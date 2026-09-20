Colombia

Accidente de avioneta en Chocó: autoridades recuperaron los cuerpos de cuatro de los ocupantes fallecidos

El siniestro se presentó el domingo 13 de septiembre, cuando la aeronave partió desde el municipio de Condoto y cayó en una zona boscosa de ese departamento

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave - crédito @FuerzaAereaCol/X
La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que localizó en inmediaciones al Parque Nacional Natural Tatamá, indicios correspondientes a la aeronave - crédito @FuerzaAereaCol/X
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Chocó se convirtió en el escenario de dos de las tragedias más recientes en Colombia: la primera fue el terremoto del 10 de agosto, cuyo epicentro fue San José del Palmar, y el siniestro aéreo del domingo 13 del mismo mes, cuando una avioneta cayó a tierra en una zona boscosa.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana logró la recuperación de cuatro de los cinco fallecidos en el accidente, luego del desarrollo de un operativo para encontrar la aeronave y llegar hasta esa zona. Las condiciones del lugar y el clima hicieron que las autoridades tardaran más tiempo en llevar a cabo esa tarea.

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Se espera que, en las próximas horas, se llegue al punto en el que se encuentra el cuerpo de la última persona, para sacarla del lugar y realizar el respectivo traslado y así poder darle un cierre a la tragedia que golpeó al departamento, además de avanzar con la investigación sobre las causas exactas de la caída de la avioneta.

Recuperaron cuatro cuerpos del accidente aéreo

Casi una semana después del accidente que se presentó el domingo 13 de septiembre, la Fuerza Aeroespacial Colombiana por fin llegó al sector donde se encontraban los cuerpos de los miembros de la misión médica que se trasladaban desde Condoto, Chocó, hasta el aeropuerto de Guaymaral, Bogotá.

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A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella dio la noticia, al mencionar que la FAC “acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto. El cuerpo del piloto no pudo ser recuperado hoy, pero se hará mañana sin falta”.

Accidente avioneta Chocó
Este fue el anuncio sobre la recuperación de cuatro de los cinco cuerpos en el accidente de una avioneta en Chocó - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Eran cuatro mujeres extraordinarias que entregaron su vida al servicio de los más necesitados. Estas heroínas siempre serán recordadas por su vocación, su generosidad y su invaluable labor social. Que Dios las tenga en su gloria. Toda mi solidaridad y mis oraciones están con sus familias y seres queridos en este momento de inmenso dolor”, añadió el mandatario.

Los fallecidos en el accidente aéreo en Chocó son Sandy García, jefe de enfermería, las médicas Perla Constanza Álvarez y María Constanza Guzmán, la radióloga Julissa Figueredo, y el capitán y piloto de la aeronave, Mehmet Cankaya, según información de Noticias Caracol.

Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Victoria Guzmán, Julissa Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya murieron cuando regresaban de Condoto a Bogotá - crédito X
Perla Constanza Álvarez, Sandy García, María Victoria Guzmán, Julissa Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya murieron cuando regresaban de Condoto a Bogotá - crédito X

“Complejas condiciones geográficas y meteorológicas”

El viernes 18 de septiembre, la Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que “frente a las complejas condiciones geográficas y meteorológicas, en horas de la mañana, la tripulación de un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), en configuración Ángel, logró insertar a rescatistas militares en el Parque Natural Nacional Tatamá, en área cercana al lugar del accidente de la aeronave Cessna T-206, matrícula HK - 4985″.

“Desde allí, el personal especializado en búsqueda y rescate de la FAC inició el desplazamiento terrestre con el propósito de establecer la ruta, e instalar el sistema de descenso que permita llegar hasta el fuselaje de la aeronave y adelantar las maniobras necesarias para la extracción de los ocupantes”, añadió la FAC en un comunicado.

Accidente avioneta Chocó
La Fuerza Aeroespacial demoró casi una semana para llegar a la zona exacta donde la avioneta y sus ocupantes cayeron a tierra - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

La Fuerza Aeroespacial explicó que el operativo no ha sido sencillo por las lluvias constantes y el terreno donde se encontró a la aeronave: “A pesar de estas adversidades, el esfuerzo, profesionalismo y compromiso de los militares han permitido avanzar en la misión, bajo estrictos protocolos de seguridad operacional”.

“Estas labores iniciaron desde el 13 de septiembre, cuando fue reportada la pérdida de comunicación con la aeronave perteneciente a la Patrulla Aérea Civil Colombiana, donde la Fuerza Aérea activó sus protocolos de búsqueda y salvamento a través del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP), manteniendo desplegadas sus capacidades aéreas, mediante el empleo de aeronaves UH-60 Black Hawk, Bell 212, C-90 y Caravan”, señaló.

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