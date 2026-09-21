Falsa tienda de Temu generó euforia en Barranquilla: el momento se viralizó en redes sociales

La expectativa por productos y precios similares a los de Temu impulsó la asistencia al comercio físico en Soledad - crédito Captura de Video X

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La apertura de una bodega identificada con la compañía extranjera Temu provocó una aglomeración de cientos de personas que esperaban encontrar en el local productos y precios similares a los de la plataforma digital.

El local fue instalado en el barrio Manuela Beltrán de Soledad, municipio que hace parte del área metropolitana de Barranquilla (Atlántico), y su inauguración se registró el sábado 19 de septiembre de 2026.

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En videos difundidos en las redes sociales se muestran filas frente al negocio, minutos antes de la apertura de la tienda física. Incluso, al momento de su inicio de operaciones, parte de los asistentes corrió hacia el interior, en medio de empujones y congestión en el acceso.

El hecho no dejó personas lesionadas, daños materiales o intervención de autoridades durante la apertura. Tampoco se ha informado si el local modificará sus protocolos de ingreso ante futuras concentraciones de compradores.

El momento generó diferentes reacciones en las redes sociales. Algunos cuestionaron que la ciudadanía acuda a estos sitios y no compre productos hechos en el país, mientras que otros celebraron la apertura de la tienda física.

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“La gente se está matando por comprar baratijas arruinando la industria nacional”; “Los Roberto Carlos y el cosquilleo que no faltan en los tumultos”; “Definitivamente la costa es otro mundo”; “Dejen que la gente sea feliz”; “A comprar cosas que no necesitan”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La expectativa se centró en la posibilidad de trasladar a un comercio físico la oferta de ropa, accesorios, artículos para el hogar, herramientas, tecnología y productos de belleza que Temu comercializa por internet.

Sin embargo, varios usuarios de redes sociales mencionaron que no existe confirmación de que el establecimiento sea una tienda oficial de la compañía ni de que cuente con autorización para operar bajo ese nombre. El negocio sería independiente y habría usado el nombre de la plataforma sin ser una tienda oficial, según recopiló Pulzo.

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Hasta el momento, la compañía extranjera no ha comunicado la veracidad de dicha tienda ubicada en el Atlántico, por lo que la empresa mantiene su operación en Colombia a través de su plataforma digital y sus canales de atención en línea. Tampoco se conoce una declaración pública de los responsables del local sobre un eventual acuerdo con Temu Colombia.

Posibles sanciones

Si se comprobara un uso no autorizado de una marca registrada, el caso podría acarrear sanciones contempladas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

De acuerdo con la entidad, el propietario podría enfrentar multas de entre 1.000 y 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según la gravedad de la conducta y la reincidencia. Las medidas también pueden incluir el cierre parcial o total del establecimiento.

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En caso de cierre total, la sanción puede implicar el decomiso, retiro del mercado y destrucción de productos, avisos, enchapes, letreros o material publicitario que lleven la marca sin autorización. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia advierte que el uso fraudulento o la usurpación de una marca registrada puede derivar en penas de cuatro a ocho años de prisión.