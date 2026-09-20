“Maldito colombiano”: en video quedó registrada una mexicana que agredió verbalmente a un colombiano y a la comunidad latina en EE. UU.

La mujer amenazó al colombiano con las autoridades migratorias - crédito CiudadPublicidad (Baja California México)/Facebook

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Óscar Herrera es el colombiano propietario del restaurante Chorizos de Mi Tierra que denunció que una mujer mexicana lo insultó durante varios días frente a su negocio en San José, California, Estados Unidos, una situación que, según relató, afectó la permanencia de algunos clientes en el establecimiento.

Lo particular de los ataques de la mujer es que son contra la población latinoamericana que residente en el país norteamericano. Por eso, ante la desesperación por los acechos de la inmigrante, el comerciante grabó uno de los episodios y compartió el video en redes sociales.

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En las imágenes, se escucha a la mujer decir: “Maldito colombiano, pidiendo asilo y gritando como perro como tú. Ahí te va, hijo de tu puta madre. Pa’ ponerlo mero allá. ¡Y estás grabado, todo! Ahí está. Yo no voy a andar con pendejadas, yo sí te voy a mandar al CBP One. Ahí está. ¡Y qué vendes acá! Vendes, no tienes permiso, no me puedes hacer nada porque yo no vengo con CBP One y tú sí viniste pidiendo como perro. No me puedes hacer nada", exclamó.

El CBP es el equipo de agentes de control migratorio de los Estados Unidos - crédoto Daniel Becerril/Reuters

Como contexto, el CBP One era una aplicación de las autoridades migratorias—que por decisión del Gobierno de los Estados Unidos ya no está disponible— cuya funcionalidad era programar citas migratorias o de asilo para inmigrantes. A su vez, el CBP, o Customs and Border Protection, es la agencia de reforzamiento de las leyes migratorias de Estados Unidos.

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Herrera aseguró, en diálogo con el medio Univisión, que no conoce a la persona y que decidió registrar la situación después de varios días de gritos frente al local.

“Señora, la voy a grabar porque usted me está insultando. Yo a usted ni la conozco”, relató el colombiano al medio sobre el video que publicó en redes sociales.

Algunos clientes se retiraron del local, según el propietario

El empresario colombiano sostuvo en la entrevista que los insultos alteraron la atención en el restaurante. Según su testimonio, algunos comensales se fueron ante los gritos de la mujer, incluso antes de terminar de pagar.

La aplicación CBP One ya no está funcionando - crédito Eric Gay/AP

“Se me fueron unos clientes sin pagar, prendieron el carro y se fueron”, afirmó Herrera en el reporte televisivo. El comerciante señaló que comprendió la reacción de sus clientes por el temor que pueden generar este tipo de episodios.

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“Como está la situación en este país en este momento, cualquier cosa… algunos vamos a huir porque no queremos regresar, queremos seguir en el sueño que estamos viviendo en este país”, expresó.

Por su parte, la mujer habría hecho comentarios sobre la nacionalidad y la situación migratoria del comerciante. Pero no solo eso, en registros de los hechos publicados en redes sociales, se oyen fragmentos de la mujer en los que se evidencia que también se despachó contra otras nacionalidades hispanas:

“Tú eres un maldito colombiano. Yo ahorita le voy a buscar a alguien que te mande a CBP One. Ah, mira, un vato colombiano que está tomando video. Mira, métete por adentro de donde está la panadería Rita y te metes para adentro y ves, tienen la bandera de Colombia. De Colombia y Venezuela es la misma mierda. Y Ecuador es la misma bandera. No me puede hacer nada porque nosotros los mexicanos no venimos pidiendo asilo ni nada, ni papeles ni comida como ellos”, dijo.

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De acuerdo con el medio mencionado, el dueño del negocio negó haber solicitado asilo en Estados Unidos y afirmó que desconoce por qué la mujer lo increpó. “Pienso que puede ser xenofobia o algo le pasa, porque no comprendo, no sé ni cómo se llama la señora y por qué me está atacando”.

El colombiano, propietario de un negocio de chorizos, afirmó que no sabía las razones del ataque - crédito @lafresa_enusa/Threads

Herrera publicó la grabación en redes sociales y aseguró que recibió miles de visualizaciones y mensajes de respaldo en pocas horas. Según contó al medio, la difusión también llevó nuevos clientes a su negocio.

Un abogado explicó las vías legales ante el hostigamiento

El comerciante no había presentado una denuncia ante la Policía hasta el momento de la publicación del informe. No obstante, el abogado civil Hugo Iván Salazar explicó a Univision que una persona que enfrente hostigamiento reiterado puede acudir a una corte para solicitar una orden de restricción.

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Esa medida puede establecer límites para que la persona señalada no se acerque al establecimiento. Salazar indicó que, si la orden se incumple, las autoridades pueden intervenir con mayor rapidez.

El abogado añadió que la víctima puede acudir a la Policía aunque no conozca la identidad de quien presuntamente la hostiga. Las medidas de protección también pueden abarcar amenazas o acoso a través de redes sociales.