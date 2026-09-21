Un muerto en voraz incendio en Cúcuta: al menos 12 casas resultaron afectadas

El fuego afectó 12 viviendas en el barrio Santo Domingo, según el reporte de las autoridades - crédito Bomberos

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Un fuerte incendio en Cúcuta (Norte de Santander) dejó una víctima fatal durante la madrugada del lunes 21 de septiembre. El fuego se registró en una vivienda del barrio Santo Domingo, donde murió un adulto mayor con discapacidad.

El Cuerpo de Bomberos de Cúcuta atendió la emergencia y logró controlar las llamas. Las autoridades aún no han establecido el origen ni las causas que desencadenaron el incendio.

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La conflagración afectó a 12 viviendas del sector, según el reporte de las autoridades locales de Gestión del Riesgo. Tras la intervención de los organismos de socorro, el área quedó bajo seguimiento para identificar las necesidades de las familias perjudicadas.