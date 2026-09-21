Expresidente Gustavo Petro confirmó que saldrá de Colombia nuevamente: viajará a Cannes a recibir premio internacional

El Congreso aprobó en agosto de 2026 que Gustavo Petro viaje a otros Estados si informa las fechas y los motivos - crédito Joel González/Presidencia

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El expresidente Gustavo Petro emprenderá un nuevo viaje internacional apenas semanas después de su salida a México, pero esta vez llegará hasta el viejo continente con el beneplácito del Congreso de la República.

Y es que el Legislativo aprobó en agosto de 2026 que el exmandatario pueda desplazarse a otros Estados siempre y cuando informe las fechas y los motivos de sus viajes.

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Según señaló el expresidente, su viaje iniciará el martes 22 de septiembre hacia la ciudad de Cannes, en la rivera francesa, para hacer parte de la ceremonia de premiacion de los Cannes Corporate Media & TV Awards 2026, que se adelantarán entre el 23 y 24 de septiembre.

“Hoy reuniones fundamentales en el Pacto Histórico. Mañana partimos a Cannes a recibir el premio mundial por el mejor audiovisual de un país para turismo”, comentó el exjefe de Estado en su cuenta de X.

El expresidente sacó pecho por su campaña publicitaria Descubre la diversidad de Colombia, el país de la belleza que, según imágenes publicadas por él mismo, obtuvo el primer lugar de los premios internacionales.

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“Sobrepasamos a Suecia y Suiza y quedamos en el primer lugar con la campaña “Colombia el país de la belleza”, la frase es creación mía, y la empresa de audivisuales que hizo la campaña se llama Tornus", comentó Petro.

El exmandatario aseguró que su estrategia para atraer el turismo internacional logró cifras no antes vistas en el país, lo que habría generado varios millones de dólares en ganancias.

“Me acompaña la exministra de industria y turismo, Daniela Morales. Logramos traer 25 millones de turistas que dejaron USD $ 37.000 millones, más que el carbón y el café, en camino a la descarbonización de la economía y el reemplazo de hidrocarburos en nuestra estructura económica”, concluyó el exmandatario.

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