Colombia

Extinción de dominio a almacenes de Koaj y Lili Pink: Ejército y Fiscalía ocuparon varios locales que estarían vinculados a una presunta red de lavado de activos

La Décima Tercera Brigada, con apoyo del CTI y la SAE, reportó un operativo simultáneo que afectó fincas, apartamentos y locales, señalados de estar ligados a lavado, contrabando y enriquecimiento ilícito

El Ejército Nacional intervino 38 bienes en Bogotá y Cundinamarca dentro de un operativo por extinción de dominio contra economías ilícitas - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional intervino 38 bienes en Bogotá y Cundinamarca dentro de un operativo por extinción de dominio contra economías ilícitas - crédito Ejército Nacional
Guardar

En medio de las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales y de seguridad del país contra las economías ilícitas, en la mañana del lunes 21 de septiembre el Ejército Nacional entregó detalles del operativo adelantado de forma simultánea en Bogotá y Cundinamarca que dejó decenas de bienes intervenidos y bajo proceso de extinción de dominio.

Según las autoridades, las propiedades estarían al servicio de una presunta organización criminal transnacional que, entre otras, se habría apoderado de varios establecimientos de las marcas Koaj y Lili Pink que fueron alcanzadas por las medidas cautelares.

PUBLICIDAD

La operación incluyó inmuebles urbanos y rurales que, según las autoridades, podrían tener relación con recursos obtenidos mediante lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando. La decisión no define aún la propiedad definitiva de los bienes: los afectados podrán controvertirla dentro del proceso judicial.

La Décima Tercera Brigada del Ejército informó que el operativo se realizó con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Las autoridades impusieron embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 38 propiedades avaluadas en más de 379.000 millones de pesos. La medida impide que los predios sean vendidos, transferidos o dispuestos mientras la investigación sigue su curso.

PUBLICIDAD

El conjunto de bienes incluye fincas, apartamentos, bodegas, parqueaderos y locales comerciales. Los investigadores buscan establecer si fueron adquiridos con recursos ilícitos o si guardan vínculo con las actividades bajo indagación.

El brigadier general William Fernando Caicedo Benavidez, comandante de la Décimo Tercera Brigada del Ejército Nacional, indicó que 21 de los inmuebles intervenidos se encuentran en Bogotá.

La mayoría de esas propiedades está situada en los sectores de Unicentro y Toberín. En esa zona quedaron cobijados locales comerciales vinculados a Koaj y Lili Pink. Los otros 17 predios están ubicados en Tabio, Tenjo, Funza y La Calera. Se trata de inmuebles rurales sobre los que también recayeron restricciones cautelares.

La Fiscalía ya investigaba a Lili Pink por presunto contrabando y lavado

La nueva intervención se relaciona con una investigación previa de la Fiscalía General de la Nación contra la cadena de ropa femenina Lili Pink por presunto contrabando y lavado de activos.

El 16 de septiembre, el ente acusador anunció medidas cautelares sobre 45 bienes valorados en más de 184.615 millones de pesos. Esas propiedades estaban repartidas entre Bogotá y seis departamentos.

El paquete incluyó 17 inmuebles rurales y 28 urbanos. Los bienes se ubicaban en Bogotá, Funza, La Calera, Tenjo, Cartagena, Pereira, Ibagué y Cali.

La Fiscalía hizo pública la investigación el 27 de abril, cuando las autoridades intervinieron más de 400 tiendas que comercializaban la marca. Durante ese operativo también capturaron a varias personas.

Entre los procesados figura el abogado Walter Martínez Martínez, a quien imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando. El acusado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Según el ente investigador, la presunta estructura habría empleado importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. El objetivo habría sido ingresar al país prendas de vestir, juguetes y cosméticos para luego distribuirlos con apariencia de legalidad.

La investigación examina operaciones por más de 730.000 millones de pesos

La Fiscalía calcula que el entramado investigado estaría vinculado con operaciones de lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos. El expediente también contempla un presunto enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones y operaciones de contrabando por más de 75.000 millones.

