Informe revela red de reclutamiento y desestabilización armada en campus universitarios: ELN y Farc tendrían presencia en 10 universidades

Informe de inteligencia advirtió la presencia de células de guerrillas en diez universidades públicas para instrumentalizar a jóvenes revolucionarios - crédito Universidad Nacional/Europa Press

Guardar

Las autoridades identificaron células clandestinas de tres grupos armados ilegales en 10 universidades públicas de Colombia y alertaron, con base en un informe de inteligencia, que esas estructuras buscarían infiltrar colectivos estudiantiles y organizaciones sociales para promover radicalización, acciones violentas y escenarios de desestabilización urbana.

El documento, al que accedió el medio Semana, ubica la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de disidencias de las Farc en campus de varias ciudades y menciona interés en expandirse a otros centros académicos.

PUBLICIDAD

ELN y las disidencias de las Farc son los principales grupos que reclutan en las universidades públicas - crédito Europa Press

El mapa de presencia incluye en Bogotá a las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica. En Medellín aparecen la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

La lista también menciona la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga; la Universidad del Valle, en Cali; la Universidad de Popayán, en Popayán, y la Universidad Surcolombiana, en Neiva. La investigación añadió interés en centros académicos de Tunja, Armenia, Manizales, Ibagué, Fusagasugá y Villavicencio.

Cómo operan las células en las universidades

Los miembros de los grupos armados extorsionan y venden drogas para financiarse - crédito Alcaldía de Bogotá/@r3ntas/X

El informe de inteligencia sostiene que la vía más frecuente de penetración es el contacto con colectivos estudiantiles afines a sus posturas ideológicas. A partir de ese vínculo, las estructuras intentarían usarlos como instrumentos de radicalización para impulsar hechos de terrorismo.

PUBLICIDAD

“Una de las estrategias que han desplegado los grupos armados ilegales se ha concentrado en instrumentalizar a jóvenes con pensamientos revolucionarios. También buscan conexiones con grupos dinamizadores de eventos violentos, con quienes establecen canales de coordinación, financiamiento e instrucción en tácticas para afectar a la Policía”, puntualiza el reporte.

Las autoridades también ubican militantes dentro de organizaciones sociales con reconocimiento en los campus. A eso suman estrategias en redes sociales para capitalizar manifestaciones juveniles e incorporarlas a actividades de contenido ideológico.

Un uniformado que participó en la investigación señaló en diálogo con Semana que esas estructuras prevén formalmente su presencia en las universidades. Según esa descripción, las clasifican como “colectivos clandestinos e ideológicos, redes de apoyo y simpatizantes”.

PUBLICIDAD

Las fuentes de financiación y apoyo logístico

El reporte de inteligencia atribuye a esos grupos tres fuentes de financiación: giros directos desde las organizaciones armadas, mecanismos de autosostenimiento y actividades comunitarias. En el primer caso, los bloques del ELN y de las disidencias enviarían dinero en efectivo para patrocinar logística, símbolos y la fabricación de artefactos explosivos improvisados.

En el segundo frente, algunos estudiantes acudirían a la venta de estupefacientes, al hurto y a la extorsión dentro de las instituciones. El documento añade que, en ciertos casos, esos grupos habrían implantado esquemas de control del microtráfico.

La tercera vía sigue bajo investigación y apunta al probable uso de recursos públicos canalizados por actividades comunitarias. El texto menciona como ejemplo huertas locales que, en algunas ciudades, reciben apoyo de alcaldías.

PUBLICIDAD

La alerta por desestabilización urbana y reclutamiento

La investigación también describe procesos de formación y reclutamiento de jóvenes en áreas campamentarias unos se quedan en las zonas de monte, mientras que otros vuelven a la ciudad - crédito AFP

La advertencia central de las autoridades se concentra en la posibilidad de que esas redes clandestinas impulsen vandalismo y terrorismo urbano. “La principal amenaza se concentra en los intereses de los grupos armados ilegales de generar procesos de clandestinización que les permitan dinamizar acciones vandálicas y escenarios de desestabilización urbana”, explica el reporte publicado por el medio citado.

Entre los riesgos identificados aparece la capacidad para preparar, adquirir y adecuar artefactos explosivos improvisados con el fin de usarlos contra uniformados de la Policía Nacional e infraestructura estratégica del Estado.

La investigación también describe procesos de formación y reclutamiento de jóvenes en áreas campamentarias. “Los movilizan hacia áreas campamentarias para que reciban formación en el uso de armas de fuego, preparación, adecuación de artefactos explosivos y conocimiento de la ideología de cada uno de los grupos armados ilegales. Algunos de estos adolescentes se quedan en las filas de las estructuras armadas que se encuentran en áreas rurales y otros retornan a los centros urbanos a ‘replicar lo aprendido’”.

PUBLICIDAD

Además, recoge la sospecha de que desde las universidades se intente alentar protestas con efectos similares a los de 2021. “Sospechamos que puede ser el mismo esquema que se usó ese año, de usar el inconformismo de la gente para justificar el terrorismo”.