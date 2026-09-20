Colombia

Atender la emergencia sin desatender el país: la doble agenda que propone Marcela Meléndez, directora de Fedesarrollo

La economista señaló que la atención de la emergencia tendrá que avanzar al mismo tiempo que la solución de problemas que ya estaban sobre la mesa; entre ellos las finanzas públicas, la seguridad, la energía y la recuperación del sistema de salud

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Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, analizó los principales desafíos que enfrenta Colombia tras la emergencia sísmica - crédito Colprensa
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La emergencia sísmica obliga al Gobierno a sumar una prioridad inmediata, pero para Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo, la reconstrucción no puede desplazar los problemas que ya estaban pendientes. La economista plantea que Colombia debe atender al mismo tiempo las necesidades que dejó el terremoto y cuatro frentes que considera urgentes: las finanzas públicas, la seguridad, la oferta de energía y la recuperación del sistema de salud.

A esto se agregan desafíos de largo plazo relacionados con el crecimiento, la productividad, la desigualdad y la pobreza. “El Gobierno va a tener que trabajar en dos caminos paralelos”, sostuvo Meléndez en entrevista con El País, al explicar que la atención de la emergencia tendrá que convivir con la agenda económica que el país ya tenía antes del desastre.

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Marcela Meléndez, nueva directora de Fedesarrollo
La economista sostuvo que el Gobierno deberá enviar señales de disciplina fiscal y buscar nuevas fuentes de ingresos mientras revisa el gasto público - crédito Luisa González/REUTERS - sur.org.co

Uno de los puntos que considera centrales es el manejo de las cuentas públicas. A su juicio, el Ejecutivo tendrá que generar ingresos y revisar el gasto, pues el margen para recortar es limitado. “El Gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para darle señales al mercado de disciplina fiscal”, afirmó.

La economista también pidió separar las cuentas asociadas a la emergencia de los problemas fiscales que Colombia ya enfrentaba. Para ella, recuperar el crecimiento será indispensable para ampliar los ingresos y atender, de manera paralela, los retos sociales.

En esa estrategia, la educación ocupa un lugar principal. Meléndez propone revisar qué aprenden los niños y jóvenes y qué habilidades necesitarán ante los cambios del mercado laboral y de la actividad productiva. “La educación tiene que ser la primera igualadora de oportunidades”, señaló al medio citado.

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Su planteamiento incluye modificar la forma de entender la educación superior. Considera necesario fortalecer la formación técnica y tecnológica y superar la idea de que todas las personas deben cursar una carrera profesional de cuatro o cinco años. La formación, según explicó, tendrá que ser más flexible, con cursos cortos que permitan entrar al mercado laboral, regresar a estudiar y actualizar conocimientos de manera permanente.

Meléndez planteó que la educación debe adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral y ofrecer alternativas de formación más flexibles - Secretaría de educación de Cali
Meléndez planteó que la educación debe adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral y ofrecer alternativas de formación más flexibles - Secretaría de educación de Cali

El crecimiento también pasa, según la directora ejecutiva, por sectores como la minería y los combustibles fósiles. La economista sostiene que Colombia todavía cuenta con recursos que pueden aprovecharse bajo criterios ambientales y de sostenibilidad. Además, resalta el potencial de los minerales críticos y la necesidad de evitar que esas actividades terminen financiando a grupos criminales.

El sector energético es otro de los frentes inmediatos que resaltó en el diario citado. Meléndez advierte que existe un problema de oferta asociado a la falta de señales regulatorias claras, las deudas de Air-e y el rezago en el pago de subsidios a las distribuidoras. “Es un sector facilitador de la actividad productiva”, explicó, al advertir que una oferta insuficiente y costos poco competitivos afectan a las empresas que dependen de la energía.

A esa agenda, suma la infraestructura de transporte, cuya ejecución, según dijo, lleva años rezagada. La inversión privada será necesaria, pero no cubrirá proyectos que no resulten rentables y que requieren los recursos públicos por su importancia para la conectividad y el funcionamiento de la economía.

La directora de Fedesarrollo también llamó la atención sobre la oferta de energía, la infraestructura y las condiciones necesarias para recuperar la inversión y el crecimiento - crédito Air-e y Luisa González /REUTERS
La directora de Fedesarrollo también llamó la atención sobre la oferta de energía, la infraestructura y las condiciones necesarias para recuperar la inversión y el crecimiento - crédito Air-e y Luisa González /REUTERS

Sobre el dólar, consideró difícil anticipar su comportamiento. Explicó que la caída reciente está relacionada con expectativas de mayor certidumbre y con el regreso de capitales al país, aunque advirtió que esa etapa puede cambiar. En Fedesarrollo, dijo, esperan que la tasa vuelva hacia los $3.500. Para consolidar esa confianza, sostuvo que el Gobierno deberá ofrecer reglas claras y evitar comunicaciones erráticas.

Además, defendió la independencia del Banco de la República como condición para el manejo económico.

Finalmente, ubicó la seguridad entre los desafíos que no pueden resolverse rápidamente. “No creo que la seguridad se vaya a solucionar en cuatro años”, dijo. Meléndez considera que Colombia debe hablar de crimen organizado y concentrar su respuesta en reducir el daño que produce, debido a su dimensión transnacional. En esa discusión, plantea un cambio de enfoque para la seguridad. “En Colombia debemos dejar de hablar de conflicto armado, y llamar al crimen organizado por su nombre, para abordarlo con la respuesta de políticas correcta.” Considera que el fenómeno trasciende las capacidades del país, por lo que la respuesta debe concentrarse en minimizar el daño allí.

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