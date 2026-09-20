Colombia

A la cárcel un taxista investigado por robos y agresiones sexuales a pasajeras en Medellín

Juan José Estrada Vélez, de 24 años, tendrá que responder por cuatro hechos denunciados entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 contra pasajeras

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
Las víctimas habrían sido intimidadas con un arma cortopunzante y obligadas a suministrar las claves de sus aplicaciones financieras - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento preventiva contra Juan José Estrada Vélez, un conductor de taxi señalado de robar y agredir sexualmente a mujeres en Medellín, mientras avanza una investigación por cuatro hechos.

De acuerdo con la Fiscalía, los casos ocurrieron entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026. Las denunciantes habrían tomado el servicio durante la noche o la madrugada, cuando el procesado, de 24 años, presuntamente las intimidaba con un arma cortopunzante para quitarles sus pertenencias.

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Según la investigación, las mujeres también habrían sido agredidas sexualmente y obligadas a revelar las claves de las aplicaciones financieras instaladas en sus teléfonos. Con esos datos, Estrada Vélez habría intentado disponer del dinero disponible en las cuentas de las víctimas.

Fiscalía - crédito Fiscalía
De acuerdo con la Fiscalía general de la Nación, los casos ocurrieron entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 - crédito Fiscalía

“Estrada Vélez, al parecer, abordaba a las víctimas dentro del vehículo de servicio público, las intimidaba con un arma cortopunzante para despojarlas de sus pertenencias, las abusaba sexualmente y obligaba a suministrar las claves de acceso a las aplicaciones financieras instaladas en los teléfonos celulares, con el propósito de apoderarse del dinero disponible en las cuentas”, indicó la Fiscalía.

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En los cuatro episodios, el investigado habría dejado a las pasajeras en zonas solitarias después de los ataques. Las autoridades informaron que entre los bienes hurtados hay celulares y efectivo por más de $12 millones.

La captura se produjo en el barrio Laureles, poco después de que el taxista presuntamente robara y atacara sexualmente a una mujer. Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Medellín le imputó acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

El procesado no aceptó los cargos durante las audiencias, según informó la Fiscalía. La medida dispone que permanezca recluido en un establecimiento carcelario mientras continúan las actuaciones judiciales por los cuatro casos investigados.

“Una fiscal URI de la Seccional Medellín le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados. Por solicitud de la Fiscalía, una juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, aseveró el ente acusador.

Fiscalía - Fiscalía
Juan José Estrada Vélez no aceptó los cargos durante las audiencias, según informó la Fiscalía - crédito Fiscalía

Cómo denunciar una agresión sexual en Colombia

En Colombia, una persona que ha sufrido una agresión sexual puede solicitar atención médica, protección y acompañamiento institucional, además de presentar una denuncia penal. La Fiscalía General de la Nación recibe denuncias por violencia sexual a través de canales telefónicos, virtuales y presenciales.

Si existe una situación de riesgo inmediato, la recomendación es llamar a la línea de emergencias 123. Para comunicarse con la Fiscalía, está habilitada la línea 122 desde teléfonos celulares y el número 01 8000 9197 48 desde líneas fijas. La entidad también recibe denuncias en sus puntos de atención. El canal virtual Denuncia Fácil figura temporalmente en mantenimiento, por lo que la Fiscalía indica recurrir a sus líneas telefónicas.

La denuncia puede incluir el relato de los hechos, la fecha, el lugar, la identificación de la persona señalada si se conoce, eventuales testigos y elementos como conversaciones, fotografías o documentos. La falta de alguno de estos datos no impide informar el caso ante las autoridades.

La policía investiga la muerte de una mujer hallada en un motel de La Estrella tras una fiesta con alcohol y drogas - crédito Colprensa
La Fiscalía General de la Nación recibe denuncias por violencia sexual a través de canales telefónicos, virtuales y presenciales - crédito Colprensa

La atención médica no depende de haber denunciado

Las víctimas pueden acudir a hospitales, clínicas y servicios de urgencias públicos o privados. Las instituciones de salud deben prestar atención prioritaria en estos casos. La asistencia médica puede incluir valoración física y emocional, medidas para prevenir infecciones de transmisión sexual, anticoncepción de emergencia y toma de muestras, según la situación y con arreglo a los protocolos sanitarios.

Para mujeres víctimas de violencias basadas en género, la línea 155 ofrece orientación gratuita, confidencial y durante las 24 horas. El servicio brinda información sobre rutas de atención, derechos, medidas de protección y entidades competentes.

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