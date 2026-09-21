Colombia

Tras el asesinato del guarda Cristian Garzón en estación de Transmilenio, vigilantes hicieron un plantón para exigir garantías: “Nos sentimos vulnerables”

Los guardias dicen que el uniforme y los elementos de protección resultan insuficientes frente a usuarios violentos que evaden el pasaje del sistema de transporte

Imagen de referencia - La protesta de los vigilantes de Transmilenio reclama justicia por el asesinato de Cristian Garzón - crédito Captura de Pantalla Facebook
Imagen de referencia - La protesta de los vigilantes de Transmilenio reclama justicia por el asesinato de Cristian Garzón - crédito Captura de Pantalla Facebook
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Sigue la conmoción en Bogotá tras el crimen de Cristian David Garzón Castro, un joven de 27 años que se desempeñaba como guarda de seguridad en el escuadrón anticolados del sistema de transporte Transmilenio.

Los hechos ocurrieron en la mañana del viernes 18 de septiembre de 2026, cuando el vigilante había impedido el ingreso al sistema de una pareja por uno de los costados de la estación Terreros en Soacha (Cundinamarca). No obstante, fue atacado con arma blanca en dos oportunidades, al no permitir el acceso de forma irregular a las dos personas. Aunque fue llevado a un centro asistencial cercano, finalmente se oficializó su fallecimiento producto de las heridas ocasionadas.

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Tras el crimen, un grupo de vigilantes adelantaron en la mañana del lunes 21 de septiembre una protesta pacífica en el Portal Sur de Transmilenio, en la que exigieron mejores condiciones para desempeñar su labor, así como un llamado de justicia tras el asesinato de su compañero.

La protesta se realizó en el Portal Sur de Transmilenio - crédito Captura de Video X/Blu Radio
La protesta se realizó en el Portal Sur de Transmilenio - crédito Captura de Video X/Blu Radio

El líder del grupo, Maicol Beleño, declaró a Noticias Caracol que el uniforme y los elementos de protección no bastan ante este tipo de agresiones por parte de los evasores del pago. “Como nosotros tenemos la voluntad de estar acá para prestar ese servicio, pues también queremos tener las herramientas idóneas para prestar el servicio, ya que nos sentimos vulnerables y con miedo”, indicó al citado medio de comunicación.

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Así mismo, Beleño aseguró que presenció el ataque y que Garzón hablaba con el señalado agresor cuando este sacó la navaja y lo hirió de muerte. También pidió mayor respaldo de las autoridades en las estaciones, donde los guardias enfrentan situaciones relacionadas con usuarios que intentan evadir el pasaje.

“Este (chaleco) pues es en tipo cuerina. No es una herramienta que nos protege 100%. Sí nos protege, pero no es la idónea para prestar este servicio”, mencionó.

De igual manera, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de conflictos y que se cumpla con el pago para ingresar al sistema de transporte público.

Sé que este es un país de paz, no tenemos necesidad de ir a la riña, al choque, porque somos personas, somos ciudadanos igual que ustedes, con la gran diferencia que portamos un uniforme. Pues el llamado es un poco más de cultura”, complementó a El Tiempo. Durante la manifestación, los trabajadores enviaron un mensaje de solidaridad a la madre de la víctima.

Las imágenes registran el seguimiento de los guardas a la pareja y la posterior agresión contra Cristian Garzón, quien corre unos metros y se detiene en la separación entre la vía de TransMilenio y la calzada para vehículos particulares. - crédito @periodispublico/X

Pareja implicada en el crimen fue enviada a prisión

Según información recopilada por medios de comunicación, Cristian Garzón había actuado en contra de la pareja debido a que una de sus compañeras había impedido el ingreso al sistema.

La mujer, en declaraciones a Noticias RCN, señaló que el guarda pensó en ella durante la agresión, al considerar que tiene una hija de 18 meses. “Es un héroe. No debió ser él. En ese momento no estaba pensando en mi bebé. Tenía la cabeza caliente”, manifestó al citado noticiero nacional.

Momentos después del ataque contra el vigilante Cristian Garzón, se conoció otro video donde uniformados de la Policía Nacional detuvieron a la pareja involucrada en el crimen.

Los dos capturados fueron identificados como Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra. Un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a los dos detenidos por homicidio agravado, cargos que ninguno aceptó. Posteriormente, una juez de control de garantías ordenó que permanecieran en prisión.

Esta es la pareja que atacó al guarda de TransMilenio en la estación San Mateo - crédito @JorgeEmilioRey/X
Esta es la pareja que atacó al guarda de TransMilenio en la estación San Mateo - crédito @JorgeEmilioRey/X

En la audiencia, se conoció que Díaz Sierra registra cuatro anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. Mientras que Acevedo Sánchez, de nacionalidad venezolana, no registra antecedentes judiciales.

Entre tanto, Top Guard Ltda., la compañía de vigilancia encargada del escuadrón antievasión en Transmilenio, informó que Garzón había comenzado a trabajar pocos días antes del ataque. La empresa afirmó que acompañará a su familia durante el proceso y respaldará la investigación judicial.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez ‘Perico’, destacó la actuación de la Policía de Soacha, la Fiscalía y el Cuerpo Técnico de Investigación para efectuar la detención oportuna de los agresores. “Una persona que cumple con su labor no puede perder la vida por exigir el cumplimiento de las normas”, afirmó.

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