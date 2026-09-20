Colombia

La primera dama, Ana Lucía Pineda, visitó a la familia del niño de 5 años con parálisis cerebral en Cartagena: “Miren dónde nos tiene Dios hoy”

Keylor y su familia celebró su encuentro con la primera dama de Colombia durante su vistia al Hospital Infantil en Cartagena

La familia de Keylor celebró en Instagram el encuentro con la Primera Dama y agradeció a quienes han acompañado su camino - crédito soykeylor /IG

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La Casa del Niño Hospital Infantil de Cartagena realizó una jornada dirigida a pacientes pediátricos y sus familias, con actividades recreativas, regalos y reconocimientos simbólicos. El encuentro contó con la participación de la Primera Dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, y puso el foco en los niños atendidos por el programa devi Hemato-Oncología.

La visita reunió también a Tatiana Céspedes, esposa del vicepresidente de la República; Angélica Salas, primera dama del departamento de Bolívar; Liliana Majana, primera dama del Distrito de Cartagena; integrantes de las Tigresas de la Patria y representantes de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas.

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La actividad se desarrolló bajo el concepto de “Hospital de la Felicidad”. La institución organizó espacios de música, diversión y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes que atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad, con el propósito de brindarles un momento distinto junto a sus familias.

Entre los asistentes estuvo Keylor, de cinco años, quien se hizo conocido en redes sociales luego de que circulara un video en el que acompaña a su hermano, Keyler, durante ejercicios orientados a mejorar su movilidad.

Ana Lucía Pineda se reunió con Keylor, el niño de 5 años que se hizo conocido en redes sociales junto a su hermano gemelo Keyler - crédito Captura video
Ana Lucía Pineda se reunió con Keylor, el niño de 5 años que se hizo conocido en redes sociales junto a su hermano gemelo Keyler - crédito Captura video

En las imágenes, el niño permanece cerca de su hermano mientras realiza los movimientos y lo impulsa a seguir. “¡Vamos hermanito! ¡Vamos! ¡Vamos hermanito!”, se escucha en una parte de la grabación. El menor también le transmite apoyo con otra frase que se difundió ampliamente: “¡Tú puedes, hermanito!”.

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La familia compartió después fotografías del encuentro con la Primera Dama en la cuenta de Instagram del niño. Allí celebró la experiencia vivida durante la visita a la institución.

“Miren hasta dónde hemos llegado. Hoy nuestra familia tuvo un momento muy especial junto a la primera dama”, expresó la familia en esa publicación. El mensaje añadió: “Gracias a Dios por permitirnos vivir estos momentos y por cada persona que ha hecho parte de nuestro camino”.

Tras la actividad, Ana Lucía Pineda publicó un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al personal de la Casa del Niño Hospital Infantil y destacó la atención que reciben los pacientes pediátricos.

“Unidas por la salud, el bienestar y la sonrisa de nuestros niños y niñas”, escribió la Primera Dama. La publicación estuvo acompañada por imágenes en las que aparece Keylor junto a su familia.

La jornada en la Casa del Niño incluyó actividades recreativas, música, regalos y la imposición simbólica de capas como “Pequeños Héroes de la Vida”- crédito analu_pineda/IG
La jornada en la Casa del Niño incluyó actividades recreativas, música, regalos y la imposición simbólica de capas como “Pequeños Héroes de la Vida”- crédito analu_pineda/IG

Pineda también agradeció “al equipo médico y administrativo del hospital por su entrega diaria”. En su mensaje, sostuvo que cuidar a los niños es una causa compartida para demostrar por qué Cartagena es “la verdadera Ciudad Milagro”.

Las reacciones no se hicieron esperar, “Ayyyy noooo😢 que felicidad . Mi Keylor te lo dije Dios te ama y no te abandona . Noooo muero estoy felizzzzz bello😍“; ”Que primeras damas de lujo tenemos en el país. Dios las bendiga"; “Dios es Grande y Misericordioso!! Escucha nuestra, Bendiciones Infinitas para estos Angelitos y su Flia, Dios tiene un Próposito con ellos❤️🙌“; ”Porque los buenos somos más, firmes Por La Patria 🇨🇴 🐅 🙏 💪“: fueron algunos de los mensajes.

Los pacientes recibieron capas como Pequeños Héroes de la Vida

La visita incluyó la entrega de sillas de ruedas y una prótesis a beneficiarios del programa Hacia la Inclusión. La iniciativa busca ofrecer herramientas que permitan a los pacientes avanzar hacia una vida con mayor autonomía, dignidad e independencia.

Durante la jornada, los niños recibieron capas de forma simbólica para ser reconocidos como “Pequeños Héroes de la Vida”. El gesto buscó exaltar la valentía, la fortaleza y la esperanza de quienes enfrentan procesos de atención médica.

La Casa del Niño nombró a Pineda como “Embajadora de Sueños”. La distinción reconoció su cercanía con los pacientes y el compromiso de continuar acompañando sus expectativas y proyectos.

La Primera Dama Ana Lucía Pineda visitó la Casa del Niño Hospital Infantil para compartir con pacientes de Hemato-Oncología y sus familias - crédito analu_pineda/IG
La Primera Dama Ana Lucía Pineda visitó la Casa del Niño Hospital Infantil para compartir con pacientes de Hemato-Oncología y sus familias - crédito analu_pineda/IG

El encuentro también incluyó un homenaje a Alexander Carrascal, conocido como Doctor Alexito. La institución reconoció su trayectoria y su trabajo sostenido en favor de la felicidad y los derechos de los niños y de sus familias.

Para la Casa del Niño Hospital Infantil, este tipo de actividades permite mostrar las necesidades de los pacientes que enfrentan enfermedades complejas. También contribuye a fortalecer las redes de apoyo y a sumar acompañamiento para una atención pediátrica integral y humanizada.

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