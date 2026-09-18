Colombia

Claves para celebrar el día del Amor y la Amistad sin saltarse el presupuesto

Aprovechar promociones, planificar experiencias y conocer los detalles que encarecen la temporada son acciones recomendadas para vivir septiembre sin que el consumo descontrole tus cuentas

Un hombre y una mujer sonríen mientras sostienen un corazón rojo con letras blancas, rodeados de globos en forma de corazón, velas y un regalo.
FENALCO indicó que en 2025 el 21% de los encuestados pensaba gastar entre $100.000 y $200.000, mientras 13% preveía superar los $200.000. . (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Celebrar Amor y Amistad sin salirse del presupuesto implica definir un monto real después de descontar gastos fijos, deudas y ahorro preventivo, planificar compras con tiempo, priorizar experiencias frente a compras por impulso, aprovechar convenios con descuentos y evitar financiar gastos más allá de la capacidad de pago.

Septiembre marca un punto de reactivación del consumo de los hogares colombianos, con más salidas a restaurantes, planes de entretenimiento, regalos y otros detalles para compartir con amigos, pareja y familia.

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FENALCO indicó que en 2025 el 21% de los encuestados pensaba gastar entre $100.000 y $200.000, mientras 13% preveía superar los $200.000. Yeny Useche, gerente de Convenios y Alianzas de Compensar, advirtió que fijar una cifra no basta si se dejan por fuera costos que terminan elevando la cuenta.

Useche señaló: “Uno de los principales errores al celebrar fechas especiales es asumir gastos que van más allá del precio inicial, como financiar una compra a múltiples cuotas, elegir productos por impulso sin comparar valores o no contemplar costos de parqueadero, propinas y desplazamientos. Aunque parezcan detalles menores, al sumarlos pueden elevar el valor final y generar estrés financiero en los meses siguientes”.

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Cinco claves para gastar menos en Amor y Amistad

Un hombre y una mujer sentados en un sofá sostienen una caja con forma de corazón y rosas junto a velas encendidas.
La primera recomendación consiste en establecer un monto específico para la celebración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera recomendación consiste en establecer un monto específico para la celebración. Para hacerlo, la vocera de Compensar planteó calcular el dinero disponible después de restar vivienda, servicios, alimentación, deudas y ahorro preventivo de los ingresos mensuales.

La segunda clave apunta a anticipar las compras. La planificación previa permite comparar precios, encontrar opciones más convenientes y reducir las decisiones de última hora.

También se aconseja priorizar experiencias sobre compras impulsivas. En lugar de centrar la celebración solo en regalos materiales, propone elegir actividades para compartir, como una comida, una salida o un plan de entretenimiento.

La cuarta sugerencia es aprovechar los convenios disponibles en categorías clave. La quinta pide no comprometer ingresos futuros y evaluar la capacidad de pago antes de financiar una compra o extender más de lo necesario las cuotas de la tarjeta de crédito.

Opciones de ahorro en planes y salidas de septiembre

Un hombre y una mujer brindan con copas de vino tinto frente a una mesa decorada con velas, pétalos de rosa, platos y un florero.
Salir a comer no tiene por qué convertirse en el gasto más alto de la fecha. Una forma de recortar la cuenta es dejar la cena para casa y salir solo por el postre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Celebrar el amor con poco dinero puede traducirse en un plan cercano y manejable para el bolsillo. Entre las opciones figuran desayunos en la cama, un picnic, un spa casero, una noche de cine en casa y salidas más baratas, además de regalos que eviten un gasto innecesario.

Si la intención es tener un detalle especial con la pareja sin desajustar las cuentas del mes, el primer paso consiste en fijar un presupuesto. Conviene revisar los pagos pendientes, el dinero disponible del sueldo y el límite de gasto antes de decidir cualquier plan.

Un desayuno en la cama puede resolver la celebración con pocos elementos. Bastan panqueques, fruta picada, café, jugo natural y una flor para armar un momento sencillo en casa.

Otra opción económica es organizar un picnic y aprovechar el aire libre en un parque. El almuerzo o la merienda pueden acompañarse con copas de vino si se busca un formato más especial.

Una pareja se sienta sobre una manta a cuadros en el césped de un parque junto a una cesta de picnic, globos rojos y flores.
Otra opción económica es organizar un picnic y aprovechar el aire libre en un parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El spa en casa también entra entre los planes de bajo costo. Un baño caliente, velas blancas y rosadas, música suave y un masaje con aceites esenciales pueden darle a la jornada un tono íntimo.

El cine en casa mantiene su lugar entre las alternativas más prácticas. Películas, crispetas y algunas bebidas siguen siendo una fórmula vigente para compartir tiempo sin salir.

Salir a comer no tiene por qué convertirse en el gasto más alto de la fecha. Una forma de recortar la cuenta es dejar la cena para casa y salir solo por el postre. Como los dulces cuestan menos que un plato fuerte, esa elección permite visitar un restaurante elegante sin pagar toda la cuenta.

Preparar la cena en casa reduce el gasto y permite servir aperitivos, plato principal, postre y bebidas por bastante menos de lo que costaría una salida. Velas y una lista de canciones favoritas ayudan a crear un ambiente más personal.

Las actividades gratuitas o baratas de cada zona pueden completar el plan sin afectar el presupuesto. Los museos suelen ser una alternativa accesible y, en algunos casos, incluso permiten pagar el monto que cada visitante elija.

En materia de regalos, las flores pueden resultar poco convenientes si se busca ahorrar. Un ramo de rosas puede ser costoso, sin contar el envío, y su duración es limitada.

Frente a ese gasto, una planta en maceta ofrece una opción más duradera. Si se quiere conservar la tradición, una sola rosa de tallo largo, una nota personal y chocolates pueden resolver el detalle sin convertirel Día del amor y la amistad en una cuenta difícil de pagar.

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