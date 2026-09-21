Villa de Leyva declaró calamidad pública por incendio en el cerro San Marcos: Anunciaron medidas de seguridad para los habitantes

Las columnas de humo restringen el apoyo aéreo, mientras más de 250 personas trabajan por tierra y cuatro aeronaves participan en la emergencia, según reportes oficiales de autoridades nacionales y departamentales - crédito redes sociales/X

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Villa de Leyva declaró calamidad pública para atender el incendio forestal que avanza en el cerro San Marcos, en el sector de La Castellana. Las autoridades ordenaron evacuar a residentes del noreste del municipio, suspendieron las clases para el lunes 21 de septiembre y habilitaron el coliseo municipal como centro de atención para afectados y organismos de socorro.

El incendio, iniciado en la tarde del sábado 19 de septiembre, estaba controlado en 50% durante la tarde del domingo 20, según el Ministerio de Ambiente. No obstante, los fuertes vientos han impedido extinguir las llamas y favorecieron la extensión de nuevos focos hacia sectores próximos a viviendas.

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El presidente Abelardo de la Espriella informó que el incendio está “confinado en terreno”, mientras los equipos concentran los esfuerzos en la cabeza del fuego. El mandatario aseguró que la Fuerza Aérea Colombiana y los organismos de emergencia mantienen desplegadas sus capacidades para contener la situación.

Medidas para habitantes, colegios y voluntarios

La Gobernación de Boyacá informó que la declaratoria de calamidad pública fue adoptada en articulación con el Comité de Gestión del Riesgo de Villa de Leyva. La medida permite coordinar la respuesta institucional ante el incendio y activar acciones para proteger a los habitantes expuestos.

Villa de Leyva declaró calamidad pública por el incendio forestal en el cerro San Marcos y evacuó a residentes del noreste del municipio - crédito Gobernación de Boyacá

Las instituciones educativas no tendrán clases el lunes 21 de septiembre. Las autoridades pidieron a la población resguardarse en sus viviendas, atender únicamente los comunicados de la administración municipal y evitar desplazamientos hacia las zonas donde se desarrolla la operación.

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Además, el Puesto de Mando Unificado funciona desde la Casa de Justicia de Villa de Leyva. Desde allí se coordinan las labores de bomberos, Defensa Civil, autoridades departamentales, entidades nacionales y los grupos de apoyo llegados desde otros municipios.

El coliseo municipal fue dispuesto como albergue y punto de atención primaria. Según la administración local, el objetivo es recibir a las personas que resulten afectadas, atender a voluntarios y organismos de socorro, y reducir la presión sobre el hospital.

El secretario de Gobierno de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, afirmó que varias personas han presentado caídas y afectaciones respiratorias y visuales durante las labores en primera línea. Indicó que un herido fue atendido en el hospital y los demás recibieron asistencia en el lugar de la emergencia.

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Las autoridades suspendieron las clases del lunes 21 de septiembre y habilitaron el coliseo municipal como centro de atención para afectados y organismos de socorro - crédito Secrearía de Educación de Boyacá-Gobernación de Boyacá/X

Las autoridades solicitaron a los voluntarios apoyar principalmente las labores logísticas y administrativas. Méndez explicó que las ayudas deben coordinarse con la administración municipal para evitar congestiones en puntos de la operación y permitir el ingreso de los equipos especializados.

Vientos y humo dificultan el apoyo aéreo

De igual manera, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, indicó que la fuerza del viento aumentó en las últimas horas y ha impedido controlar por completo el incendio. Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró desde su cuenta de X que la operación cuenta con cuatro aeronaves: dos contratadas por la Gobernación y dos dispuestas por el Gobierno nacional.

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Méndez señaló que las columnas de humo también han limitado el acceso de los helicópteros a algunas áreas. El funcionario explicó que el combustible de las aeronaves influye en el ritmo de los vuelos y que los equipos en tierra han trabajado durante toda la jornada, varios de ellos tras llegar desde otras ciudades.

El mandatario de Boyacá afirmó que las ráfagas y el humo complican las maniobras aéreas, reportó que operan cuatro aeronaves y advirtió que la prioridad es proteger a la población y al Santuario de Iguaque - crédito Carlos Amaya/X

Amaya pidió más apoyo aéreo, máquinas de bomberos y personal para enfrentar el incendio. El gobernador sostuvo que las ráfagas de viento mantienen la dificultad para controlar un fuego de esta dimensión y advirtió que la prioridad es proteger a la población y el Santuario de Iguaque, al que ya habría llegado la emergencia.

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El ministro Arjona agradeció el trabajo de más de 250 personas desplegadas en Villa de Leyva. “Bomberos, organismos de socorro, autoridades y demás equipos trabajan de manera articulada”, afirmó, al referirse a las operaciones terrestres y aéreas.

El alto funcionario también indicó que, de acuerdo con información preliminar de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el incendio pudo haber sido provocado. “Las autoridades competentes adelantan las verificaciones correspondientes”, señaló el ministro.

La administración de Villa de Leyva reportó caídas y afectaciones respiratorias y visuales entre personas que trabajaron en la primera línea del incendio forestal - crédito @jeroriveracine/X

Evacuaciones en hoteles y llamado a atender las alertas

Uno de los puntos de mayor preocupación estuvo en los hoteles El Duruelo y Suites Arcoíris, que fueron evacuados ante la cercanía de las llamas. La Defensa Civil sacó a 29 personas del Hotel Suites Arcoíris, según informó Carlos Amaya.

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El gobernador indicó que 10 personas, entre propietarios y trabajadores del hotel, decidieron permanecer en el establecimiento. Los organismos de emergencia mantienen seguimiento sobre su situación mientras continúan las labores en el área.

La administradora del Hotel Arcoíris, Eliana Suárez, había pedido ayuda mediante redes sociales y denunció que el fuego se acercaba al lugar. Posteriormente, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que las cabañas fueron protegidas por la actuación de bomberos, Defensa Civil y las descargas aéreas.

Parques Nacionales Naturales de Colombia pidió a los habitantes apoyar las instrucciones de las autoridades y recomendó disponer recipientes con agua para la fauna afectada, sin interferir con las labores de los equipos que combaten el incendio.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que las cabañas fueron protegidas por la actuación de bomberos, Defensa Civil y las descargas aéreas - crédito Rodrigo Lara/X

La Ungrd reportó 27 incendios forestales en seguimiento en el país: 19 permanecían activos y ocho estaban controlados. Villa de Leyva figuraba entre las emergencias activas, junto con focos en Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima y Valle del Cauca.