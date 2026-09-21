Colombia

Exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco cuestionaron pruebas de la Fiscalía en el caso Ungrd: juez dio tres semanas para revisarlas

Alejandro Carranza, abogado del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, cuestionó el material probatorio presentado por la Fiscalía y afirmó que algunos archivos estaban cifrados, por lo que ninguna de las partes pudo acceder a su contenido

l magistrado Jorge Caldas ordenó a la Fiscalía subsanar las fallas en el descubrimiento de pruebas del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), tras respaldar los reclamos de las defensas de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco - crédito audiencia contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
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El lunes 21 de septiembre de 2026 comenzaron las audiencias preparatorias de juicio contra los exministros del Gobierno de Gustavo Petro Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, vinculados al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Durante la diligencia, las defensas de los exministros cuestionaron las pruebas de la Fiscalía General de la Nación, con las que el organismo busca llevar a juicio a los exfuncionarios.

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Alejandro Carranza, abogado defensor del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, cuestionó las pruebas y aseguró que algunos archivos estaban cifrados y que, según afirmó, nadie pudo abrirlos.

El abogado Alejandro Carranza aseguró que hay acusaciones infundadas contra Ricardo Bonilla - crédito @HombreJurista/X y Colprensa
Alejandro Carranza, abogado defensor del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, cuestionó las pruebas de la Fiscalía - crédito @HombreJurista/X y Colprensa

“Que la copia sea fiel no significa que la evidencia esté completa. El Blu-ray de extracción del buzón no pudo copiarse. Hay carpetas que ambas partes constataron vacías, hay archivos cifrados que nadie ha podido abrir y hay documentos sin carpeta de texto que la propia Fiscalía ofreció escanear de nuevo”, expresó.

El abogado de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, también cuestionó las pruebas y formó la siguiente pregunta: “¿Para qué descubría la Fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?”.

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Ricardo Bonilla, por su parte, expuso una teoría sobre el proceso que viene realizando la Fiscalía General de la Nación en su contra y aseguró que cierta información no tiene “ningún sentido” y quiere, según las declaraciones del exministro “reducir la capacidad de la defensa”.

“Siento a la Fiscalía inundándonos de información de la que, tal como lo acaba de decir el abogado Carranza, mucha no tiene ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa”, señaló la Fiscalía General de la Nación.

Pronunciamiento de la Fiscalía

La fiscal a cargo del caso contra los exministros calificó de “equivocadas” las intervenciones de las defensas sobre el supuesto ocultamiento de pruebas.

“Ningún elemento fue ocultado, sustraído, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa. Por el contrario, dentro del descubrimiento efectuado se incluyeron, incluso, aquellos archivos digitales que se encontraban protegidos mediante mecanismos de seguridad que impedían su apertura, precisamente para garantizar la máxima transparencia posible con relación a todo aquello que hacía parte del expediente investigativo”, indicó la fiscal del caso.

- crédito Mariano Vimos - Lina Gasca/Colprensa
La fiscal a cargo del caso contra los exministros calificó de “equivocadas” las intervenciones de las defensas sobre el supuesto ocultamiento de pruebas - crédito Mariano Vimos/Lina Gasca/Colprensa

La fiscal sostuvo que la discusión no se centra en una presunta omisión en la entrega de las pruebas, sino en que varios de esos elementos estaban protegidos con contraseñas y otras medidas de seguridad que las defensas debían conocer.

Plazo de tres semanas

Ante lo sucedido, la Corte Suprema de Justicia, a través del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera le dio tres semanas a la Fiscalía General de la Nación para que destape todas las pruebas.

“Debemos recordar que el deber que le impone a la Sala el numeral primero del artículo 356 de la Ley 906 de 2004 es verificar que el descubrimiento probatorio se realice de manera completa. Por lo tanto, le solicito adelantar las gestiones necesarias para que las defensas puedan acceder a toda la información que le permitió estructurar su caso, en particular a aquellos documentos que no se pueden abrir, pues su contenido es fundamental para los defensores”, indicó el magistrado.

Por esta razón, el magistrado Caldas Vera invitó a los defensores y a la fiscal a mantener un diálogo fluido.

“Invito a los defensores y al fiscal a mantener un diálogo fluido, a fin de que los apoderados y la Fiscalía indiquen puntualmente las falencias del descubrimiento probatorio. De ello, solicito enviar a la Sala el acta correspondiente para su verificación. Igualmente, invito al señor fiscal a que, de acuerdo con su rol constitucional, preste el acompañamiento correspondiente para facilitar y concluir el descubrimiento probatorio”, aseveró.

Ante esta situación, la Corte Suprema aplazó la audiencia preparatoria del juicio contra Velasco y Bonilla. Además, otorgó tres semanas a la Fiscalía y a las defensas para revisar en conjunto la totalidad de las pruebas del proceso.

“La Sala otorgará tres semanas para cumplir con el cometido que se acaba de anunciar. Por ello, les pido que, a partir de la fecha, estén atentos a las actividades y labores que les corresponden para finiquitar el descubrimiento probatorio de la Fiscalía”, puntualizó.

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