lugar de empleo.

Testigos difundieron imágenes de un hombre con ropa similar a la de un vigilante de seguridad dentro de un automóvil verde con las llantas pinchadas-crédito @PasaenBogota/X
Testigos difundieron imágenes de un hombre con ropa similar a la de un vigilante de seguridad dentro de un automóvil verde con las llantas pinchadas-crédito @PasaenBogota/X

El vecino también lo definió como una persona reservada y cercana a la comunidad. “Era un señor muy humilde, un señor muy recatado, muy calladito”, afirmó al medio regional.

El conocido añadió que Don José era apreciado por las personas que frecuentaban el área comercial. Lo recordó como alguien generoso y trabajador.

Primeras hipótesis

Las autoridades indicaron a City Noticias que el cuerpo tenía heridas causadas por un arma cortopunzante. Ese dato forma parte de las primeras verificaciones del caso, aunque el dictamen forense aún debe precisar la causa de la muerte.

La Unidad de Vida asumió la investigación para determinar quién era la víctima y reconstruir lo ocurrido antes de que su cuerpo fuera encontrado dentro del vehículo.

La comunidad pidió que el hecho no quede sin esclarecer. Los vecinos sostuvieron que Don José era un hombre tranquilo y reclamaron justicia por su muerte.

El avance de las pesquisas dependerá de los resultados de Medicina Legal, de la inspección realizada por el CTI y de los elementos que puedan aportar los registros del sector y las personas que estaban cerca del parqueadero.

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