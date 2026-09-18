“Ningún pasaje vale más que una vida”: gerente general de Transmilenio se pronunció sobre asesinato de guardia anticolados Cristian Garzón

Pedro Mauricio Gutiérrez habló sobre la muerte del guardia anticolados, Cristian David Garzón Castro - crédito pedro_mgutierrez/Instagram

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El gerente general de TransMilenio S. A., Pedro Mauricio Gutiérrez, rechazó el asesinato del guardia anticolados Cristian David Garzón Castro, integrante de la escuadra antievasión. Garzón Castro murió tras ser atacado con arma blanca en la estación Terreros, en Soacha, por dos personas que intentaron evadir el pago del pasaje el viernes 18 de septiembre de 2026.

“Ningún pasaje vale más que una vida”, aseguró el directivo en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, y aseguró que la empresa de transporte masivo de Bogotá está de luto tras el violento hecho que se produjo cuando Garzón Castro intervenía ante una pareja que intentaba ingresar sin validar el pago de la tarifa.

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Gutiérrez también envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de la víctima. “Garzón fue asesinado vilmente por una persona que intentaba acceder al sistema TransMilenio sin validar su tarifa. Extiendo mis más sentidas condolencias a la familia, a los amigos de Cristian, a todo el equipo de vigilancia del sistema TransMilenio que trabaja para todos los bogotanos”, dijo el gerente.

Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente de TransMilenio, se pronunció tras la muerte del vigilante de seguridad de la estación Terreros, en Soacha - crédito captura de pantalla @TransMilenio/X

Gutiérrez también hizo un llamado a la corresponsabilidad de los usuarios y destacó la labor de los equipos de vigilancia.

“Es un hecho repudiable. Cristian murió siendo asesinado, siendo afectado por una persona por el simple hecho de cumplir su trabajo, por el simple hecho de pedirle a alguien que validara su tarifa para acceder al sistema TransMilenio. Los vigilantes nos cuidan a todos los bogotanos. Cuidémonos entre todos. Este es un mensaje de corresponsabilidad y sobre todo, de solidaridad para con la familia de Cristian, sus amigos, para que estos hechos no vuelvan a pasar en Bogotá”, dijo.

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Testigo relató la escena del asesinato: “Se me murió en las manos”

El asesinato del guardia de seguridad causó indignación en el país. Durante la reconstrucción de los hechos, la trabajadora que estaba en la estación Terreros junto a la víctima relató que Cristian David Garzón Castro intervino para protegerla durante el ataque con arma blanca que terminó con su muerte, después de que una pareja intentara ingresar sin pagar al sistema TransMilenio.

Este es el comunicado oficial de TransMilenio tras el asesinato de Cristian David Garzón Castro - crédito Transmilenio S.A.

El testimonio fue recogido por Blu Radio. Según la trabajadora, el vigilante se interpuso cuando uno de los presuntos agresores intentó atacarla.

“Gracias al compañero, no me pasó nada”, afirmó la mujer. Luego agregó que Garzón conocía que ella tiene una bebé: “Créame que yo hubiera preferido que hubiera sido yo. El compañero sabía que yo tengo una bebé en la casa”.

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La trabajadora de seguridad aseguró que, tras la agresión, Garzón inicialmente le dijo que no había recibido una herida. Sin embargo, ella advirtió el daño en el chaleco y comenzó a auxiliarlo.

“Me vuelvo a mirar cómo está el estado del compañero y él me dice: ‘No, tranquila, que a mí no me la pegaron’. Se corre la pechera y fue cuando le veo el roto en el chaleco”, relató.

Este es el hombre que usó un arma blanca para herir al operador anticolados de TransMilenio Cristian Garzón - crédito @ColombiaOscura/X

La guardia indicó que el vigilante perdió el conocimiento mientras ella intentaba asistirlo. “Se me murió en las manos, porque parece que la puñalada fue en el corazón”, señaló en declaraciones a la emisora.

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Garzón fue trasladado a la sede de la IPS Virrey Solís en Soacha, donde murió por la gravedad de las heridas, de acuerdo con la información difundida sobre el caso. La empresa de seguridad TOP Guard Ltda., para la que trabajaba, expresó que el guarda “murió por pedirle a alguien que pagara un pasaje”.

La Policía confirmó que los dos capturados por el asesinato de Cristian David Garzón son mayores de edad y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

La mujer detenida, por un lado, registra cuatro anotaciones judiciales por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. El hombre capturado, por el otro lado, no tendría antecedentes judiciales. Sin embargo, su registro incluirá la anotación por homicidio si el proceso penal avanza en su contra.

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