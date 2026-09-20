Colombia

Cortes de agua en Bogotá del 21 al 25 de septiembre: suspenderán el servicio hasta por 27 horas en 10 localidades

La empresa recomendó almacenar agua antes de cada interrupción en recipientes limpios y anunció el envío de carrotanques a clínicas, hospitales y sitios de alta concentración de personas, que podrán solicitarse a través de la Acualínea 116

Cortesía: Infobae
La Eaab informó que los cortes de agua en Bogotá durarán entre 10 y 27 horas y buscan prevenir daños mayores en tuberías y accesorios de suministro - crédito Infobae
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Bogotá tendrá cortes de agua en sectores de 10 localidades entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento, instalación de accesorios, renovación de redes y empates del sistema de acueducto.

Las suspensiones tendrán duraciones de entre 10 y 27 horas, según informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab). La programación incluye zonas de Fontibón, San Cristóbal, Kennedy, Chapinero, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Suba, Usaquén y Barrios Unidos.

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También habrá interrupciones en el municipio de Gachancipá y en el sector Compartir, en Soacha. La empresa señaló que las intervenciones buscan “minimizar afectaciones por daños mayores” en tuberías y accesorios de suministro.

Cortes de agua en Bogotá para el 21 y 22 de septiembre

El lunes 21 de septiembre, el servicio será suspendido desde las 7:00 a. m. durante 27 horas en Modelia y Santa Cecilia, en Fontibón. El área afectada estará comprendida entre la transversal 73A y la carrera 86, desde la avenida calle 22 hasta la avenida calle 26, por mantenimiento preventivo.

Técnicos del IDU y de la Eaab trabajan en la reparación de la tubería afectada en la Avenida El Rincón, epicentro del corte de agua en Suba - crédito Acueducto de Bogotá
Bogotá tendrá cortes de agua entre el 21 y el 25 de septiembre de 2026 en 10 localidades por mantenimiento, renovación de redes y empates del acueducto - crédito Acueducto de Bogotá

Ese mismo día, Aguas Claras y Aguas Claras Sur, en San Cristóbal, tendrán un corte desde las 10:00 a. m. y por 14 horas. En Kennedy, los barrios Provivienda, Tejar, Alcalá, Ospina Pérez y Alquería estarán sin agua desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, por mantenimiento correctivo.

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La Cabrera, en Chapinero, tendrá suspensión desde las 9:00 a. m. y por 24 horas, entre la calle 85 y la calle 88, desde la carrera 13 hasta la carrera 15. La intervención corresponde a empates en las redes de acueducto.

Para el martes 22 de septiembre están previstos varios trabajos en Puente Aranda. Parque Américas y Cundinamarca tendrán corte desde las 7:00 a. m. por 24 horas, mientras que Los Ejidos estará afectado desde las 8:00 a. m. durante el mismo periodo. Guadalupe y Las Delicias tendrán interrupción desde las 9:00 a. m. por instalación de accesorios.

Kennedy concentrará varias suspensiones ese día. Andalucía Kennedy, Bavaria, Castilla, El Vergel Oriental, La Fayette, Nuevo Techo, Valladolid, Vergel, Villa Alsacia y otros barrios cercanos tendrán corte desde las 10:00 a. m. por 24 horas. Boitá, Santa Catalina, Tundama, Renania Urapanes y La Campiña también tendrán interrupción desde las 9:00 a. m.

Arborizadora Baja y Chircal del Sur, en Ciudad Bolívar, estarán sin servicio desde las 9:00 a. m. durante 24 horas. En Suba, San Carlos de Suba, Bilbao y Tibabuyes Occidental tendrán corte desde las 10:00 a. m. por empates de redes. Gachancipá tendrá mantenimiento correctivo desde las 11:00 a. m. durante 14 horas.

Cortes de agua en Bogotá
Ciudad Bolívar, Suba y Gachancipá también tendrán cortes de agua el 22 de septiembre por instalación de accesorios, empates de redes y mantenimiento correctivo - crédito Colprensa

Fontibón, Kennedy y Suba tendrán nuevas suspensiones

El miércoles 23 de septiembre, Salazar Gómez y Montevideo, en Fontibón, tendrán cortes desde las 7:00 a. m. El primero durará 24 horas y el segundo se extenderá por 27 horas, debido a empates de redes y mantenimiento preventivo.

En Kennedy, Bellavista, Ciudad de Cali, Ciudad Granada, Dindalito, El Jazmín, Patio Bonito II, Provivienda Occidental, Quintas de Tierra Buena y Villa Alexandra estarán sin agua desde las 10:00 a. m. durante 24 horas. Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia y Villa Anita tendrán una suspensión en el mismo horario.

Verona, Ensueño y Sierra Morena, en Ciudad Bolívar, tendrán corte desde las 9:00 a. m. por instalación de accesorios. Los Andes, en Barrios Unidos, estará afectado desde las 10:00 a. m. durante 24 horas, mientras Unicentro, en Usaquén, tendrá suspensión en el mismo horario por renovación de redes.

También el miércoles, varios sectores de Suba tendrán interrupción durante 10 horas desde las 10:00 a. m. La programación incluye Almirante Colón, Altos de Suba, Atenas, Casa Blanca, Ciudad Hunza, Gilmar, Iberia, Las Villas, Niza Norte, San José de Bavaria, Suba Cerros y Villa Elisa.

Cortes de agua en Bogotá
El miércoles 23 de septiembre habrá nuevos cortes de agua en Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Usaquén y Suba, con suspensiones de hasta 27 horas - crédito Colprensa

El jueves 24 de septiembre habrá cortes en San Pablo Jericó, en Fontibón; Compartir, en Soacha; y varios barrios de Kennedy, Ciudad Bolívar, Chapinero y Usaquén. La mayoría comenzará entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m., con una duración de 24 horas. El viernes 25, Barcelona y San Rafael Industrial, en Puente Aranda, tendrán suspensión desde las 7:00 a. m. por 27 horas.

La Eaab recomendó llenar los tanques de reserva antes de cada corte y consumir el agua almacenada en recipientes dentro de las siguientes 24 horas.

La empresa indicó que dispondrá de carrotanques con prioridad para clínicas, hospitales y lugares de alta concentración de personas, que podrán solicitarse a través de la Acualínea 116. Para conocer el calendario de suspensión del servicio en Bogotá y Cundinamarca haga clic aquí.

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