Esas cifras forman parte de la hipótesis de investigación de la Fiscalía. La justicia deberá determinar las responsabilidades individuales y empresariales que correspondan.

La SAE asumirá la administración de los inmuebles ocupados durante el trámite judicial. Al final del proceso, las propiedades podrían regresar a sus titulares o pasar de forma definitiva a manos del Estado.

Los propietarios, poseedores y demás personas afectadas podrán presentar argumentos y controvertir las medidas cautelares. La Fiscalía deberá demostrar el origen ilícito de los recursos o el nexo de los bienes con las actividades investigadas.

Temas Relacionados

Ejército NacionalKoajLili PinkExtinción de dominioColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Qué pasará con Colombia en la Asamblea de la ONU sin Abelardo de la Espriella: experta analizó el rol del país en la escena internacional tras la decisión del Presidente

La delegación encabezada por José Manuel Restrepo expondrá las prioridades externas del nuevo Gobierno y tendrá su intervención en la asamblea el jueves 24 de septiembre de 2026

Qué pasará con Colombia en la Asamblea de la ONU sin Abelardo de la Espriella: experta analizó el rol del país en la escena internacional tras la decisión del Presidente

Asesinaron a jefe de ventas de Coca-Cola porque no entendió lo que quería el ladrón: le dispararon en la cabeza tras robarle una cadena y un celular

La víctima, que viajaba en un carro con su hermana por una importante vía de Medellín tras salir de un local de comidas rápidas, fue abordado por dos hombres en moto en un semáforo

Asesinaron a jefe de ventas de Coca-Cola porque no entendió lo que quería el ladrón: le dispararon en la cabeza tras robarle una cadena y un celular

Andrea Petro afirmó que el Pacto Histórico no tenía ningún candidato que pudiera enfrentar a Abelardo de la Espriella: “Estábamos en un pase complicado”

La hija del exmandatario Gustavo Petro reconoció que Iván Cepeda tiene trayectoria e influencia política, pero consideró que no logró transmitir la conexión pública necesaria durante la campaña presidencial de 2026

Andrea Petro afirmó que el Pacto Histórico no tenía ningún candidato que pudiera enfrentar a Abelardo de la Espriella: “Estábamos en un pase complicado”

Cali vs. Santa Fe: Dimayor confirmó cuál será la sede del partido de ida de la final de la Liga Femenina

La final del fútbol femenino por tercer año consecutivo tendrá como protagonistas al equipo Cardenal y al cuadro azucarero, que definirán el club más veces campeón en Colombia

Cali vs. Santa Fe: Dimayor confirmó cuál será la sede del partido de ida de la final de la Liga Femenina

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 21 de septiembre: ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 21 de septiembre: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

ENTRETENIMIENTO

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Ana Karina Soto y Pedro Palacio recordaron las dos veces que hablaron de casarse cuando fueron novios: “Fue bacanísimo”

Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su hijo Gael: “Bienvenido, amor de mi vida”

Karina García aseguró que las mujeres son “más inteligentes” para poner los cachos: Kris R reaccionó

Manuel Medrano lanzó fuerte comentario contra el pódcast de Juan Pablo Raba: “Dejen de llorar tanto”

Deportes

Cali vs. Santa Fe: Dimayor confirmó cuál será la sede del partido de ida de la final de la Liga Femenina

Cali vs. Santa Fe: Dimayor confirmó cuál será la sede del partido de ida de la final de la Liga Femenina

Mariana Pajón ganó medalla de oro en los Juegos Suramericanos 2026: la excampeona de BMX subió al podio tras dos años de ausencia de las competencias y en un deporte diferente

Inició la concentración de la selección Colombia para la triple fecha de amistosos de septiembre-octubre: estos fueron los primeros en llegar

Juegos Suramericanos 2026: Colombia superó las 100 medallas, estas son las competencias de los deportistas nacionales hoy, 21 de septiembre

Atlético Nacional perdió con Llaneros con James Rodríguez en la cancha: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay